Apiiroは、アラートとリスクベースのコンテキストに加え、API Securityが提示する実行可能な修正に関するアドバイスを、関連するコード所有者に提供しました。Apiiroのコードに関する詳細なコンテキスト情報と、API Securityから得られるAPIのふるまいや脅威に関する知見を結び付けることで、開発者はリスクの可能性と影響をより正確に判断できるようになりました。これにより、ビジネスクリティカルなAPIリスクの優先順位付けが可能になったのです。

さらに、Plotnik氏は、「AkamaiとApiiroの連携により、組織は戦略的にリスクを軽減しながら、貴重な時間を節約し、SLAを満たすことができます」と、コメントしています。セキュリティチームでは、適切な開発者を追跡したり、緊急の修正をリクエストしたりする時間が短縮されました。さらに、開発者はAPIの脅威に関する詳細な知見をもとに、問題をより迅速に修正できるようになりました。

「Apiiroの詳細なコード分析から得られた知見と、Akamai API Securityが提供するランタイムAPIセキュリティの知見を組み合わせて、弊社は重要なAPIリスクの優先順位付け、修正、防止を行うために必要なコンテキストをお客様に提供します」と、Plotnik氏は締めくくりました。