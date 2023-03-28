Como a VTG protege sua infraestrutura com a ajuda da Akamai

Com sede em Hamburgo, a VTG é uma empresa internacional de ativos e logística com forte concentração no transporte ferroviário. Além de alugar vagões de carga ferroviários e contentores-cisterna, o Grupo fornece serviços logísticos multimodais e soluções digitais integradas. Sua frota é composta por cerca de 88.500 vagões de carga ferroviários e 5.000 contentores-cisterna. Este portfólio altamente diversificado proporciona aos clientes da VTG uma excelente plataforma para o transporte internacional de mercadorias. A empresa também desenvolve soluções de logística personalizadas individualmente em todos os setores. Estamos muito contentes que essa empresa multifacetada tenha decidido fazer parceria conosco para implantar nossa solução Akamai Guardicore Segmentation.

O transporte de mercadorias líquidas e sensíveis para vários clientes de alto perfil de praticamente qualquer setor é um grande foco para a VTG. Os principais exemplos incluem os setores químico, petrolífero, automotivo, agrícola e de papel. Para proporcionar uma experiência tranquila ao cliente com um portfólio tão impressionante, é essencial que a VTG mantenha um alto nível de segurança nas operações. É aí que entra em jogo a solução Akamai Guardicore Segmentation.

A Akamai Guardicore Segmentation possibilita que empresas e instituições alcancem um nível mais alto de segurança com mais rapidez e facilidade, sem tempo de inatividade. Ao contrário de outras soluções de segmentação, como firewalls e VLANs herdados, a Akamai Guardicore Segmentation integra profunda visibilidade de todo o ambiente de TI ao seu mecanismo de políticas. Isso permite que nossos clientes criem políticas de segurança mais detalhadas com precisão e segurança.

Falando sobre a colaboração com a Akamai, Tobias Tiede, gerente de segurança de TI e arquiteto da VTG, disse: “Estamos muito felizes em trabalhar com a Akamai. Sua posição como líder no Gartner Magic Quadrant foi um dos motivos pelos quais escolhemos a Akamai. Sua solução de microssegmentação é flexível, fácil de gerenciar e oferece visibilidade inédita das conexões de dados na rede. Esperamos continuar colaborando e trabalhando em conjunto para garantir um alto nível de segurança para a VTG.”

A solução de microssegmentação da Guardicore, líder de mercado, complementa o amplo portfólio de segurança Zero Trust da Akamai, fornecendo proteções abrangentes às empresas e defendendo-as de agentes de ameaças e da disseminação de malware e ransomware.

Também concluímos a aquisição da Linode para fornecer às empresas uma plataforma de desenvolvimento intuitiva e distribuída em grande escala para criar, executar e proteger aplicações.