Yatra Online, Inc est la société mère de Yatra Online Pvt. Ltd., basée à Gurgaon, en Inde. Yatra est également le premier prestataire de services de voyages d'affaires en Inde avec plus de 700 clients professionnels, ainsi que l'une des principales sociétés de voyages grand public en Inde. Nous restons fidèles à notre mission : « Rendre nos voyageurs heureux ». À travers notre site Web, www.yatra.com, nos applications pour mobile et nos autres plateformes associées, nos voyageurs d'affaires et de loisirs peuvent explorer, rechercher, comparer les prix et réserver une large gamme de services, tels que l'émission de billets d'avion pour des vols nationaux et internationaux, la réservation d'hôtels, les séjours, les voyages organisés, l'émission de tickets de bus, l'émission de billets de train, les activités et les services annexes répondant à leurs besoins.



Nos clients peuvent consulter et réserver des vols auprès de toutes les grandes compagnies aériennes indiennes et internationales. Ils peuvent également réserver des chambres dans plus de 101 000 hôtels à travers plus de 1 300 villes indiennes, ainsi que dans plus de 1 million d'hôtels dans le monde. Pour garantir que notre service regroupe tout ce dont les voyageurs ont besoin, nous offrons également à nos clients un accès à plus de 1 000 voyages organisés et plus de 43 000 activités. Notre marque est l'une des plus reconnues du secteur du voyage en ligne en Inde, mais également du e-commerce indien.

En nous appuyant sur nos nombreux et fidèles clients, nos offres de services complètes, notre équipe de direction expérimentée et notre stratégie multicanal, nous sommes convaincus d'être idéalement placés pour tirer parti du marché indien du voyage en plein essor.