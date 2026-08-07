Apiiroは、アプリケーション・セキュリティ・ポスチャ管理（ASPM）のプラットフォームとして、アプリケーションをクラウドに安全に配信するために必要な知見をアプリケーションセキュリティや開発のチームに提供しています。ふるまい分析による脅威検知やアラートからAPI管理や脅威の修復まで、API保護のエコシステムを完成させるために、ApiiroはAkamaiと提携を結びました。Apiiroのプラットフォームの機能とAkamaiのランタイムをつなぐAPIセキュリティにより、組織はコードから本番までシームレスにAPIのセキュリティを確保できるようになりました。
「どの企業でも、ソフトウェアを開発したり、サードパーティのソフトウェアを使用したりする場合は、コードとランタイムの両方でAPIセキュリティが必要となります。当社ではAkamaiとの提携により、これを提供しています」— Apiiro社、共同設立者兼CEO、Idan Plotnik氏
コンテキストに応じてアプリケーションのセキュリティを向上
API保護を拡張
アプリケーションセキュリティおよび開発チームは、クラウドに展開する前にAPIセキュリティ制御を検証する必要があります。Apiiroは詳細なコード分析とランタイムコンテキストを使用して、組織のコードベースをスキャンし、それをコンテキストでエンリッチ化し、コード内のすべてのAPIを検知します。その結果、開発者は、コードをクラウドに展開する前にリスクの優先順位を設定し、修正できるようになります。
Apiiro共同設立者兼CEOのIdan Plotnik氏は次のように語ります。「APIが急速に開発およびリリースされ、アタックサーフェスは継続的に拡大しています。そのため、コードでAPIを保護するだけでは不十分です。組織は、『侵害が発生することがあるのなら平均修復時間を短縮したい』と考えています」
トリアージ（対処の優先順位付け）の改善
ApiiroはAkamai API Securityに関連付けられたオープンAPIを使用して、コードとランタイム内のAPIのリアルタイムインベントリを組織に提供すると同時に、脅威のエスカレーションを防止しました。
API SecurityとApiiroのプラットフォームを組み合わせることで、Akamaiが検知したランタイムAPIのリスクをAPIコードに紐づけることが可能になりました。Apiiroは、根本原因、コードリポジトリ、特定のコード行、コード所有者などのコードコンテキストをセキュリティチームが完全に可視化できるようにしました。また、セキュリティチームは、セキュリティアラートの原因となった問題を正確に特定できるようになり、リスクアラートを評価する必要がなくなりました。さらに、担当開発者の特定や連絡も不要となったのです。
「ApiiroとAkamaiは、ランタイムリスクの検知と詳細なコードレベルの可視化を組み合わせることで、組織がAPIセキュリティの脅威を迅速に特定し、優先順位を付けて対処できるようサポートしていきます」— Apiiro社、共同設立者兼CEO、Idan Plotnik氏
修正を迅速化
Apiiroは、アラートとリスクベースのコンテキストに加え、API Securityが提示する実行可能な修正に関するアドバイスを、関連するコード所有者に提供しました。Apiiroのコードに関する詳細なコンテキスト情報と、API Securityから得られるAPIのふるまいや脅威に関する知見を結び付けることで、開発者はリスクの可能性と影響をより正確に判断できるようになりました。これにより、ビジネスクリティカルなAPIリスクの優先順位付けが可能になったのです。
さらに、Plotnik氏は、「AkamaiとApiiroの連携により、組織は戦略的にリスクを軽減しながら、貴重な時間を節約し、SLAを満たすことができます」と、コメントしています。セキュリティチームでは、適切な開発者を追跡したり、緊急の修正をリクエストしたりする時間が短縮されました。さらに、開発者はAPIの脅威に関する詳細な知見をもとに、問題をより迅速に修正できるようになりました。
「Apiiroの詳細なコード分析から得られた知見と、Akamai API Securityが提供するランタイムAPIセキュリティの知見を組み合わせて、弊社は重要なAPIリスクの優先順位付け、修正、防止を行うために必要なコンテキストをお客様に提供します」と、Plotnik氏は締めくくりました。
Apiiroについて
Apiiroは、Morgan Stanley、楽天、Sofi、Colgateなどの企業のアプリケーション・セキュリティ・チームやアプリケーション開発チームを支援し、アプリケーションのリスクの可視化、優先順位付け、評価、修正を一元化することにより、セキュリティに関する調査結果のトリアージ（対処の優先順位付け）にかかる時間を短縮し、真のリスクを修正して、安全なアプリケーションをクラウドに提供できるようにしています。 同社はGreylock、Kleiner Perkins、General Catalystの支援を受けています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。