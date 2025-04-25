네트워크 보안이란 무엇일까요?

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.
네트워크 보안은 사이버 위협, 침입, 유출로부터 컴퓨터 네트워크를 보호하는 데 전념하는 사이버 보안 영역입니다. 네트워크 보안의 주요 목적은 기업의 IT 네트워크 또는 다양한 구성요소에 대한 무단 접속을 방지하는 보안 조치를 도입하는 동시에 정상적인 사용자가 지체 없이 필요한 리소스에 접속할 수 있도록 허용하는 것입니다.
네트워크 보안은 어떻게 작동할까요?
오늘날의 IT 네트워크는 점점 더 복잡해지고 고도로 분산되어 있어 네트워크 보안의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 네트워크 보안에는 다중 방어 레이어를 결합한 다양한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션과 함께 네트워크 리소스를 공격자로부터 안전하게 보호하는 데 필요한 정책, 프로세스, 모범 사례가 포함됩니다.
네트워크 보안의 종류에는 무엇이 있을까요?
네트워크 보안에는 일반적으로 물리적, 기술적, 관리적 세 가지 레이어의 제어가 포함됩니다.
물리적 보안 제어는 권한이 없는 개인이 데이터 센터 내 라우터 및 케이블 연결을 포함해 네트워크를 구동하는 하드웨어에 접속하지 못하도록 방지합니다. 물리적 보안 제어에는 잠금, 생체 인증, 물리적 접속 제어가 포함될 수 있습니다.
기술적 보안 제어는 네트워크에 저장되거나 네트워크 내외부로 이동하는 데이터를 보호합니다. 기술적 제어는 권한이 없는 직원은 물론 악의적인 내부자의 접속을 차단하도록 설계되었습니다.
관리적 제어는 사용자를 인증하고, 행동을 관리하고, 접속 수준을 관리하고, IT 관리자가 네트워크 인프라에 변경 사항을 구축할 수 있도록 하는 보안 정책 및 프로세스입니다.
네트워크 보안을 위협하는 것은 무엇일까요?
일반적인 네트워크 보안 위협은 다음과 같습니다.
인증 문제. 사용자, 디바이스, 애플리케이션이 적절하게 또는 정확하게 인증되지 않으면 해커는 네트워크 리소스에 대한 무단 접속을 쉽게 얻을 수 있습니다.
인젝션 공격. 공격자는 운영 체제 명령어 인젝션 또는 SQL 인젝션(SQLi)을 사용해 애플리케이션 또는 서버가 네트워크를 감염시키는 무단 작업을 수행하도록 할 수 있습니다.
암호화 부족. 암호화되지 않은 데이터가 의도적으로 또는 실수로 노출되면 악의적인 개인이나 일반 대중이 쉽게 읽거나 접속할 수 있습니다.
멀웨어 공격. 공격자는 종종 한 디바이스에서 다른 디바이스로 쉽게 확산되는 악성 소프트웨어(멀웨어)로 네트워크 디바이스를 감염시켜 네트워크에 접속합니다. 멀웨어는 데이터 유출, 중단 유발 또는 대규모 공격 시작 등 다양한 악성 활동을 실행할 수 있습니다.
비밀번호 공격. 해커는 취약하거나 재사용된 비밀번호 또는 데이터 유출로 노출된 비밀번호를 악용해 네트워크에 접속하는 경우가 많습니다. 해커는 비밀번호를 추측하거나 크래킹해 네트워크에 접속할 수도 있습니다.
소셜 엔지니어링. 피싱이나 스피어 피싱과 같은 소셜 엔지니어링 공격은 속임수로 사용자를 속여 로그인 인증정보나 신용카드 계좌 번호와 같은 기밀 정보를 공유하도록 유도합니다.
바이러스. 바이러스는 데이터를 손상 또는 파괴하거나 악의적인 방식으로 코드를 변경하기 위해 한 디바이스 또는 애플리케이션에서 다른 디바이스나 애플리케이션으로 확산되는 악성 파일입니다.
트로이 목마. 트로이 목마는 백도어를 생성해 해커가 컴퓨터 시스템에 접속할 수 있도록 하는 바이러스의 한 종류입니다.
랜섬웨어. 랜섬웨어는 네트워크와 디바이스의 파일을 암호화해 사용자가 데이터나 애플리케이션에 접속하지 못하도록 하는 멀웨어의 한 종류입니다. 랜섬웨어를 사용하면 사이버 범죄자는 암호 해독 키의 대가로 랜섬을 요구할 수 있습니다.
서비스 거부. 서비스 거부(DoS) 및 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 에서 해커는 악성 요청으로 서버 또는 기타 네트워크 리소스를 압도하여 속도를 늦추거나 충돌을 일으킵니다. 그 결과 서버는 더 이상 정상 사용자나 요청에 대해 서비스를 제공할 수 없습니다.
네트워크 보안 기술이란 무엇일까요?
네트워크 보안은 광범위한 기술과 솔루션을 포괄합니다.
방화벽. 방화벽은 네트워크로 들어오거나 나가는 트래픽을 모니터링하고 보안 정책을 사용해 의심스러운 트래픽을 차단, 격리 또는 플래그합니다.
세그멘테이션. 네트워크 세그멘테이션은 네트워크를 더 작은 세그먼트로 분할해 관리자가 보다 세분화된 보안 제어 및 정책을 구축할 수 있도록 합니다. 소프트웨어 정의 마이크로세그멘테이션과 같은 툴은 개별 워크로드와 자산까지 보호해 무단 접속이나 측면 이동을 방지할 수 있습니다.
안티바이러스 소프트웨어. 바이러스를 방어하기 위해, 안티바이러스 솔루션은 지속적으로 업데이트되는 위협 인텔리전스를 기반으로 네트워크 트래픽에서 악성 활동을 나타내는 알려진 시그니처를 스캔합니다.
네트워크 접속 제어. 기업은 네트워크 접속을 특정 사용자, 그룹, 디바이스로 제한함으로써 네트워크 리소스의 무단 사용을 방지할 수 있습니다.
안티멀웨어. 안티 멀웨어 기술은 트로이 목마, 랜섬웨어, 스파이웨어, 애드웨어와 같은 멀웨어를 탐지, 제거, 차단합니다.
데이터 유출 방지(DLP). DLP 솔루션은 기업 내 데이터 자산을 분류하고, 가장 중요하고 리스크에 노출된 자산을 식별하고, 해당 자산에 접속하고 사용할 수 있는 권한에 대한 정책을 관리하고, 활동을 모니터링해 의심스러운 행동을 차단합니다.
이메일 보안. 이메일 보안 솔루션은 이메일 메시지의 콘텐츠와 메타데이터를 모두 모니터링해 일반적으로 이메일을 공격 기법으로 사용하는 멀웨어 및 피싱 공격을 탐지하고 차단합니다.
침입 탐지 시스템(IDS) 및 침입 방지 시스템(IPS). IDS 및 IPS 솔루션은 네트워크에 대한 무단 접속 시도를 탐지하고 차단합니다.
보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 플랫폼. SIEM 솔루션은 내부 보안 툴에서 데이터를 수집하고 집계해 의심스러운 행동을 별견하고 네트워크 관리자에게 알립니다.
VPN. 가상 프라이빗 클라우드(VPN)는 터널링 프로토콜을 사용해 보안되지 않은 네트워크를 통해 전송되는 데이터를 암호화합니다. VPN은 사무실 밖에서 근무하는 직원의 원격 접속을 지원하는 데 사용될 수 있습니다.
SOAR(보안 오케스트레이션, 자동화, 대응) 기술. SOAR 솔루션은 보안 데이터를 수집 및 분석하고 보안 관리자가 특정 사이버 위협에 대한 자동화된 대응을 정의하고 실행할 수 있도록 지원합니다.
네트워크 탐지 및 대응(NDR). NDR 플랫폼은 AI와 머신 러닝을 사용해 네트워크 트래픽을 모니터링하고 의심스럽거나 비정상적인 활동을 발견합니다.
엔드포인트 보안. 네트워크에 연결된 모든 디바이스는 공격자의 잠재적 표적이 될 수 있습니다. 팀은 엔드포인트 보안 솔루션을 통해 다양한 디바이스에서 멀웨어와 기타 위협으로부터 신속하게 보호할 수 있습니다.
확장된 탐지 및 대응(XDR). XDR 플랫폼은 사용자, 애플리케이션, 클라우드 워크로드, 데이터, 엔드포인트, 이메일 등 여러 레이어에 걸쳐 보안 노력을 통합하기 위해 다양한 보안 툴을 통합하는 개방형 아키텍처입니다. XDR 플랫폼을 사용하면 다양한 솔루션을 보다 쉽게 연동할 수 있습니다.
네트워크 보안이 중요한 이유는 무엇일까요?
네트워크 보안은 기업이 여러 종류의 리스크를 방어하는 데 도움이 됩니다.
재정적 리스크. 데이터 유출이 성공하면 기업은 생산성 손실, 벌금, 위약금, 공격 방어 및 데이터 복구 비용으로 수백만 달러의 손실을 입을 수 있습니다.
운영 리스크. 사이버 공격은 네트워크, 서버, 애플리케이션을 다운시켜 비즈니스 운영을 방해하는 경우가 많습니다. 결과적으로 직원과 고객은 사용하던 데이터, 서비스, 애플리케이션에 더 이상 접속할 수 없게 되어 운영 속도가 느려지거나 완전히 중단됩니다.
규제 리스크. 전 세계 정부는 기업이 고객, 환자, 시민의 개인 데이터 및 민감한 데이터를 보호하기 위해 예방 조치를 취하도록 요구하는 규정을 제정했습니다. 기업이 네트워크를 적절히 보호하지 못하면 규제 벌금과 법적 조치가 부과될 수 있습니다.
비즈니스 리스크. 네트워크가 감염되면 네트워크 내의 모든 지적 재산 및 비즈니스 계획도 감염될 수 있습니다. 이는 상당한 비즈니스 손실과 경쟁 우위 하락으로 이어질 수 있습니다.
네트워크 보안의 장점은 무엇일까요?
네트워크 보안을 통해 기업과 보안팀은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
사이버 위협 방어. 네트워크 보안 솔루션은 광범위한 사이버 위협으로부터 네트워크, 사용자, 데이터를 보호하고 데이터, 매출, 비즈니스, 평판 손실로 이어질 수 있는 유출을 방지합니다.
비즈니스 연속성 유지. 네트워크 보안은 네트워크의 지속적인 가용성과 성능을 보장하고 기업, 사용자, 애플리케이션이 필요한 리소스에 접속할 수 있도록 보장합니다.
개인정보 보호 유지. 네트워크 보안 솔루션은 대외비 데이터, 영업 비밀, 재무 기록, 개인 식별 정보(PII) 및 기타 민감한 정보가 노출될 수 있는 보안 유출을 방지하는 데 매우 중요합니다.
규정 준수 보장. 네트워크 보안은 기업이 PCI DSS, GDPR, HIPAA와 같은 다양한 규제 프레임워크를 준수하는 데 도움이 됩니다.
네트워크 보안의 도전 과제는 무엇일까요?
네트워크 보안 유지는 여러 가지 요인으로 인해 더욱 어려워지는 경우가 많습니다.
빠르게 진화하는 공격 기법. 기술이 발전하고 네트워크가 점점 복잡해짐에 따라 해커들은 필연적으로 네트워크 방어에 침투하는 새로운 방법을 찾아냅니다. 보안팀은 네트워크를 지속적으로 모니터링해 알려진 위협과 새로운 공격 기법을 찾아야 합니다.
사용자 행동. 많은 보안팀은 사용자가 보안 정책과 모범 사례를 준수하도록 하는 데 어려움을 겪습니다. 특히 이러한 조치에 추가적인 단계나 시간이 필요해 사용자의 업무에 방해가 될 때 더욱 그렇습니다.
원격 근무 인력. 모바일 인력 및 원격 근무 직원의 추세는 관리되지 않는 모바일 디바이스와 보안되지 않은 연결을 통해 네트워크에 연결하는 사용자가 증가하고 있음을 의미합니다. 따라서 사용자와 디바이스를 인증하는 방식의 패러다임 전환이 필요합니다.
써드파티. 오늘날 기업들은 그 어느 때보다 상호 연결되어 있습니다. 클라우드 서비스 사업자와 제품 벤더사를 포함한 많은 써드파티가 기업의 네트워크에 일정 수준의 접속 권한을 갖고 있기 때문에 공격자에게 새로운 취약점과 잠재적인 진입점이 발생합니다.
네트워크 보안의 모범 사례에는 무엇이 있나요?
네트워크 보안을 개선하기 위해 IT팀은 다음과 같은 솔루션을 도입할 수 있습니다.
멀티팩터 인증(MFA). 취약하거나, 재사용되거나, 감염된 비밀번호로 인해 많은 유출이 발생합니다. MFA 솔루션은 사용자가 인증을 위해 두 가지 이상의 신원 정보를 제공하도록 요구해 유출을 방지합니다.
보안 인식 교육. 사용자는 취약한 비밀번호를 사용하는 것부터 악성 링크를 클릭하는 것까지, 네트워크 보안을 감염시키는 행동을 자주 저지릅니다. 인식 교육은 공격자가 일반적으로 사용하는 기술을 사용자가 인식하고 피하여 적절한 보안 위생 및 행동을 채택하는 데 도움이 됩니다.
리스크 평가. 사이버 보안 리스크 평가를 수행하면 기업은 가장 중요한 자산과 각 자산의 보안에 대한 가장 큰 리스크를 식별할 수 있습니다. 이 정보는 관리자가 네트워크 보안 전략과 투자의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
써드파티 리스크 관리. 많은 기업들이 처음에 공급망 내의 기업을 표적으로 삼은 사이버 공격의 희생양이 되었습니다. 써드파티 리스크 관리 프로그램은 기업이 벤더사 관계 내에서 가장 큰 리스크 영역을 식별하고 이를 방어하기 위한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
인시던트 대응 계획(IRP). IRP는 보안팀과 기업이 성공적인 사이버 공격이나 침입의 피해를 제한할 수 있는 신속한 조치를 취할 수 있도록 하는 로드맵입니다.
최소 권한 접속. 기존의 네트워크 보안에서는 네트워크 내 리소스에 대한 광범위한 접속 권한을 사용자에게 부여하는 경우가 많았습니다. 그러나 이를 통해 경계 방어를 성공적으로 유출한 공격자는 사용자 계정과 매우 중요한 데이터에 접속할 수 있게 되었습니다. 최소 권한의 원칙은 사용자, 애플리케이션, 디바이스가 특정 시점에 작업을 수행하는 데 필요한 리소스에만 접속할 수 있도록 합니다.
제로 트러스트. 제로 트러스트 보안 접근 방식에서는 모든 사용자, 디바이스, 애플리케이션이 네트워크 리소스에 대한 접속을 요청할 때마다 인증 및 권한 부여를 받아야 합니다. 이렇게 하면 네트워크의 한 부분에 접속한 해커가 네트워크 내에서 측면 이동하기가 훨씬 어려워집니다. 또한 보안팀은 의심스러운 행동을 신속하게 탐지하고 공격이 성공할 때 발생하는 '폭발 반경'을 제한할 수 있습니다.
암호화. 암호화를 사용하면 악성 유출이나 의도치 않은 유출로 인해 데이터가 노출되지 않도록 보호할 수 있습니다.
업데이트 및 패치. 소프트웨어를 업데이트하고 패치를 적용하기 위해 정기적인 최적의 주기를 도입하면 공격자가 네트워크 접속을 위해 악용하는 취약점을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용하지 않는 소프트웨어 중단. 자유롭게 접속 가능한 모든 애플리케이션은 해커에게 방어 체계에 침투할 수 있는 또 다른 기회를 제공합니다. 보안팀은 사용하지 않는 앱을 폐기함으로써 공격 표면을 줄이고 취약점을 제거할 수 있습니다.
빈번한 백업. 데이터는 랜섬웨어와 같은 사이버 위협뿐만 아니라 자연 재해 또는 중앙 데이터 센터의 중단으로부터 보호되는 오프사이트 위치에 자주 백업되어야 합니다.
FAQ
네트워크 보안 솔루션은 네트워크 트래픽의 위협을 방어하고 공격자가 네트워크에 접속하는 것을 방지하도록 설계된 반면, 애플리케이션 보안은 인터넷 기반 애플리케이션 및 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)에 대한 위협을 방어하는 데 중점을 둡니다. 애플리케이션 보안 솔루션은 코드의 취약점과 보안 설정 오류를 탐지하고 방어하며 OWASP 상위 10대 목록에 포함된 위협을 방어하는 데 도움이 됩니다. 애플리케이션 보안은 개발 수준과 프로덕션 환경 모두에서 이루어집니다.
네트워크 보안은 네트워크 트래픽 내의 위협을 차단하고 공격자의 무단 접속을 차단함으로써 네트워크 수준에서 데이터, 애플리케이션, 리소스를 보호하도록 설계되었습니다.
클라우드 보안은 써드파티 서비스 공급업체가 관리하는 클라우드 인프라를 포함한 클라우드 환경을 보호하기 위한 것입니다. 이러한 맥락에서 클라우드 보안은 네트워크 보안을 포함하지만, 클라우드 생태계 내 서버, 컨테이너, 애플리케이션, 서비스를 보호하는 것을 의미하기도 합니다.