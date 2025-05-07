¿Qué es la seguridad de red?

Para mejorar la seguridad de red, los equipos de TI pueden adoptar soluciones como las siguientes:

Autenticación multifactorial (MFA). La causa de filtraciones son las contraseñas débiles, reutilizadas o comprometidas. Las soluciones de MFA evitan las filtraciones al exigir a los usuarios dos o más formas de identificación para autenticarse.

Formación sobre concienciación en materia de seguridad. Los usuarios con frecuencia dan pasos que ponen en peligro la seguridad de la red, desde usar contraseñas débiles hasta hacer clic en enlaces maliciosos. La formación para la concienciación ayuda a los usuarios a reconocer y evitar las técnicas que suelen utilizar los atacantes y a adoptar la higiene y los comportamientos de seguridad adecuados.

Evaluación de riesgos. La realización de una evaluación de riesgos de ciberseguridad permite a las organizaciones identificar sus activos más críticos y los riesgos más importantes para la seguridad de cada activo. Esta información ayuda a los administradores a priorizar las estrategias e inversiones en seguridad de red.

Gestión de riesgos de terceros. Muchas empresas han sido víctimas de ciberataques que inicialmente estaban dirigidos a una empresa de su cadena de suministro. Los programas de gestión de riesgos de terceros ayudan a las organizaciones a identificar las áreas de mayor riesgo en sus relaciones con los proveedores y a tomar medidas para mitigarlas.

Planes de respuesta a incidentes (IRP). Un IRP es una hoja de ruta que permite a los equipos de seguridad y a las organizaciones tomar medidas rápidas que pueden limitar el daño de un ciberataque o intrusión exitosos.

Acceso de mínimo privilegio. En la seguridad de red tradicional, los usuarios suelen tener amplio acceso a los recursos de la red. Sin embargo, esto permitía a los atacantes que vulneraban con éxito las defensas perimetrales obtener acceso a cuentas de usuarios y datos de gran valor. El principio de mínimos privilegios proporciona a los usuarios, las aplicaciones y los dispositivos acceso solo a los recursos que necesitan para llevar a cabo una tarea en un momento determinado.

Zero Trust. Un enfoque de seguridad Zero Trust requiere que todos los usuarios, dispositivos y aplicaciones estén autenticados y autorizados en cada solicitud de acceso a los recursos de red. Por ello, es a los hackers que han obtenido acceso a una parte de una red les resulta mucho más difícil moverse lateralmente dentro de ella. También permite a los equipos de seguridad identificar con rapidez comportamientos sospechosos y limitar la onda expansiva de los ataques exitosos.

Cifrado. El cifrado ayuda a evitar que los datos queden expuestos a través de robos maliciosos o filtraciones accidentales.

Actualizaciones y parches. Adoptar una cadencia regular y óptima para actualizar el software y aplicar parches puede ayudar a eliminar las vulnerabilidades que aprovechan los atacantes para obtener acceso a la red.

Retirada del software no utilizado. Toda aplicación orientada al público ofrece a los hackers una oportunidad de penetrar en las defensas. Al descartar las aplicaciones no utilizadas, los equipos de seguridad pueden reducir la superficie de ataque y eliminar las vulnerabilidades.