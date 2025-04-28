Che cos'è la sicurezza della rete?

Per migliorare la sicurezza della rete, i team IT possono adottare soluzioni come:

MFA (Multi-Factor Authentication). Molte violazioni sono causate da password deboli, riutilizzate o compromesse. Le soluzioni MFA prevengono le violazioni richiedendo agli utenti di presentare due o più forme di identificazione da autenticare.

Formazione sulla consapevolezza della sicurezza. Dall'utilizzo di password deboli al clic su link dannosi, gli utenti spesso intraprendono azioni che compromettono la sicurezza della rete. La formazione sulla consapevolezza aiuta gli utenti a riconoscere ed evitare le tecniche comunemente utilizzate dai criminali, adottando comportamenti e procedure di sicurezza appropriati.

Valutazione dei rischi. Condurre una valutazione dei rischi per la cybersecurity consente alle organizzazioni di identificare le proprie risorse più critiche e i maggiori rischi per la sicurezza di ciascuna risorsa. Queste informazioni aiutano gli amministratori a dare priorità alle strategie e agli investimenti per la sicurezza della rete.

Gestione dei rischi di terze parti. Molte aziende sono cadute vittime di attacchi informatici che inizialmente hanno preso di mira un'azienda all'interno della propria supply chain. I programmi di gestione dei rischi di terze parti aiutano le organizzazioni a identificare le principali aree di rischio all'interno delle loro relazioni con i fornitori e ad adottare le misure necessarie per mitigarle.

Piani di risposta agli incidenti (IRP). Un IRP è una roadmap che consente ai team addetti alla sicurezza e alle organizzazioni di intraprendere azioni rapide in grado di limitare i danni causati da un attacco informatico o da un'intrusione riusciti.

Accesso basato sul privilegio minimo. Nella sicurezza della rete tradizionale, agli utenti veniva spesso concesso un ampio accesso alle risorse all'interno della rete. Tuttavia, ciò ha consentito ai criminali che avevano violato con successo i sistemi di difesa perimetrali di ottenere l'accesso agli account degli utenti e a dati preziosi. Il principio del privilegio minimo fornisce a utenti, applicazioni e dispositivi l'accesso solo alle risorse necessarie per eseguire un'attività in un dato momento.

Zero Trust. Un approccio Zero Trust alla sicurezza richiede che tutti gli utenti, i dispositivi e le applicazioni vengano autenticati e autorizzati ad ogni richiesta di accesso alle risorse IT. Ciò rende molto più difficile spostarsi lateralmente all'interno della rete per gli hacker che hanno ottenuto l'accesso ad una parte della rete stessa. Inoltre, consente ai team addetti alla sicurezza di identificare rapidamente i comportamenti sospetti e di limitare il "raggio d'azione" degli attacchi riusciti.

Crittografia. La crittografia aiuta a proteggere i dati da furti dannosi o fughe involontarie.

Aggiornamenti e patch. L'adozione di una frequenza regolare e ottimale per l'aggiornamento del software e l'applicazione di patch può aiutare ad eliminare le vulnerabilità sfruttate dai criminali per ottenere l'accesso alla rete.

Dismettere il software inutilizzato. Ogni applicazione per interazioni pubbliche offre agli hacker un'altra opportunità per penetrare nei sistemi di difesa. Eliminando le app inutilizzate, i team addetti alla sicurezza possono ridurre la superficie di attacco ed eliminare le vulnerabilità.