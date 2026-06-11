Akamaiは、世界最大のオンデマンド分散コンピューティングプラットフォームとして、ネットワーク事業者がコストを管理しネットワークの複雑さを低減しながら、トラフィックの最適化と新しい収益源の確保を目指していることを認識しています。そのために、Akamaiとのパートナーシップの方法をいくつか提供しており、Akamai加速型ネットワークパートナープログラム (AANP) も含まれます。
アカマイのネットワークパートナーシップの詳細や、ネットワークパートナーになる方法を知りたいですか？
Akamaiは、世界最大のオンデマンド分散コンピューティングプラットフォームとして、ネットワーク事業者がコストを管理しネットワークの複雑さを低減しながら、トラフィックの最適化と新しい収益源の確保を目指していることを認識しています。そのために、Akamaiとのパートナーシップの方法をいくつか提供しており、Akamai加速型ネットワークパートナープログラム (AANP) も含まれます。
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AANPとは、ネットワーク事業者の施設にAkamaiのサーバーを配置することによって伝送コストなどを最小限に抑え、ネットワーク事業者やAkamaiのお客様にメリットをもたらすとともに、エンドユーザーのオンライン体験を向上させることを目的としたプログラムです。
Akamaiは各社が接続するIXPにおいて、どのネットワークともオープンに相互接続します。また、個々の状況においてプライベート相互接続の関係を持つことも検討します。