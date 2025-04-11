Stratégie de migration vers le cloud : le cadre et les avantages étape par étape
Publié initialement le 13 juin 2024 ; mis à jour en avril 2025
Qu'est-ce qu'une stratégie de migration vers le cloud ?
Une stratégie de migration vers le cloud est un plan bien défini qui décrit les processus nécessaires à une organisation pour transférer ses données, ses applications et son infrastructure depuis des systèmes sur site ou hérités vers un environnement basé sur le cloud. Bien que certaines entreprises puissent gérer leur propre cloud privé, l'approche la plus courante consiste à utiliser un cloud public par l'intermédiaire d'un fournisseur.
Chaque année, de plus en plus d'entreprises migrent vers le cloud et les dépenses liées à celui-ci continuent d'augmenter. Voici quelques chiffres :
- Gartner prévoit que les dépenses en services de cloud public dans le monde atteindront 679 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 20,4 % par rapport à l'année précédente.
- Les recherches de Forrester prévoient que le chiffre d'affaires généré par les infrastructures, les bases de données et les analyses, les services de développement et les applications cloud dépasse les 1 000 milliards de dollars d'ici 2026.
- D'après le rapport 2024 État des lieux du cloud de Flexera, les entreprises et les PME ont au moins 50 % de leurs charges applicatives dans le cloud public, et d'autres prévoient de migrer vers le cloud public au cours des 12 prochains mois.
- Une étude de The New Stack montre que les centres de données sur site sont de moins en moins utilisés, avec des cas d'utilisation couvrant différents types de clouds. Par exemple, 98 % des personnes interrogées ont déclaré héberger leurs applications dans le cloud public, tandis que 43 % les hébergent également dans des clouds privés hors site.
Lorsqu'elle met en place une stratégie de migration vers le cloud, une entreprise doit avoir une réflexion claire et une planification appropriée. Dans cet article de blog, nous vous fournirons un aperçu complet de la tâche de migration vers le cloud. Nous examinerons les principaux avantages, les stratégies communes et les étapes nécessaires pour élaborer une stratégie de migration vers le cloud réussie. Ce faisant, nous mettrons également en évidence les principaux défis liés à la migration.
Commençons par examiner quelques-uns des avantages notables de la migration vers le cloud.
Principaux avantages de la migration vers le cloud
En fin de compte, une migration vers le cloud réussie devrait aboutir à une infrastructure informatique évolutive, résiliente et sécurisée. L'infrastructure post-migration idéale peut s'adapter en toute transparence à l'évolution des besoins de l'entreprise tout en soutenant l'innovation et la croissance. Quelle analyse permet d'atteindre cet objectif final ? Les avantages de la migration vers le cloud sont les suivants :
- Réduction des coûts
- Performances et disponibilité
- Évolutivité
- Transformation digitale
- Développement plus rapide
Économies dans le cloud
En migrant vers le cloud, les entreprises peuvent réduire considérablement leurs dépenses d'investissement et d'exploitation. Le modèle de tarification à l'utilisation permet aux entreprises de ne payer que pour les ressources qu'elles utilisent, éliminant ainsi les dépenses d'investissements coûteuses liées au matériel ou aux infrastructures de centre de données, ainsi que les contrats de support. En outre, les coûts du cloud sont gérés plus efficacement grâce à l'automatisation, à une meilleure allocation des ressources et à une réduction des coûts de maintenance et de support. Même après les coûts associés à la migration et à la mise en œuvre d'un nouvel environnement, la migration vers le cloud est un avantage pour la plupart des entreprises.
Performances et disponibilité du cloud
Les fournisseurs de cloud, tels qu'Akamai, Amazon Web Services (cloud AWS), Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure, investissent massivement dans leur matériel, leurs réseaux et leurs sites. La sélection judicieuse des différents types d'instance, services et emplacements permet d'obtenir de meilleures performances, afin que les entreprises puissent accélérer les temps de réponse des applications, réduire la latence et améliorer l'efficacité globale. Ces plateformes fournissent également des services qui aident à optimiser les performances, tels que les réseaux de diffusion de contenu (CDN), la mise en cache et l'équilibrage de la charge.
Évolutivité
L'un des principaux avantages du cloud computing par rapport à une infrastructure sur site traditionnelle est sa capacité à faire évoluer rapidement les ressources en fonction des besoins du moment. Cela signifie que les entreprises peuvent facilement ajouter ou supprimer de la puissance de calcul, du stockage ou d'autres ressources en fonction des fluctuations de la demande.
Par exemple, une entreprise d'e-commerce peut avoir besoin d'augmenter ses capacités pendant la période des fêtes ou une entreprise de diffusion de contenu peut avoir besoin d'une capacité massive lors d'un événement live ponctuel. Ce niveau de flexibilité permet d'assurer l'adaptabilité aux besoins en constante évolution et une utilisation optimale des ressources. En évitant les dépenses d'investissement importantes, le surprovisionnement ou la sous-utilisation, les entreprises qui utilisent le cloud peuvent bénéficier de réductions de coûts et d'une amélioration des performances.
Transformation digitale
La migration vers le cloud sert souvent de catalyseur à la transformation digitale, en encourageant les entreprises à adopter des technologies, des processus et des méthodologies actuelles. En migrant vers le cloud, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations, accroître leur agilité et favoriser une culture de l'innovation. Cette transformation les aide à rester compétitives dans un environnement professionnel de plus en plus digital et en constante évolution.
Développement plus rapide
La migration vers le cloud inclut généralement la conteneurisation et l'adoption de plateformes telles que Kubernetes. En utilisant Kubernetes dans un environnement cloud, les entreprises peuvent déployer des solutions de migration vers le cloud plus rapidement, allouer des ressources plus efficacement et tirer parti de l'évolutivité automatique. Ces fonctions permettent d'augmenter la productivité tout en réduisant les coûts d'infrastructure. À mesure que les conditions du marché ou les demandes des utilisateurs finaux changent, les entreprises peuvent évoluer de manière appropriée et rapide.
En outre, les offres telles que le logiciel en tant que service (SaaS), l'infrastructure en tant que service (IaaS) et la plateforme en tant que service (PaaS) fournissent aux entreprises des outils de base pour améliorer la vitesse de développement. Avec des déploiements qui évoluent et un développement rapide, les entreprises peuvent innover et répondre plus rapidement aux demandes du marché.
Stratégies de migration vers le cloud : les 6 R
Un effort de migration vers le cloud implique généralement l'une ou l'autre des stratégies courantes suivantes (également appelées les 6 R de la migration vers le cloud (Figure)) :
Rehosting (Réhébergement)
Également appelé « lift and shift », le réhébergement implique le déplacement des applications et des données vers le cloud, avec modification minimale ou nulle des systèmes et de leurs fonctionnalités. Cette stratégie est souvent choisie pour sa rapidité et sa simplicité, car elle nécessite un investissement initial moindre en temps et en ressources. Cependant, le réhébergement peut ne pas tirer pleinement parti des capacités natives du cloud, ce qui pourrait limiter les améliorations potentielles des performances et les économies.
Retiring (Retrait)
Au cours du processus de migration, les entreprises peuvent saisir l'occasion d'identifier et de mettre hors service les applications et les données inutilisées ou obsolètes. Cette stratégie, connue sous le nom de retrait, peut contribuer à réduire les coûts, la complexité et les risques de sécurité associés à la maintenance des applications héritées. En se concentrant sur la modernisation et la rationalisation de leur environnement informatique, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité et se positionner plus efficacement pour leur croissance future.
Cette approche est différente du rachat, qui correspond au fait qu'une entreprise prend un composant ou un service d'une application et le remplace complètement par un service cloud acheté.
Retaining (Conservation)
En raison d'exigences de sécurité, techniques ou de conformité, certaines applications ou données doivent rester sur site. La stratégie de conservation reconnaît que tous les composants de l'environnement informatique d'une entreprise ne sont pas adaptés à la migration vers le cloud. En évaluant soigneusement les systèmes à conserver sur site, les entreprises peuvent maintenir la conformité et atténuer les risques potentiels.
Replatforming (Refonte de la plateforme)
La refonte de la plateforme implique d'apporter des modifications mineures aux applications ou aux composants de l'infrastructure afin de tirer parti des fonctionnalités natives du cloud. Ces modifications peuvent inclure des changements au niveau de l'exécution de l'application, de la base de données ou de la couche middleware. La refonte de plateforme peut aider les entreprises à améliorer les performances et l'évolutivité, ainsi qu'à réaliser des économies, tout en nécessitant moins d'efforts que des stratégies de remaniement ou de refonte de l'architecture plus approfondies.
Refactoring (Refactorisation)
La refactorisation implique de restructurer et de réécrire les applications pour tirer pleinement parti des fonctionnalités du cloud. Cette stratégie se traduit souvent par une amélioration des performances, une plus grande évolutivité et une plus grande agilité. Cependant, elle peut prendre du temps et nécessiter beaucoup de ressources. Cette stratégie est souvent la plus adaptée aux applications essentielles à la réussite à long terme de l'entreprise ou à celles qui bénéficieraient considérablement de fonctionnalités cloud natives.
Rearchitecting (Réarchitecturisation)
La réarchitecturation est le processus de conception et de création de nouveaux microservices et applications cloud natifs pour remplacer les systèmes existants. Cette stratégie permet aux entreprises de moderniser leur infrastructure informatique et d'adopter des technologies innovantes, telles que l'informatique sans serveur ou la conteneurisation. Bien que cette approche puisse s'avérer complexe et chronophage, les avantages à long terme en termes de performances, d'évolutivité et de flexibilité justifient souvent l'investissement.
Maintenant que nous avons examiné les avantages de la migration vers le cloud et les stratégies courantes, examinons plus concrètement la procédure qu'une entreprise doit suivre pour élaborer une stratégie.
Comment formuler une stratégie de migration vers le cloud réussie
Une stratégie de migration d'applications cloud réussie s'aligne sur les objectifs de votre entreprise. Pour atteindre les résultats escomptés, vous avez besoin d'une stratégie de migration vers le cloud qui tient compte de votre environnement informatique actuel et qui décrit une feuille de route claire pour y parvenir. À un niveau élevé, une stratégie réussie doit suivre les directives suivantes :
- Définissez des objectifs clairs. Il peut s'agir, par exemple, d'inclure les économies de coûts, l'amélioration des performances ou l'augmentation de l'agilité. Lorsque les objectifs sont clairement définis, cela aide à prendre des décisions tout au long du processus de migration vers le cloud, notamment en sélectionnant le fournisseur de cloud le mieux adapté, en choisissant la stratégie de migration appropriée et en déterminant les applications et les composants d'infrastructure à migrer. Déterminez les mesures que vous devez suivre (par exemple, le coût quotidien des ressources de traitement) avant et après votre migration, afin de pouvoir communiquer aux parties prenantes sur la rentabilité de l'effort.
- Évaluez votre environnement informatique actuel. En effectuant une évaluation de votre environnement informatique actuel, vous pouvez identifier les applications, les données et les composants d'infrastructure les plus adaptés à la migration. La mise en place d'une base de référence vous aidera à évaluer la réussite de vos mises à niveau et de votre migration vers le cloud.
- Identifiez les interdépendances et les systèmes critiques. En identifiant les potentiels goulets d'étranglement, les risques et les domaines qui nécessitent une attention particulière pendant le processus de migration, les entreprises peuvent mieux planifier et hiérarchiser leurs efforts de migration, en s'assurant que les composants cruciaux migrent de manière coordonnée pour minimiser les perturbations et garantir la continuité des affaires.
- Préparez-vous à faire face aux risques et défis potentiels. Cela inclut les problèmes de sécurité, de conformité et d'interruption de service. Les entreprises peuvent se préparer de manière adéquate en mettant en œuvre des contrôles solides et en créant des plans d'urgence. Pour de nombreuses entreprises, une migration vers le cloud est le moment idéal pour réévaluer et retravailler leurs plans de reprise après sinistre.
- Utilisez l'automatisation et l'infrastructure comme code (IAC). Utilisez des outils d'automatisation et IAC pour rationaliser le déploiement, la gestion et l'évolutivité des ressources cloud. Ces approches peuvent contribuer à réduire les erreurs humaines, à améliorer la cohérence et à améliorer l'efficacité de vos opérations Cloud.
En suivant ces directives, les entreprises peuvent augmenter leurs chances de réussite de la migration des services tout en atténuant les risques et les défis potentiels. Pour un traitement plus détaillé de ce sujet, consultez le livre électronique optimisation du retour sur les investissements cloud.
Exécutez votre stratégie de migration vers le cloud en 8 étapes
Pour migrer vers le cloud, suivez ces 8 étapes concrètes :
- Sélectionner la stratégie de migration vers le cloud appropriée
- Choisir le bon fournisseur de cloud
- Élaborer un plan de migration vers le cloud
- Établir un modèle de gouvernance
- Améliorer les compétences et former le personnel
- Mettre en œuvre la migration par étapes
- Surveiller et optimiser
- Vérifier et itérer
Étape 1 : Sélectionner la stratégie de migration vers le cloud appropriée
Choisissez la stratégie de migration vers le cloud appropriée (ou une combinaison de stratégies par charge de travail) en fonction des objectifs et des résultats de l'évaluation. Ne déplacez pas tout en même temps. Pour réussir, il est essentiel d'élaborer un plan de migration détaillé qui décrit les ressources, les délais et les responsabilités nécessaires pour chaque phase du processus de migration.
Étape 2 : Choisir le bon fournisseur de cloud
Évaluez les offres, les capacités et les modèles de tarification de différents fournisseurs pour vous assurer qu'ils correspondent aux objectifs, aux besoins et au budget de votre entreprise. Les facteurs clés à prendre en compte sont les suivants :
- Emplacements des centres de données
- Performances
- Évolutivité
- Fonctions de sécurité et de conformité
- Prise en charge de technologies ou de plateformes spécifiques
- Capacités d'intégration avec vos applications et systèmes existants
- Portabilité/dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur minimale
Il est également essentiel d'évaluer la réputation du fournisseur, l'assistance client et la stabilité à long terme. N'oubliez pas d'évaluer le cloud adapté à chaque charge de travail. Les capacités, les emplacements et les coûts varient. Tirez parti des points forts de chacun pour chaque charge de travail.
Étape 3 : Élaborer un plan de migration vers le cloud
L'élaboration d'un plan de migration complet implique de définir les ressources, les délais et les responsabilités requis pour chaque phase du processus de migration. Ce plan doit prendre en compte la stratégie de migration vers le cloud choisie, les applications et les composants d'infrastructure spécifiques à migrer, ainsi que leurs dépendances.
Le plan doit également inclure des mesures d'atténuation des risques et des plans d'urgence pour relever les défis potentiels. Un plan de migration détaillé permet d'assurer une transition coordonnée et efficace vers le cloud. N'oubliez pas d'inclure les seuils de retour arrière et les plans.
Étape 4 : Établir un modèle de gouvernance
Définissez les règles qui régissent l'utilisation et la gestion des ressources cloud. Ce modèle doit inclure le contrôle d'accès, les mesures de sécurité, la gestion des coûts et les exigences de conformité. Un modèle de gouvernance clair permet de maintenir la cohérence et les meilleures pratiques au sein de l'entreprise.
Étape 5 : Améliorer les compétences et former le personnel
Assurez-vous que votre équipe dispose des compétences et des connaissances nécessaires pour gérer et optimiser efficacement l'environnement cloud. Cela peut impliquer de fournir une formation, d'embaucher de nouveaux talents, de collaborer avec des experts du cloud ou de sélectionner une solution cloud qui exploite les compétences existantes. Il est essentiel d'équiper votre équipe des compétences adéquates pour assurer la réussite à long terme de votre adoption du cloud.
Étape 6 : Mettre en œuvre la migration par étapes
Les tests et la validation à chaque étape de la migration garantissent une transition en douceur et limitent les interruptions des opérations métiers.
Étape 7 : Surveiller et optimiser
Utilisez les données de surveillance et les analyses en temps réel pour identifier les domaines d'optimisation, tels que l'allocation des ressources, la gestion des coûts et les améliorations de sécurité. Une surveillance et une optimisation régulières vous permettent de tirer le meilleur parti de votre investissement dans le cloud.
Étape 8 : Vérifier et itérer
Vérifiez régulièrement le succès de votre migration vers le cloud en déterminant si elle répond aux objectifs métiers définis dans votre stratégie de cloud. Utilisez ces informations pour affiner votre approche et apporter des améliorations continues à votre environnement cloud. Ce processus itératif permet à votre entreprise de s'adapter en permanence à l'évolution des besoins de l'entreprise et des conditions du marché.
Pièges et solutions potentiels pour une stratégie de migration vers le cloud réussie
Même si vous disposez de directives et d'étapes concrètes pour vous aider à réussir une migration vers le cloud, votre organisation doit être consciente des défis inhérents à ce type de projet. Ces défis sont les suivants :
- Sécurité et conformité. Garantir la sécurité des données et respecter les exigences réglementaires peut s'avérer difficile, en particulier dans les environnements multicloud et de cloud hybride. Mettez en œuvre des contrôles de sécurité robustes et collaborez avec votre fournisseur de services cloud pour maintenir la conformité.
- Assistance et compétences informatiques. Le passage au cloud nécessite de nouvelles compétences et expertises dans des domaines tels que DevOps, les machines virtuelles (VMs) et la conteneurisation. Investissez dans la formation du personnel existant ou faites appel à des experts du cloud pour prendre en charge le processus de migration et les services gérés en continu.
- Budgétisation et gestion des coûts. Bien que le cloud puisse permettre de réaliser des économies, des dépenses imprévues peuvent survenir pendant la migration ou en raison d'une mauvaise gestion des ressources. Établissez un budget complet et suivez les dépenses pour éviter les dépassements de budget.
- Compatibilité de l'infrastructure. Les applications et les systèmes ne sont pas tous compatibles avec les environnements cloud ; une incompatibilité peut nécessiter des modifications ou des remplacements. Évaluez la compatibilité en amont et planifiez les modifications nécessaires.
- Migration et intégrité des données. Un transfert de données à volume élevé peut prendre du temps et être source d'erreurs. Utilisez des outils de migration de données fiables et assurez l'intégrité des données grâce à des processus de validation.
- Interruptions de service et continuité des activités. Limitez les interruptions de service en planifiant la migration pendant les périodes de faible demande et en disposant d'un plan de retour arrière en cas de problème. Mettez en œuvre des stratégies de reprise après sinistre et de sauvegarde pour assurer la continuité d'activité.
- Gestion du changement et résistance organisationnelle. La migration vers le cloud peut avoir un impact sur les workflows, les rôles et les responsabilités. Gérer la résistance potentielle par le biais d'une communication claire, d'une formation et d'une implication des parties prenantes.
Ces défis ne doivent pas être ignorés, mais ne vous inquiétez pas : avec l'aide appropriée, votre migration vers le cloud est possible.
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Lorsque votre entreprise est prête à migrer vers le cloud, Akamai se tient prête à vous proposer des solutions cloud pour vous aider à concevoir et planifier votre stratégie de migration vers le cloud. Les services de cloud computing d'Akamai, qui incluent le moteur Linode Kubernetes Engine (LKE), peuvent vous aider à relever les défis liés à la sécurité, à l'infrastructure cloud, à la budgétisation et au support informatique.
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