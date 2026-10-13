Pour Brett Sidebottom et la Navy Federal, la vitesse à laquelle TrafficPeak a généré de la valeur a changé la donne. Ce service a en effet immédiatement comblé un écart critique. « Nous avons des données actualisées toutes les 5 à 10 secondes. Aujourd'hui, les équipes responsables de l'ingénierie du cloud, des API et des services bancaires digitaux, ainsi que la direction, ont une vision claire de la qualité de service que nous offrons à nos membres, et ce en temps quasi réel », affirme Brett Sidebottom.

Grâce à TrafficPeak, la Navy Federal peut localiser instantanément les problèmes de performances et de stabilité, en suivant leurs effets en chaîne sur l'ensemble de l'expérience applicative. Le tableau de bord « Critical Components » (composants critiques) de Brett Sidebottom permet de surveiller environ 15 demandes de service clés, en gardant un œil sur les indicateurs de performances de différents centiles.

« La capacité de tout voir à la fois, en corrélant les problèmes de plusieurs demandes d'applications, nous permet de détecter les problèmes en cascade avant qu'ils ne se répercutent, et de rétablir le service plus rapidement que jamais après les incidents », poursuit-il.

Lorsqu'un problème se produit, Brett Sidebottom ne perd pas de temps à réfléchir ou à réunir une équipe de membres géographiquement dispersés pour essayer de comprendre ce qui se passe du côté des membres dans le monde entier. « Nous pouvons identifier le moment exact où un problème a commencé et son impact sur d'autres domaines. Nous fournissons ensuite des données précises et horodatées à l'équipe appropriée, afin qu'elle puisse faire rapidement le nécessaire. »

Cette observabilité en temps réel permet à Navy Federal de gagner du temps et de l'argent, réduisant ainsi considérablement les délais de résolution. « TrafficPeak offre la bonne visibilité, exactement quand nous en avons besoin. La possibilité de surveiller l'état de santé de chaque fonction en temps réel a considérablement réduit notre délai de résolution. »