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Synarion

Una pluripremiata società di servizi IT ha migliorato i suoi tempi di attività, la prevedibilità dei prezzi e il livello del supporto locale con l'Akamai Cloud e CloudMinister

Synarion Solutions

Sede

Jaipur, India
synarionit.com

Settore

Provider di servizi

Vantaggi principali

  • Semplice migrazione
  • Tempi di attività pari al 100%
  • Supporto locale

Soluzione

Cloud computing
Scarica la storia del cliente

In prima linea nella trasformazione digitale

Con sede in India, Synarion IT Solutions è una pluripremiata società di servizi IT con una presenza globale negli Stati Uniti, nel Regno Unito, negli Emirati Arabi Uniti e in Canada. Dallo sviluppo di software personalizzato al marketing digitale su larga scala, Synarion aiuta le aziende a prosperare in un mondo sempre più digitale. Per superare le limitazioni di AWS, la società ha instaurato una partnership con CloudMinister per la gestione della sua infrastruttura locale e con Akamai per i servizi di cloud computing. Il risultato? Un'implementazione più rapida, tempi di attività pari al 100% e una maggiore certezza di riuscire a distribuire soluzioni economiche e affidabili ai clienti in tutto il mondo.

Gli ostacoli rappresentati dai costi nascosti e dai ritardi nel supporto

Con clienti che operano in vari settori e aree geografiche, Synarion è nota per la sua capacità di aiutare le aziende ad affrontare e ad avere successo nel settore digitale. Con l'espansione dell'azienda, sono aumentati anche i suoi problemi, specialmente con la sua infrastruttura cloud. I ritardi nel supporto offerto da AWS, i costi imprevedibili e la costante perdita di tempo per il suo team IT hanno limitato la capacità di Synarion di gestire i suoi clienti in modo efficiente e di scalare le sue attività aziendali.

"Ci occupiamo di fornire assistenza ai nostri clienti con lo sviluppo di app e la gestione, quindi non possiamo permetterci ritardi. Abbiamo perso dei clienti in alcuni casi perché il team addetto all'assistenza di AWS non è riuscito a rispondere alle nostre esigenze con la velocità richiesta", ha affermato Manoj Sharma, fondatore e CTO di Synarion.

Inoltre, AWS non disponeva di un chiaro modello dei costi che Synarion poteva trasmettere ai suoi clienti. "Ogni cliente deve sapere a quanto ammonteranno i costi mensili prima di scegliere i nostri prodotti, ma non tutte le piattaforme cloud sono in grado di fornire questa prevedibilità".

Individuare un partner locale e affidabile

Per risolvere questi problemi, Synarion si è affidata a CloudMinister, un provider di servizi IT locale, e ha migrato la sua infrastruttura sull'Akamai Cloud. "Volevamo davvero collaborare con un'azienda locale dopo la nostra pessima esperienza con AWS", ha affermato Sharma. 

Questa decisione ha dato immediatamente i suoi frutti. L'assistenza locale offerta insieme da CloudMinister e Akamai ha reso la transizione semplicissima. "Pensavamo che il passaggio avrebbe richiesto da parte nostra un'enorme quantità di tempo e di energia, ma, invece, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall'estrema semplicità del processo".

Risparmi in termini di costi, affidabilità e semplicità

Da quando è passata all'Akamai Cloud, Synarion ha registrato considerevoli vantaggi. I problemi legati alla latenza e alla larghezza di banda sono scomparsi, mentre i costi dell'infrastruttura sono diminuiti.

"In precedenza, ci venivano addebitati costi elevati per i servizi aggiuntivi. Ora, con Akamai, paghiamo un costo fisso per accedere a tantissimi servizi, inclusa la protezione dagli attacchi DDoS, e la larghezza di banda è illimitata, quindi possiamo garantire una nostra disponibilità del 100%", ha affermato Sharma.

Anche l'implementazione è diventata più semplice. "Ora, è semplice implementare un'applicazione o un nuovo servizio: i nostri sviluppatori riescono a farlo in pochi minuti", ha aggiunto.

Inoltre, quando è richiesto un intervento di assistenza, Akamai risponde rapidamente, consentendo a Synarion di fornire un servizio affidabile. "Akamai risponde in un batter d'occhio quando abbiamo bisogno di assistenza, quindi ora non perdiamo più i nostri clienti".

Rapida scalabilità con un supporto locale

Durante una partita di cricket, un'app di fantasy sport sviluppata da Synarion ha ceduto sotto un enorme picco di traffico. Synarion si è affidata a CloudMinister, che ha risposto immediatamente scalando i server di cloud computing di Akamai per gestire il carico di lavoro.

"Il nostro cliente è stato felicissimo quando l'applicazione è tornata a funzionare perfettamente e questo è solo un esempio dell'enorme vantaggio offerto dal fatto di collaborare con team locali", ha ricordato Sharma.

Più tempo per crescere e per innovarsi

Mentre CloudMinister gestisce l'infrastruttura e Akamai fornisce servizi di cloud computing affidabili, sicuri e scalabili, i team interni di Synarion possono focalizzarsi sulla crescita e sull'innovazione dell'azienda "Akamai è il primo provider di servizi di cloud computing che ho scelto. Desideriamo offrire ai nostri clienti ciò che vogliono e ciò di cui hanno bisogno, innovando, al contempo, le nostre attività aziendali per farle crescere", ha affermato Sharma.

Per Synarion, il futuro è roseo... e costruito su solide partnership. "CloudMinister è il partner tempestivo e affidabile che stavamo cercando, mentre Akamai fornisce tutti i servizi di cloud computing affidabili, scalabili e sicuri di cui abbiamo bisogno. Grazie a queste due aziende, le nostre attività continueranno ad espandersi", ha concluso Sharma.

Informazioni su Synarion IT Solutions

Synarion IT Solutions è una società nota in tutto il mondo che si occupa di trasformazione digitale ed è specializzata nello sviluppo di app mobili, nelle piattaforme web, nella progettazione di giochi immersivi e nel software aziendale. Con un team di oltre 50 esperti e più di 500 progetti di successo, Synarion distribuisce soluzioni innovative alle aziende in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito synarionit.com.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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