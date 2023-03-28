So schützt VTG seine Infrastruktur mit Akamai

VTG ist ein internationales Asset- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, das sich vorwiegend auf den Schienenverkehr konzentriert. Neben der Vermietung von Güterwaggons und Tankcontainern bietet der Konzern multimodale Logistikdienstleistungen und integrierte digitale Lösungen. Seine Flotte umfasst rund 88.500 Schienengüterwagen und 5.000 Tankcontainer. Dieses äußerst diversifizierte Portfolio bietet den Kunden von VTG eine ausgezeichnete Plattform für den internationalen Gütertransport. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Logistiklösungen für alle Branchen. Wir freuen uns, dass sich dieses vielschichtige Unternehmen für eine Partnerschaft mit Akamai entschieden hat, um unsere Akamai Guardicore Segmentation-Lösung bereitzustellen.

Der Transport von Flüssigkeiten und empfindlichen Gütern für namhafte Kunden aus nahezu jeder Branche ist ein Schwerpunkt für VTG. Zu den wichtigsten Beispielen zählen die Chemie-, Erdöl-, Automobil-, Landwirtschafts- und Papierindustrie. Damit VTG ein reibungsloses Kundenerlebnis für ein solch beeindruckendes Portfolio bieten kann, ist ein hohes Maß an Betriebssicherheit unerlässlich. Genau hier kommt die Akamai Guardicore Segmentation-Lösung ins Spiel.

Mit Akamai Guardicore Segmentation können Unternehmen und Institutionen schneller und einfacher ihr Sicherheitsniveau erhöhen – ganz ohne Ausfallzeiten. Im Gegensatz zu anderen Segmentierungslösungen, wie ältere Firewalls und VLANs, integriert Akamai Guardicore Segmentation eine umfassende Transparenz der gesamten IT-Umgebung in seine Richtlinien-Engine. So können unsere Kunden präzisere und sicherere Sicherheitsrichtlinien erstellen.

Tobias Tiede, IT-Security-Manager und -Architekt bei VTG, berichtet über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Akamai. Einer der Gründe, warum wir uns für Akamai entschieden haben, war Ihre Auszeichnung als ein Leader im Gartner Magic Quadrant. Ihre Mikrosegmentierungslösung ist flexibel, einfach zu verwalten und bietet uns eine beispiellose Transparenz der Datenverbindungen im Netzwerk. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um ein hohes Maß an Sicherheit für VTG zu gewährleisten.“

Indem wir unser umfassendes Zero‑Trust-Sicherheitsportfolio um die branchenführende Mikrosegmentierungslösung von Guardicore ergänzt haben, ist Akamai jetzt in der Lage, Unternehmen umfassenden Schutz vor Cyberkriminellen und der Verbreitung von Malware und Ransomware zu bieten.

Außerdem haben wir die Übernahme von Linode abgeschlossen und sind nun in der Lage, Unternehmen eine entwicklerfreundliche und stark verteilte Plattform für das Erstellen, Ausführen und Sichern von Anwendungen bereitzustellen.