Netskope è un'azienda leader a livello globale nel settore della cybersecurity, che sta ridefinendo la sicurezza di cloud, dati e reti. Migliaia di clienti, tra cui più di 25 aziende Fortune 100, si affidano a Netskope per affrontare le minacce in continua evoluzione, facilitare le svolte tecnologiche e aiutare le organizzazioni a conformarsi agli obblighi normativi.
Tra le varie aree tecnologiche mission-critical che protegge, Netskope è responsabile della sicurezza di decine di migliaia di API a livello globale, un compito che l'azienda ha realizzato adottando un approccio innovativo rispetto al tradizionale sistema di sicurezza delle applicazioni. Dopo aver rilevato delle falle nel sistema di sicurezza delle API di uno dei suoi clienti, Netskope si è rivolta a Noname Security (ora acquisita da Akamai) perché aveva bisogno di strumenti di nuova generazione per proteggere i suoi clienti dai devastanti attacchi alle API.