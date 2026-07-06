Credential Stuffing 攻撃は通常、ボットや自動化ツールを利用して、盗み取った認証情報でサイトへのアクセスを繰り返し試みます。ハッカーが 1 つのボットを使用して 1 つの IP アドレスから何度もログインを試みる場合は、標準的な IP トラフィック管理ツールでこの攻撃を識別し、ブロックするのは極めて簡単です。しかし、自動化ツールやボットネットのように、何百から何千もの異なる IP アドレスからログインを試みる場合は、攻撃の阻止がはるかに困難になります。

Credential Stuffing は検知が難しいことで悪名を馳せています。攻撃者は、防御を回避し、正規の顧客になりすますための方法を頻繁に変更します。企業にとって、Credential Stuffing 攻撃と、単にパスワードを間違えた顧客や、間違った認証情報を使った顧客との違いを区別するのは困難です。Credential Stuffing ソリューションのフォールス・ポジティブ（誤検知）は大きな懸念事項です。顧客のアカウントを誤ってロックしてしまい、そのことに不満を抱いている顧客の怒りに触れるのは、どの企業も避けたいところです。

Credential Stuffing を防止する最も有効な戦略の 1 つは、顧客の教育に加えて、高度なふるまい異常分析と行動テレメトリーを機械学習と組み合わせたボット管理ソリューションを導入することです。これはまさに Akamai Bot Manager が専門とする領域です。

Akamai のブログ： 差し迫る敵：金融サービスに対する攻撃の分析

Akamai Bot Manager



Akamai Bot Manager は、複数の特許取得済みテクノロジーを使用して、最初の接触時にボットを検知して緩和します。Bot Manager はエッジのトラフィックをチェックします。このエッジは、ユーザーがアプリケーションに最初に接続する場所であり、Bot Manager がトラフィックパターン、トラフィックタイプ、トラフィック量に関するクリーンなデータを取得できる場所です。Bot Manager は、1 日あたり平均 15 億のボットリクエストと 2 億 8,000 万のボットログインを調べ、機械学習アルゴリズムを使用して「クリーンなトラフィック」がどのようなものかを把握し、良性ボットと悪性ボットを区別します。Akamai の脅威インテリジェンスリサーチャーの知見を自動的に取り入れることで、Bot Manager はすべての検知トリガーを組み合わせてボットスコアを発行し、高度なボットを識別し、リクエストごとの評価の精度を高められるようにしています。

Akamai Bot Manager により、次のことができるようになります。

Credential Stuffing 攻撃を緩和します。 どのやり取りが正当なものか判断できるため、消費者やパートナーとの信頼関係を築きながら、不正行為から企業を保護することができます。

どのやり取りが正当なものか判断できるため、消費者やパートナーとの信頼関係を築きながら、不正行為から企業を保護することができます。 修復の負担を最小限に抑えます。 ボット攻撃を受けたとしても、侵害されたアカウントがないかどうかのチェック、盗まれたアカウントの代わりの作成、ユーザーからの苦情への対応に必要なコストと人員を減らすことができます。

ボット攻撃を受けたとしても、侵害されたアカウントがないかどうかのチェック、盗まれたアカウントの代わりの作成、ユーザーからの苦情への対応に必要なコストと人員を減らすことができます。 意思決定を向上させます。 IT チームは、セキュリティ体制、リスク許容度、IT 運用に関する意思決定を下す際に、詳細な分析とレポートに基づいてデータ主導型の適切な意思決定を行うことができます。

Akamai のブログ： Credential Stuffing とアカウントの乗っ取り － ビジネスの視点

Akamai Bot Manager の主な特徴

Akamai Bot Manager は、Credential Stuffing 攻撃やその他の危険なボット活動を防止するための高度で革新的な機能を備えています。