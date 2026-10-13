Con clienti che operano in vari settori e aree geografiche, Synarion è nota per la sua capacità di aiutare le aziende ad affrontare e ad avere successo nel settore digitale. Con l'espansione dell'azienda, sono aumentati anche i suoi problemi, specialmente con la sua infrastruttura cloud. I ritardi nel supporto offerto da AWS, i costi imprevedibili e la costante perdita di tempo per il suo team IT hanno limitato la capacità di Synarion di gestire i suoi clienti in modo efficiente e di scalare le sue attività aziendali.

"Ci occupiamo di fornire assistenza ai nostri clienti con lo sviluppo di app e la gestione, quindi non possiamo permetterci ritardi. Abbiamo perso dei clienti in alcuni casi perché il team addetto all'assistenza di AWS non è riuscito a rispondere alle nostre esigenze con la velocità richiesta", ha affermato Manoj Sharma, fondatore e CTO di Synarion.

Inoltre, AWS non disponeva di un chiaro modello dei costi che Synarion poteva trasmettere ai suoi clienti. "Ogni cliente deve sapere a quanto ammonteranno i costi mensili prima di scegliere i nostri prodotti, ma non tutte le piattaforme cloud sono in grado di fornire questa prevedibilità".