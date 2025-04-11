Strategia di migrazione nel cloud: il sistema e i vantaggi passo dopo passo

Noto anche come "lift and shift," il rehosting è lo spostamento di applicazioni e dati nel cloud con poche modifiche o nessuna modifica ai sistemi e alle loro funzionalità. Questa strategia è, spesso, scelta per le sue caratteristiche di velocità e semplicità perché richiede un ridotto investimento iniziale in termini di tempo e risorse. Tuttavia, il rehosting potrebbe non sfruttare completamente le funzionalità native del cloud, limitando così i potenziali miglioramenti in termini di performance e i risparmi in termini di costi.