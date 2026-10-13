Man mano che la Navy Federal considerava le opzioni a disposizione, la possibilità di creare una piattaforma di osservabilità interna è stata rapidamente esclusa. "Puoi creare uno stack ELK e inserirvi i dati, ma ciò richiede competenze, notevole impegno e innumerevoli ore di FTE. Devi anche saper controllare i costi di ingestion, storage e calcolo: una strada rischiosa senza successo garantito", sottolinea Sidebottom.

In qualità di cliente esistente di mPulse e Akamai App & API Protector, la Navy Federal si è affidata a TrafficPeak su Akamai Cloud e ha effettuato un'integrazione perfetta. "Dal momento che tutto il traffico della nostra piattaforma già confluiva in Akamai, scegliere e utilizzare TrafficPeak è stato semplice", afferma Sidebottom.

TrafficPeak è un servizio di osservabilità gestito che si occupa di ingestion, conservazione e analisi di enormi quantità di dati di log (almeno 1 terabyte al mese) e presenta informazioni sulle prestazioni e sulla sicurezza in un unico dashboard. Poiché TrafficPeak consente di inserire i dati in tempo reale, mantenere tutti i dati pronti per le query con tempi inferiore al secondo e costa il 75% in meno rispetto ai provider precedenti, aziende come Navy Federal possono individuare e risolvere immediatamente i problemi, prima che gli utenti finali ne avvertano, riducendo al contempo la spesa per l'osservabilità.