Sport Network accélère son passage au digital en diversifiant son contenu pour attirer de nouvelles audiences tout en recherchant un équilibre viable entre le nombre de vues de ses pages et les revenus publicitaires. L'un de ses plus grands défis ? Convertir les visiteurs en abonnés payants grâce à des services à valeur ajoutée qui favorisent la fidélité et l'engagement.

Dans le même temps, les modèles de trafic ont considérablement changé. Plutôt que d'arriver par le biais de canaux directs, plus de 10 millions de visiteurs uniques viennent désormais chaque mois de sources telles que Google Discover et les flux de réseaux sociaux. Pour rester pertinent dans cet écosystème basé sur des algorithmes, Sport Network doit garantir un chargement rapide des pages, un contenu attrayant et une infrastructure solide.

Mais ce n'est pas tout. Les marques digitales bien établies de l'entreprise génèrent un trafic considérable, et avec lui, une quantité importante de données. Ces données doivent être collectées conformément aux réglementations sur la confidentialité des données et mises à disposition des collaborateurs non techniques qui s'en servent quotidiennement pour prendre des décisions éditoriales et commerciales.

Conclusion : Sport Network avait besoin de vitesse, de visibilité et de protection, le tout à grande échelle.