网络安全涵盖各种技术和解决方案。

防火墙。 防火墙用于监控进出网络的流量，并使用安全策略来阻止、隔离或标记任何被认为可疑的流量。

防病毒软件。 为了抵御病毒，防病毒解决方案会根据不断更新的威胁情报扫描网络流量，以查找表明存在恶意活动的已知特征码。

网络访问控制。通过仅允许特定用户、组和设备访问网络，企业可以防止网络资源遭到未经授权的使用。

反恶意软件。反恶意软件技术能够检测、删除和阻止木马、勒索软件、间谍软件及广告软件等恶意软件。

数据泄露防护 (DLP)。DLP 解决方案可对企业内的数据资产进行分类，识别最重要且存在风险的资产，管理有关哪些人员可以访问和使用这些资产的策略，并监控活动以阻止可疑行为。

电子邮件安全。电子邮件安全解决方案用于监控电子邮件的内容和元数据，以识别并阻止通常将电子邮件用作攻击媒介的恶意软件和网络钓鱼攻击。

入侵检测系统 (IDS) 和入侵防御系统 (IPS)。IDS 和 IPS 解决方案能够检测并阻止未经授权的网络访问尝试。

安全信息与事件管理 (SIEM) 平台。SIEM 解决方案可以从内部安全工具中收集和汇总数据，以发现可疑行为并向网络管理员发出告警。

VPN。虚拟专用网络 (VPN) 使用隧道协议对通过不安全网络传输的数据进行加密。VPN 可用于为远程办公的员工提供远程访问功能。

安全编排、自动化和响应 (SOAR) 技术。SOAR 解决方案可收集和分析安全数据，并使安全管理员能够定义和执行针对特定网络威胁的自动响应。

网络检测和响应 (NDR)。NDR 平台使用 AI 和机器学习来监控网络流量并发现可疑或异常的活动。

端点安全性。连接到网络的每个设备都是攻击者的潜在目标。端点安全解决方案使团队能够快速抵御各种设备上的恶意软件和其他威胁。