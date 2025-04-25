Qu'est-ce que la sécurité du réseau ?

Pour améliorer la sécurité du réseau, les équipes informatiques peuvent adopter des solutions telles que les suivantes :

Authentification multifactorielle (MFA). De nombreuses violations sont causées par des mots de passe faibles, réutilisés ou compromis. Les solutions d'authentification multifactorielle empêchent les violations en exigeant des utilisateurs qu'ils présentent au moins deux formes d'identification pour être authentifiés.

Formations de sensibilisation à la sécurité. De l'utilisation de mots de passe faibles au clic sur des liens malveillants, les utilisateurs prennent souvent des mesures qui compromettent la sécurité du réseau. La formation de sensibilisation aide les utilisateurs à reconnaître et à éviter les techniques couramment utilisées par les pirates et à adopter des comportements et des règles de sécurité appropriées.

Évaluation des risques. La réalisation d'une évaluation des risques liés à la cybersécurité permet aux entreprises d'identifier leurs ressources les plus critiques et les plus grands risques pour la sécurité de chaque ressource. Ces informations aident les administrateurs à hiérarchiser les stratégies et les investissements de sécurité réseau.

Gestion des risques par des tiers. De nombreuses entreprises sont tombées en proie à des cyberattaques qui ont initialement ciblé une entreprise au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Les programmes de gestion des risques tiers aident les entreprises à identifier les principaux domaines de risque dans leurs relations avec les fournisseurs et à prendre des mesures pour les atténuer.

Plans de réponse aux incidents (IRP). Un IRP est une feuille de route qui permet aux équipes de sécurité et aux organisations de prendre des mesures rapides pour limiter les dommages causés par une cyberattaque ou une intrusion réussie.

Accès de moindre privilège. Dans le cadre de la sécurité réseau traditionnelle, les utilisateurs bénéficiaient souvent d'un accès étendu aux ressources du réseau. Cependant, cela a permis aux attaquants qui avaient réussi à franchir les défenses du périmètre d'accéder aux comptes utilisateur et à des données très précieuses. Le principe du moindre privilège permet aux utilisateurs, aux applications et aux terminaux d'accéder uniquement aux ressources dont ils ont besoin pour effectuer une tâche à un moment donné.

Zero Trust. Une approche Zero Trust de la sécurité exige que chaque utilisateur, terminal et application soit authentifié et autorisé à chaque demande d'accès aux ressources du réseau. Il est donc beaucoup plus difficile pour les pirates qui ont accédé à une partie d'un réseau de se déplacer latéralement à l'intérieur de celui-ci. Cette approche permet également aux équipes de sécurité d'identifier rapidement les comportements suspects et de limiter le « rayon d'explosion » des attaques réussies.

Chiffrement. Le chiffrement aide à protéger les données contre les vols malveillants ou les fuites involontaires.

Mises à jour et correctifs. Adopter une fréquence régulière et optimale pour mettre à jour les logiciels et appliquer des correctifs peut aider à éliminer les vulnérabilités que les attaquants exploitent pour accéder au réseau.

Logiciels inutilisés obsolètes. Chaque application publique offre aux pirates une autre opportunité de pénétrer les défenses. En éliminant les applications inutilisées, les équipes en charge de la sécurité peuvent réduire la surface d'attaque et éliminer les vulnérabilités.