Sport Network est un acteur majeur des médias et de la publicité sportifs italiens. Il représente des marques connues telles que Corriere dello Sport et Tuttosport sur de nombreux canaux :18 sites Web, des applications pour mobile, la télévision, la radio et lors d'événements. À mesure que les audiences se tournent vers les contenus en ligne et que les sources de trafic évoluent, l'entreprise doit diffuser du contenu plus rapidement, contrer les attaques, se conformer aux réglementations en matière de données et optimiser ses opérations, le tout avec une équipe informatique réduite. Avec Akamai comme fournisseur unique de solutions pour la performance, la protection et l'observabilité, Sport Network fournit un contenu sportif rapide, sécurisé et pertinent à une audience digitale mondiale.
« Akamai nous offre tout ce dont nous avons besoin : performances, protection, observabilité, le tout par un même partenaire de confiance. Cela signifie moins d'outils à gérer, des décisions plus rapides et une base beaucoup plus solide pour notre entreprise. »— Paolo Potitò, responsable du contenu digital, Sport Network
Fournir un contenu rapide et sécurisé à une base de fans mondiale
Le virage digital : défis d'un paysage multimédia en constante évolution
Sport Network accélère son passage au digital en diversifiant son contenu pour attirer de nouvelles audiences tout en recherchant un équilibre viable entre le nombre de vues de ses pages et les revenus publicitaires. L'un de ses plus grands défis ? Convertir les visiteurs en abonnés payants grâce à des services à valeur ajoutée qui favorisent la fidélité et l'engagement.
Dans le même temps, les modèles de trafic ont considérablement changé. Plutôt que d'arriver par le biais de canaux directs, plus de 10 millions de visiteurs uniques viennent désormais chaque mois de sources telles que Google Discover et les flux de réseaux sociaux. Pour rester pertinent dans cet écosystème basé sur des algorithmes, Sport Network doit garantir un chargement rapide des pages, un contenu attrayant et une infrastructure solide.
Mais ce n'est pas tout. Les marques digitales bien établies de l'entreprise génèrent un trafic considérable, et avec lui, une quantité importante de données. Ces données doivent être collectées conformément aux réglementations sur la confidentialité des données et mises à disposition des collaborateurs non techniques qui s'en servent quotidiennement pour prendre des décisions éditoriales et commerciales.
Conclusion : Sport Network avait besoin de vitesse, de visibilité et de protection, le tout à grande échelle.
Du contenu à la vitesse du sport : Image & Video Manager
Pour garder l'attention des fans de sport en temps réel, la vitesse de chargement des images est essentielle. Avec Image & Video Manager d'Akamai, Sport Network optimise et redimensionne automatiquement les images sans dépendre de l'infrastructure back-end. L'entreprise a également accéléré l'affichage de sa page d'accueil de 35 %. La réduction des temps de chargement a amélioré l'expérience des visiteurs du site ainsi que les indicateurs SEO tels que Google Core Web Vitals. Elle a également fluidifié l'expérience utilisateur sur l'ensemble des terminaux.
Protéger les coulisses du jeu : App & API Protector
Bien que l'entreprise ne soit pas une cible majeure des pirates, Sport Network gère des sites sportifs de grande envergure qui attirent un certain volume de trafic malveillant. Akamai App & API Protector défend les sites Web, les applications et les API de l'entreprise contre les bots, les tentatives DDoS et les abus, sans affecter les utilisateurs légitimes tels que les moteurs de recherche. Sport Network assure de cette façon l'intégrité de sa marque et conserve la confiance de ses clients pendant les campagnes critiques.
Cette protection s'est avérée essentielle dans la gestion du trophée du Golden Boy, créé en 2003 par Tuttosport et aujourd'hui l'une des récompenses les plus prestigieuses du football européen. Lorsque des bots automatisés ont tenté de manipuler le système de vote pour le Golden Boy, Akamai a bloqué l'activité frauduleuse sans incidence pour les vrais fans. En outre, Akamai a protégé Sport Network d'une attaque DDoS de couche 7 sophistiquée ciblant ses plateformes digitales, ce qui a permis aux fans d'accéder au contenu sans interruption.
Voir l'ensemble du terrain en temps réel : TrafficPeak
Sport Network avait également besoin d'une solution capable de simplifier l'accès aux journaux, de mettre en correspondance le trafic avec les performances front-end et de repérer les erreurs en temps réel avant qu'elles ne nuisent aux revenus. Avec TrafficPeak, l'entreprise peut surveiller les performances et les comportements sur toutes ses propriétés digitales et suivre l'évolution rapide du trafic, par exemple en provenance de sources telles que Google Discover et les réseaux sociaux.
Les tableaux de bord personnalisés affichent en temps réel le nombre de vues des pages, l'activité en bordure de l'Internet et les erreurs, ce qui accélère le dépannage et permet des décisions éditoriales plus intelligentes et plus rapides. Grâce à l'accès aux journaux à long terme et à la visibilité sur ce qui se passe en bordure de l'Internet, Sport Network peut désormais détecter les contre-performances de publicités spécifiques, suivre l'impact des initiatives de référencement et prendre des décisions plus éclairées sur le contenu à mettre en avant. « Grâce à TrafficPeak, nous bénéficions d'informations qui nous permettent d'afficher les publicités les plus pertinentes pour les fans de sport. Pour résumer, cela nous permet d'agir rapidement et de rivaliser avec les géants de l'industrie », explique Andrea Barbieri, responsable de l'IA, des données et du référencement chez Sport Network.
La visibilité indispensable fournie par TrafficPeak guide également Sport Network dans les mesures concrètes prises pour améliorer les performances. « Grâce à Akamai, nous avons obtenu les performances nécessaires pour que notre contenu apparaisse plus haut dans les résultats de Google et d'autres sites de réseaux sociaux », poursuit Andrea Barbieri.
Conçu pour l'agilité, guidé par des experts
La petite équipe informatique de Sport Network s'appuie sur les experts des services professionnels d'Akamai pour obtenir des conseils proactifs sur les configurations et les optimisations de performance. Ce partenariat collaboratif se traduit par une mise en œuvre plus rapide, une optimisation continue et moins de temps consacré au dépannage, ce qui est essentiel pour ne pas surcharger les ressources internes.
Prêt pour l'avenir : évoluer vers le cloud
Maintenant que les performances, la protection et l'observabilité sont assurées, Sport Network envisage Akamai Cloud comme prochaine étape de sa transformation digitale. L'entreprise évalue actuellement la plateforme de cloud distribué et les services de Cloud Computing d'Akamai. « Akamai est bien plus qu'un simple fournisseur, c'est un partenaire stratégique. Son soutien continu, associé à la surveillance en temps réel et à la sécurité basée sur l'IA, nous permet de rester agiles dans un paysage multimédia en constante évolution », conclutFilippo Di Leva, responsable de l'infrastructure chez Sport Network.
À propos de Sport Network
Sport Network, fondée en 1999 et basée à Rome, est l'agence de publicité italienne dédiée au monde du sport. En entrant sur le marché avec compétence et synergie grâce à la force éditoriale des publications qu'elle représente, Sport Network s'est imposée comme composante essentielle d'une grande entreprise industrielle qui possède des maisons d'édition italiennes historiques et des imprimeries de pointe, situées dans toute l'Italie. Sa présence est également très forte et déterminante dans le secteur du tourisme.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.