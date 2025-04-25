네트워크 보안이란 무엇일까요?

네트워크 보안을 개선하기 위해 IT팀은 다음과 같은 솔루션을 도입할 수 있습니다.

멀티팩터 인증(MFA). 취약하거나, 재사용되거나, 감염된 비밀번호로 인해 많은 유출이 발생합니다. MFA 솔루션은 사용자가 인증을 위해 두 가지 이상의 신원 정보를 제공하도록 요구해 유출을 방지합니다.

보안 인식 교육. 사용자는 취약한 비밀번호를 사용하는 것부터 악성 링크를 클릭하는 것까지, 네트워크 보안을 감염시키는 행동을 자주 저지릅니다. 인식 교육은 공격자가 일반적으로 사용하는 기술을 사용자가 인식하고 피하여 적절한 보안 위생 및 행동을 채택하는 데 도움이 됩니다.

리스크 평가. 사이버 보안 리스크 평가를 수행하면 기업은 가장 중요한 자산과 각 자산의 보안에 대한 가장 큰 리스크를 식별할 수 있습니다. 이 정보는 관리자가 네트워크 보안 전략과 투자의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

써드파티 리스크 관리. 많은 기업들이 처음에 공급망 내의 기업을 표적으로 삼은 사이버 공격의 희생양이 되었습니다. 써드파티 리스크 관리 프로그램은 기업이 벤더사 관계 내에서 가장 큰 리스크 영역을 식별하고 이를 방어하기 위한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

인시던트 대응 계획(IRP). IRP는 보안팀과 기업이 성공적인 사이버 공격이나 침입의 피해를 제한할 수 있는 신속한 조치를 취할 수 있도록 하는 로드맵입니다.

최소 권한 접속. 기존의 네트워크 보안에서는 네트워크 내 리소스에 대한 광범위한 접속 권한을 사용자에게 부여하는 경우가 많았습니다. 그러나 이를 통해 경계 방어를 성공적으로 유출한 공격자는 사용자 계정과 매우 중요한 데이터에 접속할 수 있게 되었습니다. 최소 권한의 원칙은 사용자, 애플리케이션, 디바이스가 특정 시점에 작업을 수행하는 데 필요한 리소스에만 접속할 수 있도록 합니다.

제로 트러스트. 제로 트러스트 보안 접근 방식에서는 모든 사용자, 디바이스, 애플리케이션이 네트워크 리소스에 대한 접속을 요청할 때마다 인증 및 권한 부여를 받아야 합니다. 이렇게 하면 네트워크의 한 부분에 접속한 해커가 네트워크 내에서 측면 이동하기가 훨씬 어려워집니다. 또한 보안팀은 의심스러운 행동을 신속하게 탐지하고 공격이 성공할 때 발생하는 '폭발 반경'을 제한할 수 있습니다.

암호화. 암호화를 사용하면 악성 유출이나 의도치 않은 유출로 인해 데이터가 노출되지 않도록 보호할 수 있습니다.

업데이트 및 패치. 소프트웨어를 업데이트하고 패치를 적용하기 위해 정기적인 최적의 주기를 도입하면 공격자가 네트워크 접속을 위해 악용하는 취약점을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.

사용하지 않는 소프트웨어 중단. 자유롭게 접속 가능한 모든 애플리케이션은 해커에게 방어 체계에 침투할 수 있는 또 다른 기회를 제공합니다. 보안팀은 사용하지 않는 앱을 폐기함으로써 공격 표면을 줄이고 취약점을 제거할 수 있습니다.