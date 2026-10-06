Indipendentemente dal fatto che le applicazioni implementate dai clienti siano più piccole o più grandi con una miriade di microservizi, la realtà è che usano tutte le API, pertanto ognuna delle API esposte diventa parte della superficie di attacco. Ad esempio, Netskope ha rilevato che si erano verificati abusi nel patrimonio delle API di un cliente che erano passati inosservati e che Netskope non era riuscita ad individuare. Pertanto, il team AppSec di Netskope ha iniziato a cercare una soluzione in grado di proteggere sia le proprie API che quelle dei suoi clienti, insieme ad altre risorse digitali pubbliche.

Netskope sapeva che il problema non era di tipo tradizionale, pertanto non avrebbe potuto usare soluzioni già esistenti come un WAF (Web Application Firewall) o eseguire test convenzionali sulla sicurezza delle applicazioni. La quantità dei registri, le forme di abuso delle API e i tipi di attacchi osservati richiedevano un approccio diverso.

James Robinson, Deputy CISO di Netskope, aveva capito anche che, nell'intento di passare ad un livello aziendale, il suo team doveva utilizzare l'apprendimento automatico e strumenti avanzati per ottenere una visibilità completa sul patrimonio delle sue API. Tuttavia, per implementare un nuovo strumento, il team addetto alla sicurezza sapeva bene di aver bisogno dell'aiuto degli sviluppatori in questo processo.