SMS(Short Messaging Service) 펌핑은 피해자의 전화번호로 SMS 메시지를 빠르게 반복적으로 전송하는 정교한 사기 행위입니다. 이러한 악성 활동은 SMS 인프라의 취약점을 악용하려는 사기꾼이 조작하는 경우가 많으며, 개인과 기업 모두에 상당한 재정적 손실을 초래합니다. SMS 펌핑의 주요 목표는 피해자의 휴대폰에 엄청난 양의 메시지를 보내 정상적인 디바이스 사용을 방해하고 민감한 정보를 훔치려는 것입니다.

SMS 펌핑은 최종 사용자뿐만 아니라 모바일 네트워크 사업자와 서비스 사업자에 이르기까지 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 공격은 네트워크 성능을 저하시키고 운영 비용을 증가시키며 영향을 받은 기업의 평판을 훼손할 수 있습니다.