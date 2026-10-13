Basé en Inde, Synarion IT Solutions est une entreprise de services IT primée présente à l'international aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et au Canada. Du développement de logiciels personnalisés au marketing numérique à grande échelle, Synarion aide les entreprises à prospérer dans un monde de plus en plus numérique. Pour dépasser les limites d'AWS, l'entreprise s'est associée à CloudMinister pour la gestion de l'infrastructure locale et à Akamai pour les services de Cloud Computing. Le résultat ? Un déploiement plus rapide, une disponibilité de 100 % et une plus grande confiance dans la capacité à fournir des solutions fiables et rentables à des clients dans le monde entier.
« Avec Akamai et CloudMinister, nous offrons à nos clients des coûts prévisibles et une disponibilité de 100 %, tout en gardant du temps pour innover. »— Manoj Sharma, fondateur et CTO, Synarion IT Solutions
Pionnier de la transformation numérique
Freiné par des coûts cachés et une assistance peu réactive
Avec des clients issus de divers secteurs et régions, Synarion est reconnu pour aider les entreprises à évoluer et réussir dans un environnement numérique. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait, elle a également été confrontée à des défis, en particulier avec son infrastructure cloud. L'assistance peu réactive d'AWS, des tarifs imprévisibles et des pertes de temps constantes pour l'équipe IT ont limité la capacité de Synarion à satisfaire ses clients efficacement et à faire évoluer son activité.
« Nous accompagnons nos clients dans le développement et la gestion d'applications, et nous ne pouvons pas nous permettre de tels retards. Nous avons même perdu des clients dans certains cas, car AWS ne répondait pas assez rapidement à nos besoins » a déclaré Manoj Sharma, fondateur et CTO de Synarion.
AWS ne disposait pas non plus d'un modèle de tarification clair que Synarion pouvait transmettre à ses clients. « Chaque client doit connaître les coûts mensuels avant de travailler avec nous. Mais toutes les plateformes cloud n'offrent pas cette prévisibilité. »
Trouver un partenaire local fiable
Pour résoudre ces problèmes, Synarion s'est tourné vers CloudMinister, un fournisseur de services IT local, et a migré son infrastructure vers Akamai Cloud. « Nous voulions vraiment travailler avec une entreprise locale après notre expérience avec AWS », explique M. Sharma.
Cette décision a immédiatement porté ses fruits. L'assistance locale combinée de CloudMinister et d'Akamai a rendu la transition parfaitement fluide. « Nous pensions que ce changement nous prendrait beaucoup de temps et d'énergie, mais nous avons été agréablement surpris par sa simplicité. »
Économies, fiabilité et simplicité
Depuis le passage à Akamai Cloud, Synarion a constaté des gains mesurables. Les problèmes de latence et de bande passante ont disparu et les coûts d'infrastructure ont diminué.
« Avant, nous étions fortement facturés pour des services supplémentaires. Avec Akamai, nous payons un coût fixe pour accéder à un grand nombre de services, y compris la protection contre les attaques DDoS et la bande passante est illimitée, ce qui nous garantit une disponibilité de 100 % », déclare M. Sharma.
Le déploiement est également devenu plus simple. « Il est facile de déployer une application ou un nouveau service. Tous nos développeurs peuvent le faire en quelques minutes seulement », ajoute-t-il.
Et lorsque vous avez besoin d'aide, Akamai répond rapidement, ce qui permet à Synarion de fournir un service fiable. « Akamai répond très rapidement lorsque nous les contactons. Résultat : nous ne perdons plus de clients. »
« Grâce à l'assistance fiable et réactive de CloudMinister, ainsi qu'aux services de Cloud Computing évolutifs, sécurisés et fiables d'Akamai, nous disposons des bases nécessaires pour continuer à nous développer. »— Manoj Sharma, fondateur et CTO, Synarion IT Solutions
Une croissance rapide avec une assistance locale
Lors d'un match de cricket, une application de fantasy sport développée par Synarion a subi un pic de trafic massif. Synarion a fait appel à CloudMinister, qui a réagi immédiatement en augmentant la capacité des serveurs de Cloud Computing d'Akamai pour absorber la charge.
« Notre client était ravi lorsque l'application a recommencé à fonctionner normalement. C'est un exemple de l'avantage considérable qu'il y a à travailler avec des équipes locales », se souvient M. Sharma.
Plus de temps pour se développer et innover
Avec CloudMinister en charge de l'infrastructure et Akamai fournissant des services de Cloud Computing fiables, sécurisés et évolutifs, les équipes internes de Synarion peuvent se concentrer sur la croissance et l'innovation. « Akamai est mon premier choix pour le Cloud Computing. Nous pouvons offrir à nos clients ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, tout en innovant pour développer notre activité », a déclaré M. Sharma.
Pour Synarion, l'avenir est prometteur et repose sur des partenariats solides. « CloudMinister est le partenaire réactif et fiable que nous recherchions. Et Akamai fournit tous les services de Cloud Computing fiables, évolutifs et sécurisés dont nous avons besoin. Grâce à ces deux entreprises, notre activité va continuer à croître », conclut M. Sharma.
À propos de Synarion IT Solutions
Synarion IT Solutions est une entreprise de transformation numérique mondialement reconnue, spécialisée dans le développement d'applications pour mobile, de plateformes web, de jeux immersifs et de logiciels d'entreprise. Avec une équipe de plus de 50 experts et plus de 500 projets réussis, Synarion propose des solutions innovantes aux entreprises du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur synarionit.com.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.