O que é segurança de rede?

Para melhorar a segurança de rede, equipes de TI podem adotar soluções como:

MFA (autenticação multifator). Muitas violações são causadas por senhas fracas, reutilizadas ou comprometidas. As soluções de MFA previnem violações exigindo que usuários apresentem duas ou mais formas de identificação para serem autenticados.

Treinamento de conscientização sobre segurança. Desde usar senhas fracas até clicar em links maliciosos, usuários frequentemente tomam ações que comprometem a segurança da rede. O treinamento de conscientização ajuda usuários a reconhecer e evitar as técnicas comumente usadas por atacantes e a adotar higiene e comportamentos de segurança adequados.

Avaliação de riscos. Realizar uma avaliação de risco de cibersegurança permite que organizações identifiquem seus ativos mais críticos e os maiores riscos à segurança de cada ativo. Essas informações ajudam administradores a priorizar estratégias e investimentos em segurança de rede.

Gerenciamento de risco de terceiros. Muitas empresas foram vítimas de ciberataques que inicialmente tiveram como alvo uma empresa dentro de sua cadeia de suprimentos. Os programas de gerenciamento de risco de terceiros ajudam organizações a identificar as maiores áreas de risco dentro de seus relacionamentos com fornecedores e a tomar medidas para mitigá-los.

Planos de resposta a incidentes (IRP). Um IRP é um roteiro que permite que equipes de segurança e organizações ajam rapidamente para limitar os danos de um ciberataque ou intrusão bem-sucedidos.

Acesso com privilégio mínimo. Na segurança de rede tradicional, usuários frequentemente recebiam amplo acesso a recursos dentro da rede. No entanto, isso permitia que atacantes que tivessem rompido defesas de perímetro obtivessem acesso a contas de usuário e dados altamente valiosos. O princípio de menor privilégio fornece a usuários, aplicações e dispositivos acesso apenas aos recursos de que precisam para executar uma tarefa em um dado momento.

Zero Trust. Uma abordagem de segurança Zero Trust exige que todo usuário, dispositivo e aplicação seja autenticado e autorizado em cada solicitação de acesso a recursos da rede. Isso torna muito mais difícil para hackers que tenham obtido acesso a uma parte da rede se moverem lateralmente dentro dela. Também permite que equipes de segurança identifiquem rapidamente comportamentos suspeitos e limitem o “raio de explosão” de ataques bem-sucedidos.

Criptografia. A criptografia ajuda a proteger dados contra exposição por roubo malicioso ou vazamentos acidentais.

Atualizações e correções. Adotar uma cadência regular e otimizada para atualização de software e aplicação de patches pode ajudar a eliminar as vulnerabilidades que atacantes exploram para obter acesso à rede.

Descontinuar software não utilizado. Cada aplicação exposta publicamente dá aos hackers outra oportunidade de penetrar defesas. Ao descartar aplicativos não usados, equipes de segurança podem reduzir a superfície de ataque e eliminar vulnerabilidades.