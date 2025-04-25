Was ist Netzwerksicherheit?

Zur Verbesserung der Netzwerksicherheit greifen IT-Teams zu Lösungen wie:

Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Viele Sicherheitsverletzungen werden durch schwache, wiederverwendete oder kompromittierte Passwörter verursacht. MFA-Lösungen verhindern Sicherheitsverstöße, indem Nutzer zwei oder mehr Identifizierungsarten angeben müssen, um authentifiziert zu werden.

Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein. Von der Verwendung schwacher Passwörter bis hin zum Klicken auf schädliche Links zeigen Nutzer häufig Verhalten, das die Netzwerksicherheit gefährdet. Durch Sensibilisierungsschulungen können Nutzer die von Angreifern häufig verwendeten Techniken erkennen und vermeiden, angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und ihr Verhalten steuern.

Risikobewertung. Durch die Durchführung einer Cybersicherheitsrisikobewertung können Unternehmen ihre kritischsten Assets und die größten Risiken für die Sicherheit jedes Assets ermitteln. Anhand dieser Informationen können Administratoren Strategien und Investitionen zur Netzwerksicherheit priorisieren.

Management des Drittparteienrisikos. Viele Unternehmen sind Cyberangriffen zum Opfer gefallen, die ursprünglich auf ein Unternehmen innerhalb ihrer Lieferkette abzielten. Programme für das Risikomanagement bei Drittanbietern helfen Unternehmen, die größten Risikobereiche innerhalb ihrer Lieferantenbeziehungen zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu verringern.

Vorfallsreaktionspläne (IRP). Ein IRP ist eine Roadmap, mit der Sicherheitsteams und Unternehmen schnell handeln können, um den Schaden eines erfolgreichen Cyberangriffs oder Eindringens zu begrenzen.

Zugriff mit geringstmöglichen Berechtigungen. Bei der herkömmlichen Netzwerksicherheit erhielten Nutzer häufig umfassenden Zugriff auf Ressourcen innerhalb des Netzwerks. Dies ermöglichte Angreifern, die erfolgreich die Netzwerkverteidigung überwunden hatten, Zugriff auf Nutzerkonten und äußerst wertvolle Daten zu erhalten. Das Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen verleiht Nutzern, Anwendungen und Geräten nur Zugriff auf Ressourcen, die sie jeweils benötigen, um eine Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen.

Zero Trust. Bei einem Zero-Trust-Sicherheitsansatz muss jeder Nutzer, jedes Gerät und jede Anwendung bei jeder Anfrage für den Zugriff auf IT-Ressourcen authentifiziert und autorisiert werden. Dies erschwert Hackern, die Zugriff auf einen Teil eines Netzwerks erhalten haben, die laterale Bewegung innerhalb des Netzwerks. Außerdem können Sicherheitsteams verdächtiges Verhalten schnell erkennen und den „Explosionsradius“ erfolgreicher Angriffe begrenzen.

Verschlüsselung. Verschlüsselung trägt dazu bei, Daten vor schädlichem Diebstahl oder unbeabsichtigten Datenlecks zu schützen.

Updates und Patches. Die Einführung eines regelmäßigen, optimalen Rhythmus für die Aktualisierung von Software und das Anwenden von Patches kann dazu beitragen, die Schwachstellen zu beseitigen, die Angreifer für den Netzwerkzugriff ausnutzen.

Nicht verwendete Software entfernen. Jede öffentlich zugängliche Anwendung bietet Hackern eine weitere Möglichkeit, in die Verteidigung einzudringen. Durch das Entfernen ungenutzter Apps können Sicherheitsteams die Angriffsfläche reduzieren und Schwachstellen beseitigen.