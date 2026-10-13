Con sede in India, Synarion IT Solutions è una pluripremiata società di servizi IT con una presenza globale negli Stati Uniti, nel Regno Unito, negli Emirati Arabi Uniti e in Canada. Dallo sviluppo di software personalizzato al marketing digitale su larga scala, Synarion aiuta le aziende a prosperare in un mondo sempre più digitale. Per superare le limitazioni di AWS, la società ha instaurato una partnership con CloudMinister per la gestione della sua infrastruttura locale e con Akamai per i servizi di cloud computing. Il risultato? Un'implementazione più rapida, tempi di attività pari al 100% e una maggiore certezza di riuscire a distribuire soluzioni economiche e affidabili ai clienti in tutto il mondo.
"Con Akamai e CloudMinister, offriamo ai nostri clienti costi prevedibili e tempi di attività pari al 100%, così abbiamo comunque tempo per focalizzarci sull'innovazione".- Manoj Sharma, fondatore e CTO, Synarion IT Solutions
In prima linea nella trasformazione digitale
Gli ostacoli rappresentati dai costi nascosti e dai ritardi nel supporto
Con clienti che operano in vari settori e aree geografiche, Synarion è nota per la sua capacità di aiutare le aziende ad affrontare e ad avere successo nel settore digitale. Con l'espansione dell'azienda, sono aumentati anche i suoi problemi, specialmente con la sua infrastruttura cloud. I ritardi nel supporto offerto da AWS, i costi imprevedibili e la costante perdita di tempo per il suo team IT hanno limitato la capacità di Synarion di gestire i suoi clienti in modo efficiente e di scalare le sue attività aziendali.
"Ci occupiamo di fornire assistenza ai nostri clienti con lo sviluppo di app e la gestione, quindi non possiamo permetterci ritardi. Abbiamo perso dei clienti in alcuni casi perché il team addetto all'assistenza di AWS non è riuscito a rispondere alle nostre esigenze con la velocità richiesta", ha affermato Manoj Sharma, fondatore e CTO di Synarion.
Inoltre, AWS non disponeva di un chiaro modello dei costi che Synarion poteva trasmettere ai suoi clienti. "Ogni cliente deve sapere a quanto ammonteranno i costi mensili prima di scegliere i nostri prodotti, ma non tutte le piattaforme cloud sono in grado di fornire questa prevedibilità".
Individuare un partner locale e affidabile
Per risolvere questi problemi, Synarion si è affidata a CloudMinister, un provider di servizi IT locale, e ha migrato la sua infrastruttura sull'Akamai Cloud. "Volevamo davvero collaborare con un'azienda locale dopo la nostra pessima esperienza con AWS", ha affermato Sharma.
Questa decisione ha dato immediatamente i suoi frutti. L'assistenza locale offerta insieme da CloudMinister e Akamai ha reso la transizione semplicissima. "Pensavamo che il passaggio avrebbe richiesto da parte nostra un'enorme quantità di tempo e di energia, ma, invece, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall'estrema semplicità del processo".
Risparmi in termini di costi, affidabilità e semplicità
Da quando è passata all'Akamai Cloud, Synarion ha registrato considerevoli vantaggi. I problemi legati alla latenza e alla larghezza di banda sono scomparsi, mentre i costi dell'infrastruttura sono diminuiti.
"In precedenza, ci venivano addebitati costi elevati per i servizi aggiuntivi. Ora, con Akamai, paghiamo un costo fisso per accedere a tantissimi servizi, inclusa la protezione dagli attacchi DDoS, e la larghezza di banda è illimitata, quindi possiamo garantire una nostra disponibilità del 100%", ha affermato Sharma.
Anche l'implementazione è diventata più semplice. "Ora, è semplice implementare un'applicazione o un nuovo servizio: i nostri sviluppatori riescono a farlo in pochi minuti", ha aggiunto.
Inoltre, quando è richiesto un intervento di assistenza, Akamai risponde rapidamente, consentendo a Synarion di fornire un servizio affidabile. "Akamai risponde in un batter d'occhio quando abbiamo bisogno di assistenza, quindi ora non perdiamo più i nostri clienti".
"Con il supporto affidabile e tempestivo di CloudMinister e con i servizi di cloud computing scalabili, sicuri e affidabili che vengono offerti da Akamai, abbiamo la base che ci serve per continuare il nostro processo di espansione".- Manoj Sharma, fondatore e CTO, Synarion IT Solutions
Rapida scalabilità con un supporto locale
Durante una partita di cricket, un'app di fantasy sport sviluppata da Synarion ha ceduto sotto un enorme picco di traffico. Synarion si è affidata a CloudMinister, che ha risposto immediatamente scalando i server di cloud computing di Akamai per gestire il carico di lavoro.
"Il nostro cliente è stato felicissimo quando l'applicazione è tornata a funzionare perfettamente e questo è solo un esempio dell'enorme vantaggio offerto dal fatto di collaborare con team locali", ha ricordato Sharma.
Più tempo per crescere e per innovarsi
Mentre CloudMinister gestisce l'infrastruttura e Akamai fornisce servizi di cloud computing affidabili, sicuri e scalabili, i team interni di Synarion possono focalizzarsi sulla crescita e sull'innovazione dell'azienda "Akamai è il primo provider di servizi di cloud computing che ho scelto. Desideriamo offrire ai nostri clienti ciò che vogliono e ciò di cui hanno bisogno, innovando, al contempo, le nostre attività aziendali per farle crescere", ha affermato Sharma.
Per Synarion, il futuro è roseo... e costruito su solide partnership. "CloudMinister è il partner tempestivo e affidabile che stavamo cercando, mentre Akamai fornisce tutti i servizi di cloud computing affidabili, scalabili e sicuri di cui abbiamo bisogno. Grazie a queste due aziende, le nostre attività continueranno ad espandersi", ha concluso Sharma.
Informazioni su Synarion IT Solutions
Synarion IT Solutions è una società nota in tutto il mondo che si occupa di trasformazione digitale ed è specializzata nello sviluppo di app mobili, nelle piattaforme web, nella progettazione di giochi immersivi e nel software aziendale. Con un team di oltre 50 esperti e più di 500 progetti di successo, Synarion distribuisce soluzioni innovative alle aziende in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito synarionit.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.