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Akamaiネットワークパートナーシップ

Akamaiと提携してエンドユーザーに優れたサービス品質を提供。

ネットワークパートナーになる

Akamaiは、世界最大のオンデマンド分散コンピューティングプラットフォームとして、ネットワーク事業者がコストを管理しネットワークの複雑さを低減しながら、トラフィックの最適化と新しい収益源の確保を目指していることを認識しています。そのために、Akamaiとのパートナーシップの方法をいくつか提供しており、Akamai加速型ネットワークパートナープログラム (AANP) も含まれます。

アカマイのネットワークパートナーシップの詳細や、ネットワークパートナーになる方法を知りたいですか？

利点

  • Akamai Intelligent Edge Platformにより、迅速かつ容易にCDN機能をネットワークに追加
  • ネットワークへのCDNテクノロジーの導入によるパフォーマンスの向上
  • AkamaiのCDNプラットフォームおよび機能により、伝送時およびバックボーンにおけるネットワークコストを削減
  • 加入者に合ったメディア、Webアプリケーション、ソフトウェアコンテンツを配信することでWeb体験を改善

Akamai加速型ネットワークパートナープログラムFAQ

AANPとは、ネットワーク事業者の施設にAkamaiのサーバーを配置することによって伝送コストなどを最小限に抑え、ネットワーク事業者やAkamaiのお客様にメリットをもたらすとともに、エンドユーザーのオンライン体験を向上させることを目的としたプログラムです。

FAQを読む

ピア相互接続

Akamaiは各社が接続するIXPにおいて、どのネットワークともオープンに相互接続します。また、個々の状況においてプライベート相互接続の関係を持つことも検討します。

ピアリング相互接続を詳しく見る

その他のリソース

ネットワークパートナーポータル

ネットワーク最適化とコラボレーションのためのこの一元化されたハブを通じて、インフラストラクチャの管理とパフォーマンス指標の追跡をシームレスに行えます。

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Akamaiの「インターネットの現状」レポート

グローバルなサイバーセキュリティ動向、AIを活用したボットトラフィック、APIの脆弱性に関するデータ主導の調査に基づき、進化する脅威環境に関する専門的な知見を得られます。

SOTIレポートを見る

ホワイトペーパー：ブロードバンドおよびペイTV 事業者がCDN戦略を採用（IDC）

主要な通信事業者がCDN戦略を活用してストリーミング品質を向上させ、ネットワークコストを削減し、長期的な加入者ロイヤルティを促進する方法をご確認ください。

ホワイトペーパーを読む

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