In qualità di cooperativa finanziaria senza fini di lucro leader del settore, la Navy Federal Credit Union lavora duramente con tutti i dipartimenti di militari, veterani, dipendenti del ministero della difesa USA e le loro famiglie offrendo i migliori servizi bancari, sia in filiale che online. Con l'espansione della sua impronta digitale, l'ente si è servito di TrafficPeak per ottenere osservabilità in tempo reale sui suoi servizi digitali e sbloccare un livello completamente nuovo di informazioni operative.
"TrafficPeak è diventata la nostra unica fonte di dati per le experience online. È semplicemente insostituibile.— Brett Sidebottom, Manager of Cybersecurity Technology Engineering, Navy Federal Credit Union
Compiere una missione per 14 milioni di membri
I dati non unificati creavano lacune di visibilità
La Navy Federal ha sempre dato la priorità all'osservabilità, ma la sua dipendenza da diversi strumenti di monitoraggio rendeva difficile la visione unificata delle prestazioni digitali. "Utilizzavamo strumenti di monitoraggio delle prestazioni, incluso il monitoraggio sintetico, ma questi mostrano solo i dati di un singolo momento nel tempo. Non avevamo modo di vedere cosa stavano effettivamente facendo i nostri membri in tempo reale", ci spiega Brett Sidebottom, responsabile del reparto Cybersecurity Technology Engineering per l'ente creditizio.
Correlare i dati tra più strumenti era un processo complesso e inefficiente, che spesso rallentava la risoluzione dei problemi. Con la riconversione delle infrastrutture per dispositivi mobili e di online banking, queste lacune di visibilità sono diventate ancora più problematiche per la Navy Federal.
"Ci sono stati momenti in cui non avevamo abbastanza dati, né li avevamo alla velocità necessaria. Ci mancava una panoramica completa a livello di sistema di ciò che accadeva ai nostri membri online", continua Sidebottom.
Perché creare quando è possibile distribuire rapidamente?
Man mano che la Navy Federal considerava le opzioni a disposizione, la possibilità di creare una piattaforma di osservabilità interna è stata rapidamente esclusa. "Puoi creare uno stack ELK e inserirvi i dati, ma ciò richiede competenze, notevole impegno e innumerevoli ore di FTE. Devi anche saper controllare i costi di ingestion, storage e calcolo: una strada rischiosa senza successo garantito", sottolinea Sidebottom.
In qualità di cliente esistente di mPulse e Akamai App & API Protector, la Navy Federal si è affidata a TrafficPeak su Akamai Cloud e ha effettuato un'integrazione perfetta. "Dal momento che tutto il traffico della nostra piattaforma già confluiva in Akamai, scegliere e utilizzare TrafficPeak è stato semplice", afferma Sidebottom.
TrafficPeak è un servizio di osservabilità gestito che si occupa di ingestion, conservazione e analisi di enormi quantità di dati di log (almeno 1 terabyte al mese) e presenta informazioni sulle prestazioni e sulla sicurezza in un unico dashboard. Poiché TrafficPeak consente di inserire i dati in tempo reale, mantenere tutti i dati pronti per le query con tempi inferiore al secondo e costa il 75% in meno rispetto ai provider precedenti, aziende come Navy Federal possono individuare e risolvere immediatamente i problemi, prima che gli utenti finali ne avvertano, riducendo al contempo la spesa per l'osservabilità.
Implementazione rapida e trasparente
La proof of concept di TrafficPeak ha rapidamente confermato il suo valore. Poiché TrafficPeak è un servizio gestito, Akamai ha gestito le configurazioni e l'acquisizione, la distribuzione dei registri e i livelli di dati e presentazione. Ha inoltre fornito dashboard e training.
"In sole due settimane, eravamo operativi, ma avremmo potuto esserlo in solo due giorni se non avessimo dovuto rispettare i nostri severi requisiti federali. Akamai ci ha fornito un servizio eccellente. È stata la migliore implementazione di prodotto mai sperimentata", afferma Sidebottom.
Rispetto alla creazione di una soluzione in-house, il time-to-value di TrafficPeak è stato imbattibile. Secondo Sidebottom, "Ci sarebbero volute settimane solo per ottenere la nostra prima consegna di log, se avessimo creato la nostra soluzione. Inoltre, non avremmo potuto ricreare ciò che TrafficPeak offre: dati quasi in tempo reale su tutta la nostra vasta base di membri dispersi a livello geografico”.
Valore rapido, informazioni immediate
Per Sidebottom e la Navy Federal, la velocità con cui TrafficPeak ha fornito valore è stata una vera e propria sorpresa. Ha immediatamente colmato un importante vuoto critico. "Otteniamo dati aggiornati ogni 5-10 secondi. Ora, i team di progettazione cloud, API e digital banking, insieme ai nostri dirigenti, hanno una visione chiara del livello di servizio dei nostri membri, quasi in tempo reale", afferma Sidebottom.
Con TrafficPeak, la Navy Federal Credit Union è in grado di individuare immediatamente i problemi di prestazioni e stabilità, tracciandone gli effetti a catena sull'intera esperienza dell'applicazione. Il dashboard dedicato ai componenti critici di Sidebottom tiene sotto controllo circa 15 chiamate di assistenza chiave, monitorando le metriche delle prestazioni in diversi percentili.
"La possibilità di vedere tutto in una volta sola, ossia di correlare i problemi tra più chiamate alle applicazioni, ci consente di individuare i problemi a cascata prima che si ripercuotano altrove e di risolvere gli incidenti più velocemente che mai", continua.
Quando qualcosa va storto, Sidebottom non spreca tempo indovinando o chiedendo a un team di membri sparsi ovunque per comprendere la loro esperienza in tutto il mondo. "Siamo in grado di individuare il momento esatto in cui inizia un problema e il suo impatto su altre aree. Quindi, consegniamo dati precisi, corredati di data e ora, al team idoneo, affinché possano risolvere rapidamente la questione".
Questa osservabilità in tempo reale consente alla Navy Federal di risparmiare sia tempo che denaro, riducendo in modo significativo i tempi di risoluzione. "TrafficPeak offre la giusta visibilità, esattamente quando ne abbiamo bisogno. La capacità di monitorare lo stato di ogni funzione in tempo reale ha notevolmente ridotto i tempi di risoluzione".
L'osservabilità "as-a-service" è stata più semplice, più veloce e di grande successo. E il costo di TrafficPeak? Incomparabile rispetto alle altre aziende di Big Data.— Brett Sidebottom, Manager of Cybersecurity Technology Engineering, Navy Federal Credit Union
Un'esperienza digitale ottimizzata per milioni di persone
I membri della Navy Federal sono le persone che beneficiano maggiormente. Con una visione più chiara delle prestazioni e della disponibilità, la cooperativa di credito può garantire un funzionamento digitale delle operazioni bancarie senza intoppi e può agire proattivamente per migliorare l'esperienza utente.
Frequenti aggiornamenti delle funzioni sono una parte fondamentale della strategia di innovazione dell'ente creditizio. Ma se una nuova versione causa problemi, TrafficPeak lo rileva immediatamente. Ci spiega Sidebottom, "Con informazioni immediate sui problemi, possiamo tornare rapidamente a una versione stabile".
Per Sidebottom, immaginare la vita senza TrafficPeak non è più un'opzione. "La fiducia che abbiamo nei nostri sistemi, conoscendo il loro stato quasi in tempo reale, è stato un miglioramento monumentale. Senza TrafficPeak, saremmo restati in tempi bui. Avremmo perso la capacità di comprendere realmente le esperienze dei nostri membri e di reagire ai problemi alla velocità di cui ci avvaliamo oggi", continua.
Scalare il successo in tutto la cooperativa
Fortunatamente, la direzione intrapresa da TrafficPeak è una soltanto: quella della crescita! "Stiamo ampliando l'accesso a TrafficPeak a un maggior numero di team in tutta la cooperativa di credito", spiega Sidebottom.
Con la visibilità in tempo reale e un impegno al miglioramento continuo, la Navy Federal garantisce un servizio digitale bancario trasparente, affidabile e a prova di futuro. "Più persone utilizzano TrafficPeak, maggiori sono i vantaggi per la nostra organizzazione e i nostri 14 milioni di membri", conclude Sidebottom.
Informazioni sulla Navy Federal Credit Union
Fondata nel 1933 con solo 7 membri, la Navy Federal Credit Union ora ha il grande onore di servire più di 14 milioni di membri a livello globale ed è la più grande cooperativa di credito del mondo. In qualità di organizzazione di proprietà dei membri e no-profit, la Navy Federal mette sempre al primo posto le esigenze finanziarie dei propri membri. L'iscrizione è aperta a tutti i dipendenti attivi del DoD e della Guardia Costiera, nonché a veterani, civili, collaboratori e alle loro famiglie. Dedita alla sua missione, la Navy Federal impiega una forza lavoro di 24.000 persone e ha una rete globale di oltre 360 filiali. Per ulteriori informazioni sulla Navy Federal Credit Union, visitate il sito navyfederal.org.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.