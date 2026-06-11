Akamaiは、世界最大のオンデマンド分散コンピューティングプラットフォームとして、ネットワーク事業者がコストを管理しネットワークの複雑さを低減しながら、トラフィックの最適化と新しい収益源の確保を目指していることを認識しています。そのために、Akamaiとのパートナーシップの方法をいくつか提供しており、Akamai加速型ネットワークパートナープログラム (AANP) も含まれます。

アカマイのネットワークパートナーシップの詳細や、ネットワークパートナーになる方法を知りたいですか？

