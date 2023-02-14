Akamai、Akamai Cloud と新しいクラウド・コンピューティング・サービスを公開

オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は本日、Akamai Cloud をリリースしました。この広範に分散したエッジおよびクラウドプラットフォームは、クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツデリバリーをサポートし、アプリケーションと体験を近づけ、脅威を遠ざけます。

Akamai は、新しい戦略的なクラウド・コンピューティング・サービスも発表しました。これらのサービスを利用することで、開発者は、ビジネスやユーザーがどこでオンライン接続しても、パフォーマンスの高いワークロードを構築、実行、保護できます。

米国と欧州に 3 つの新たなエンタープライズクラスのコア・クラウド・コンピューティング・サイトを展開します。 これら新サイトは、11 か所の既存クラウド・コンピューティング・サイトと同様に、Akamai バックボーンにプラグインし、世界で最も分散したエッジネットワークに接続します。2023 年第 2 四半期末に稼働予定の新しいサイトには、Akamai が 2022 年に買収した開発者向けクラウド・インフラ・プロバイダーの Linodeから取得したすべてのクラウド・コンピューティング・サービスが格納されます。また、このサイトは、Akamai が年内に世界中で展開予定の 10 か所の新たなコアサイトのテンプレートにもなります。

これら新サイトは、11 か所の既存クラウド・コンピューティング・サイトと同様に、Akamai バックボーンにプラグインし、世界で最も分散したエッジネットワークに接続します。2023 年第 2 四半期末に稼働予定の新しいサイトには、Akamai が 2022 年に買収した開発者向けクラウド・インフラ・プロバイダーの Linodeから取得したすべてのクラウド・コンピューティング・サービスが格納されます。また、このサイトは、Akamai が年内に世界中で展開予定の 10 か所の新たなコアサイトのテンプレートにもなります。 さらに増える分散型サイト。 新しいコアサイトの展開に加えて、Akamai は、従来のクラウドプロバイダーではカバーしきれないネットワーク過疎地域に基本的なクラウドコンピューティング機能を提供するために、今年中に分散型サイトを展開する 50 を超える都市を選定しました。

新しいコアサイトの展開に加えて、Akamai は、従来のクラウドプロバイダーではカバーしきれないネットワーク過疎地域に基本的なクラウドコンピューティング機能を提供するために、今年中に分散型サイトを展開する 50 を超える都市を選定しました。 クラウドの内→外方向の積極的な新しい価格設定。 新しい価格体系により、Akamai ネットワークの効果を活用しながら、CDN 型の経済をクラウドデータ転送にもたらすことで、クラウドの内→外方向のコストを削減できます。新しいエグレス価格モデルは、ハイパースケーラーやオルタナティブ・クラウド・プロバイダーよりエグレスの料金が大幅に低くなるように設計されています。

新しい価格体系により、Akamai ネットワークの効果を活用しながら、CDN 型の経済をクラウドデータ転送にもたらすことで、クラウドの内→外方向のコストを削減できます。新しいエグレス価格モデルは、ハイパースケーラーやオルタナティブ・クラウド・プロバイダーよりエグレスの料金が大幅に低くなるように設計されています。 新たな ISO、SOC 2、HIPAA 標準コンプライアンスがまもなく公開されます。 新しい標準コンプライアンスは、クラウド・コンピューティング・サービスとそこに保管されるお客様のデータのセキュリティに対する Akamai の取り組みを反映しており、お客様は、ワークロードを Akamai と他のパブリッククラウドの間で移動できます。

新しい標準コンプライアンスは、クラウド・コンピューティング・サービスとそこに保管されるお客様のデータのセキュリティに対する Akamai の取り組みを反映しており、お客様は、ワークロードを Akamai と他のパブリッククラウドの間で移動できます。 Akamai Qualified Computing Partner Program（Akamai 認定コンピューティング・パートナー・プログラム）。 この新しいテクノロジー・パートナー・プログラムは、お客様にソリューションベースのサービスを提供するように設計されています。このプログラムは、Akamai Cloud と相互運用可能です。サービスは、徹底的な認定プロセスを修了し、世界中に分散したプラットフォームで展開とスケーリングを実践できる Akamai テクノロジーパートナーにより提供されます。

「クラウドの次の段階では、アプリケーションとデータをお客様に近づけるために、開発者とエンタープライズの発想の転換が求められます。1 つの場所に限定せず、幅広いコンピューティングや地域を想定してワークロードを展開するために、パフォーマンス、スケーリング、コスト、セキュリティに対する業界の見方も根本的に変わります」と、IDC 社の Research 担当 VP である Dave McCarthy 氏は述べています。「Akamai は、この取り組みを革新的に進め、まったく新しい方法で Akamai Cloud を構築することで、新しいエキサイティングなテクノロジー時代を切り拓き、エンタープライズが分散型アプリケーションを構築、展開、保護できるように支援する独自のポジションを確立しています」

「私たちは、クラウドコンピューティングにまったく異なるアプローチで取り組んでいます。世界最大手の組織のインターネットの拡張とセキュリティを担ってきた 25 年の経験が土台です」と、Akamai の共同創立者兼 CEO の Tom Leighton 博士は語り、「Akamai は、次の 10 年のニーズを見据えてクラウドを構築しています」と続けます。

Akamai Cloud を構築するにあたり、Akamai は、基盤となる同じバックボーン上にコアサイトと分散型サイトを追加し、現在の内→外方向のネットワークの強化を進めており、その範囲は 134 か国 4,100 か所を超えます。さらに具体的に言えば、コンピューティング、ストレージ、データベース、その他のサービスを、多数の人、業界、IT センターの近くに配置しています。その結果、コアからエッジまで、コンピューティングに連続性が生まれます。組織は、パフォーマンスの高いワークロードをより効率的に構築、展開、保護できるようになり、エンドユーザーに対するレイテンシーを 1 桁ミリ秒に抑えながら、グローバルなリーチを実現できます。現在、メディア、ゲーミング、SaaS、小売、政府機関などの業界では、こうした要件の需要が高まっています。

「Akamai は、エッジにおけるリーダーとして、私たちが関わるすべてのものをスケーリングできます。コンテンツをスケーリングし、デジタル体験を他でもないユーザーに近づけています。サイバーセキュリティをスケーリングし、脅威をビジネスや人から遠ざけています。Akamai のお客様は Akamai を知り、このスケーリングをもたらす Akamai を信頼しています。そして今、お客様に低コストで優れたパフォーマンスを提供するために、クラウドコンピューティングのスケーリングを進めています」と Leighton 博士は説明します。

「Akamai Cloud と世界中で新たに稼働する分散型サイトは、Akamai の最も愛すべき究極の分散型エッジおよびクラウドプラットフォームと完璧に連携します」と、ドイツのシステムインテグレーターとして国内大手の放送局やストリーミングサービスと提携している G&L 社の CEO である Alexander Leschinsky 氏は語っています。「G&L は、Akamai を活用することで、信頼性を保ちながら、コストを抑えて、容易にカスタム・マルチクラウド・メディア・スタックを拡張し、クライアントにこの上ない価値をもたらしています。」

Akamai Cloud は、Akamai の Cloud Technology Group で Chief Operating Officer と General Manager を兼務する Adam Karon が責任者として推進しています。この役職において、彼は今日のメディア、ゲーム、ソフトウェア分野の大手企業が、デバイスや場所、規模を問わず、顧客に最良の体験を提供できるようにするために注力しました。また、通信事業者がコスト効率とパフォーマンスに優れたネットワークを運用できるようサポートしています。

「クラウドは、ビジネス課題を解決するための足がかりです」と Karon は語ります。「ビジネスリーダーは、今後もデジタルトランスフォーメーションが進むと考え、ますますデジタル化が進む世界で組織の能力の限界をさらに拡げようとしています。私たちの分散型スケーリングは、お客様のビジネスがどこでオンライン接続しても、パフォーマンスの高いクラウドコンピューティングが得られるように設計されています。お客様が必要とする速度、柔軟性、接続性をもたらすことで、妥協のない成長をサポートし、手間なくイノベーションを達成し、お客様を確実に満足させることができます」

詳しくは、Akamai の クラウド・コンピューティング・ソリューション のページをご覧ください。