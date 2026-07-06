Il RaaS (Ransomware-as-a-Service) riguarda la creazione di ransomware da parte degli sviluppatori, che poi lo noleggiano alle affiliate per lanciare attacchi, il che consente anche a criminali con poche competenze tecniche di sferrare campagne avanzate e sofisticate.
Vantaggi principali
- L'odierno panorama delle minacce richiede un'architettura Zero Trust predisposta per l'AI. Man mano che le aziende si muovono a pieno ritmo sull'innovazione dell'intelligenza artificiale, gli agenti autonomi non possono più essere trattati come semplici strumenti basati sugli utenti perché operano all'interno della rete. Se un agente possiede l'autorità di interrogare i dati di cross-repository o di eseguire la scansione degli endpoint interni per il contesto, favorisce il movimento laterale automatizzato. L'architettura Zero Trust ora deve passare alla verifica continua non solo degli utenti, ma anche dei processi ombra autonomi che agiscono a loro nome.
- Rischi come gli innovativi modelli LLM richiedono nuovi approcci Zero Trust. Poiché i criminali sferrano i loro attacchi su più vettori contemporaneamente e le potenziali vittime si basano su innovativi modelli di AI in grado di diagnosticare i punti deboli in pochi secondi e lanciare un attacco in minor tempo, la necessità di una suite integrata è diventata ancora più importante. Una strategia Zero Trust deve andare oltre una serie di strumenti autonomi. Le minacce basate sull'intelligenza artificiale possono sfruttare prodotti di sicurezza isolati, spostandosi più velocemente rispetto alla capacità di controllo da parte di un utente.
- La microsegmentazione automatizzata blocca il movimento laterale in modo rapido. Le odierne minacce richiedono un'architettura Zero Trust con sistemi di difesa basati sull'AI per affrontare le minacce favorite dall'intelligenza artificiale. Il fatto di affidarsi alle lente risposte agli incidenti da parte degli utenti consente alle rapide intrusioni basate sull'intelligenza artificiale di diventare errori di sistema catastrofici, ma la microsegmentazione basata sull'AI automatizza il contenimento delle minacce in celle autoisolanti, consentendo agli odierni team addetti alla sicurezza di limitare il raggio d'azione degli attacchi e reprimere le minacce nel momento in cui si manifestano.
Domande frequenti (FAQ)
I dipendenti implementano estensioni del browser dell'AI non monitorate e agenti autonomi che richiedono autorizzazioni eccessive e creano percorsi di dati nascosti, trasformando in modo efficace il browser in un hub di esfiltrazione.
Gli script basati sull'AI sono ora in grado di eseguire l'hijacking di sessioni autenticate e di imitare il comportamento degli utenti in modo rapido, il che implica la possibilità di bypassare i gate di verifica e la necessità di progettare le architetture per sopravvivere ad un'intrusione attiva.
In questo contesto, il termine "affidabile" significa identificare esattamente quali utenti, dispositivi e carichi di lavoro devono comunicare tra loro per bloccare qualsiasi attività non autorizzata per impostazione predefinita, indipendentemente dalla tattica dell'autore dell'attacco.
Gli strumenti tradizionali sono spesso compartimentalizzati on-premise e non coprono l'intero ambiente ibrido, lasciando componenti vulnerabili come i server legacy o i dispositivi IoT/OT senza agenti, che possono favorire il movimento laterale.
Il proxy si trova su un indirizzo IP privato che non è direttamente raggiungibile da Internet e il percorso di ingresso sensibile avviene su un tunnel di applicazioni inverso, rimuovendo la visibilità IP perimetrale.
Nell'era dell'intelligenza artificiale, il prompt-bombing automatizzato e la clonazione vocale riescono a sottrarre le credenziali in modo quasi automatico, rendendo le soluzioni conformi allo standard FIDO2/WebAuthn l'unico modo per ottenere una protezione a prova di phishing.
Le organizzazioni ottengono immediatamente una fonte di dati oggettiva per i flussi di traffico ambientale senza applicare policy e possono utilizzare l'isolamento delle applicazioni per bloccare rapidamente i servizi critici su porte specifiche.