Stratégie de migration vers le cloud : le cadre et les avantages étape par étape

Une stratégie de migration vers le cloud est un plan bien défini qui décrit les processus nécessaires à une organisation pour transférer ses données, ses applications et son infrastructure depuis des systèmes sur site ou hérités vers un environnement basé sur le cloud. Bien que certaines entreprises puissent gérer leur propre cloud privé, l'approche la plus courante consiste à utiliser un cloud public par l'intermédiaire d'un fournisseur.

Chaque année, de plus en plus d'entreprises migrent vers le cloud et les dépenses liées à celui-ci continuent d'augmenter. Voici quelques chiffres :

Gartner prévoit que les dépenses en services de cloud public dans le monde atteindront 679 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 20,4 % par rapport à l'année précédente.

Les recherches de Forrester prévoient que le chiffre d'affaires généré par les infrastructures, les bases de données et les analyses, les services de développement et les applications cloud dépasse les 1 000 milliards de dollars d'ici 2026.

D'après le rapport 2024 État des lieux du cloud de Flexera, les entreprises et les PME ont au moins 50 % de leurs charges applicatives dans le cloud public, et d'autres prévoient de migrer vers le cloud public au cours des 12 prochains mois.

Une étude de The New Stack montre que les centres de données sur site sont de moins en moins utilisés, avec des cas d'utilisation couvrant différents types de clouds. Par exemple, 98 % des personnes interrogées ont déclaré héberger leurs applications dans le cloud public, tandis que 43 % les hébergent également dans des clouds privés hors site.

Lorsqu'elle met en place une stratégie de migration vers le cloud, une entreprise doit avoir une réflexion claire et une planification appropriée. Dans cet article de blog, nous vous fournirons un aperçu complet de la tâche de migration vers le cloud. Nous examinerons les principaux avantages, les stratégies communes et les étapes nécessaires pour élaborer une stratégie de migration vers le cloud réussie. Ce faisant, nous mettrons également en évidence les principaux défis liés à la migration.

Commençons par examiner quelques-uns des avantages notables de la migration vers le cloud.