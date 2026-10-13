Avec des clients issus de divers secteurs et régions, Synarion est reconnu pour aider les entreprises à évoluer et réussir dans un environnement numérique. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait, elle a également été confrontée à des défis, en particulier avec son infrastructure cloud. L'assistance peu réactive d'AWS, des tarifs imprévisibles et des pertes de temps constantes pour l'équipe IT ont limité la capacité de Synarion à satisfaire ses clients efficacement et à faire évoluer son activité.

« Nous accompagnons nos clients dans le développement et la gestion d'applications, et nous ne pouvons pas nous permettre de tels retards. Nous avons même perdu des clients dans certains cas, car AWS ne répondait pas assez rapidement à nos besoins » a déclaré Manoj Sharma, fondateur et CTO de Synarion.

AWS ne disposait pas non plus d'un modèle de tarification clair que Synarion pouvait transmettre à ses clients. « Chaque client doit connaître les coûts mensuels avant de travailler avec nous. Mais toutes les plateformes cloud n'offrent pas cette prévisibilité. »