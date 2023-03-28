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Como a VTG protege sua infraestrutura com a ajuda da Akamai

March 28, 2023 United Kingdom — London

Com sede em Hamburgo, a VTG é uma empresa internacional de ativos e logística com forte concentração no transporte ferroviário. Além de alugar vagões de carga ferroviários e contentores-cisterna, o Grupo fornece serviços logísticos multimodais e soluções digitais integradas. Sua frota é composta por cerca de 88.500 vagões de carga ferroviários e 5.000 contentores-cisterna. Este portfólio altamente diversificado proporciona aos clientes da VTG uma excelente plataforma para o transporte internacional de mercadorias. A empresa também desenvolve soluções de logística personalizadas individualmente em todos os setores. Estamos muito contentes que essa empresa multifacetada tenha decidido fazer parceria conosco para implantar nossa solução Akamai Guardicore Segmentation.

O transporte de mercadorias líquidas e sensíveis para vários clientes de alto perfil de praticamente qualquer setor é um grande foco para a VTG. Os principais exemplos incluem os setores químico, petrolífero, automotivo, agrícola e de papel. Para proporcionar uma experiência tranquila ao cliente com um portfólio tão impressionante, é essencial que a VTG mantenha um alto nível de segurança nas operações. É aí que entra em jogo a solução Akamai Guardicore Segmentation.

A Akamai Guardicore Segmentation possibilita que empresas e instituições alcancem um nível mais alto de segurança com mais rapidez e facilidade, sem tempo de inatividade. Ao contrário de outras soluções de segmentação, como firewalls e VLANs herdados, a Akamai Guardicore Segmentation integra profunda visibilidade de todo o ambiente de TI ao seu mecanismo de políticas. Isso permite que nossos clientes criem políticas de segurança mais detalhadas com precisão e segurança.

Falando sobre a colaboração com a Akamai, Tobias Tiede, gerente de segurança de TI e arquiteto da VTG, disse: “Estamos muito felizes em trabalhar com a Akamai. Sua posição como líder no Gartner Magic Quadrant foi um dos motivos pelos quais escolhemos a Akamai. Sua solução de microssegmentação é flexível, fácil de gerenciar e oferece visibilidade inédita das conexões de dados na rede. Esperamos continuar colaborando e trabalhando em conjunto para garantir um alto nível de segurança para a VTG.”

A solução de microssegmentação da Guardicore, líder de mercado, complementa o amplo portfólio de segurança Zero Trust da Akamai, fornecendo proteções abrangentes às empresas e defendendo-as de agentes de ameaças e da disseminação de malware e ransomware.

Também concluímos a aquisição da Linode para fornecer às empresas uma plataforma de desenvolvimento intuitiva e distribuída em grande escala para criar, executar e proteger aplicações.

Sobre a VTG

Com sede em Hamburgo, a VTG GmbH é uma empresa internacional de ativos e logística com forte concentração no transporte ferroviário. Além de contratar vagões de carga ferroviários e contentores-cisterna, ela fornece serviços logísticos multimodais e soluções digitais integradas. A frota da empresa inclui cerca de 88.500 vagões de carga ferroviários, principalmente vagões-cisterna, vagões intermodais, vagões de carga padrão e vagões de parede deslizante, além de cerca de 5.000 contentores-cisterna.

Este portfólio diversificado de serviços oferece aos clientes da VTG uma plataforma robusta para o transporte internacional de mercadorias. Dessa forma, a empresa desenvolve soluções logísticas feitas sob medida para todo e qualquer setor. Ao longo de muitos anos, a VTG acumulou conhecimentos específicos em toda a cadeia de transporte, conhecimentos que agora são acompanhados por tecnologia inteligente. O Grupo combina igualmente riqueza de experiência com conhecimento especializado, especialmente sobre o transporte de mercadorias líquidas e sensíveis. Seus clientes incluem uma infinidade de empresas líderes representando os setores químico, petrolífero, automotivo, agrícola, de papel e praticamente todos os outros setores.

A VTG apresentou receita de 1.221 milhões de euros e um lucro operacional (EBITDA) de 472 milhões de euros no ano fiscal de 2021. As subsidiárias e afiliadas da empresa sediada em Hamburgo geram uma área de ocupação considerável na Europa, América do Norte e Eurásia. Desde 31 de dezembro de 2021, a VTG empregou cerca de 2.150 pessoas em todo o mundo.

Mais informações em www.vtg.com.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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