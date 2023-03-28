VTG 如何在 Akamai 的助力下保护其基础设施

VTG 是一家专注于铁路运输的国际资产和物流公司，总部位于汉堡。除了租赁铁路货车和罐式集装箱外，该集团公司还提供多式联运物流服务和集成式数字解决方案。公司旗下车队拥有约 88,500 辆铁路货车和 5,000 个罐式集装箱。这种高度多元化的服务组合为 VTG 的客户提供了一个卓越的国际货物运输平台。此外，该公司还为各行各业打造了量身定制的物流解决方案。我们很高兴这家多元化的企业决定与我们合作，部署我们的 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案。

VTG 主要专注于为几乎各行各业的众多知名客户运输液体和敏感货物。典型的行业包括化工业、石油业、汽车行业、农业和造纸业。为了针对如此举足轻重的服务组合提供顺畅的客户体验，VTG 必须维持高水平的运营安全性，而这正是 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案的用武之地。

Akamai Guardicore Segmentation 可助力企业和机构更快速、更轻松地实现更高级别的安全性，而且无需停机。与传统防火墙和 VLAN 等其他分段解决方案不同，Akamai Guardicore Segmentation 将其对整个 IT 环境的深度监测能力集成到其策略引擎之中。这使我们的客户能够在确保准确性和确定性的情况下创建更精细的安全策略。

谈到与 Akamai 的合作，VTG 的 IT 安全经理兼架构师 Tobias Tiede 表示：“我们很高兴能够与 Akamai 合作。Akamai 在 Gartner Magic Quadrant 中的领导者地位是我们选择他们的原因之一。他们的微分段解决方案灵活且易于管理，并且为我们提供了卓越的网络数据连接监测能力。我们期待着继续合作，齐心协力，共同确保为 VTG 提供高水平的安全防护。”

Guardicore 行业领先的微分段解决方案已被纳入 Akamai 丰富的 Zero Trust 安全产品组合中，旨在为企业提供全面保护，有效抵御威胁发起者以及恶意软件和勒索软件的扩散。

此外，我们还完成了对 Linode 的收购，企业可借助此开发人员友好型大规模分布式平台来构建、运行和保护应用程序。