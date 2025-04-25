ネットワークセキュリティを強化するために、ITチームは次のようなソリューションを採用することがあります。

多要素認証（MFA）：多くの侵害は、脆弱なパスワード、再利用されているパスワード、または侵害されたパスワードが原因です。MFAソリューションは、ユーザー認証時に2つ以上の形式の識別要素を提示するよう要求することで、侵害を防止します。

セキュリティ意識向上トレーニング：脆弱なパスワードの使用から悪性のリンクのクリックまで、ユーザーは頻繁にネットワークセキュリティを侵害するアクションを実行します。意識向上トレーニングは、攻撃者が一般的に使用する手法をユーザーが認識して回避し、適切なセキュリティ衛生とふるまいを身につけるために役立ちます。

リスク評価：サイバーセキュリティリスク評価を実施することで、組織は最も重要な資産と、各資産のセキュリティに対する最大のリスクを特定できます。この情報は、管理者がネットワークセキュリティ戦略と投資の優先順位を決定するのに役立ちます。

サードパーティリスク評価：多くの企業は、もともとサプライチェーン内の企業を標的としたサイバー攻撃の犠牲になっています。サードパーティリスク管理プログラムは、ベンダーとの関係の中で最もリスクの大きい領域を特定し、それを緩和するための対策を講じるために役立ちます。

インシデント対応計画（IRP）：IRPとは、セキュリティチームや組織が迅速に行動を起こし、サイバー攻撃や侵入が成功した場合の損害を制限できるようにするためのロードマップです。

最小権限アクセス：従来のネットワークセキュリティでは、ネットワーク内のリソースへの広範なアクセス権がユーザーに付与されることがよくありました。しかし、これにより、境界防御を突破した攻撃者は、ユーザーアカウントや非常に貴重なデータにアクセスできました。最小権限の原則では、ユーザー、アプリケーション、デバイスは、特定の時点でタスクを実行するために必要なリソースにのみアクセスできます。

ゼロトラスト：セキュリティに対するゼロトラストのアプローチでは、IT リソースへのアクセスを要求するたびに、すべてのユーザー、デバイス、アプリケーションを認証し、許可する必要があります。そのため、ネットワークの一部にアクセスしたハッカーが内部でラテラルムーブメント（横方向の移動）を行うことが困難になります。また、セキュリティチームは疑わしいふるまいを迅速に特定し、攻撃が成功した場合の「影響範囲」を制限できます。

暗号化。暗号化は、悪性の窃取や不注意による漏えいからデータを保護するのに役立ちます。

更新とパッチ適用。定期的かつ最適な頻度でソフトウェアの更新とパッチの適用を行うことで、攻撃者がネットワークにアクセスするために悪用する脆弱性を排除できます。

使用していないソフトウェアを非推奨にする：公開されているアプリケーションはすべて、ハッカーに防御を突破するための新たな機会をもたらします。使用していないアプリを破棄することで、セキュリティチームはアタックサーフェスを縮小し、脆弱性を排除できます。