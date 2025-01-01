SMS 플러딩이라고도 하는 SMS 펌핑은 공격자가 피해자의 전화번호에 원하지 않는 대량의 SMS 메시지를 보내는 사기 유형입니다. 이 공격의 목표는 수신자의 받은 편지함에 엄청난 양의 메시지를 보내 정상적인 디바이스 사용을 방해하고 민감한 정보를 훔치려는 것입니다.
SMS 펌핑은 최종 사용자뿐만 아니라 모바일 네트워크 사업자와 서비스 사업자에 이르기까지 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 공격은 네트워크 성능을 저하시키고 운영 비용을 증가시키며 영향을 받은 기업의 평판을 훼손할 수 있습니다.
펌핑: 정의와 차단 방법
SMS 플러딩이라고도 하는 SMS 펌핑은 공격자가 하나의 전화번호에 대량의 SMS 메시지를 보내는 사기 유형입니다. 단기간에 수천 개의 메시지를 생성할 수 있는 봇이나 자동화된 스크립트를 사용해 감행할 수 있습니다.
SMS 펌핑을 방지하려면 기술 및 운영 조치를 모두 포함하는 멀티레이어 접근 방식이 필요합니다. 전송률 제한 및 실시간 모니터링과 같은 강력한 보안 조치를 구축하면 이러한 공격의 리스크를 크게 줄일 수 있습니다.
SMS 펌핑의 작동 방식
SMS 펌핑은 일반적으로 봇이나 자동화된 스크립트를 사용해 하나의 전화번호로 대량의 메시지를 전송하는 방식과 관련됩니다.
사기꾼이 취약한 전화번호 또는 2단계 인증(2FA)이나 일회용 비밀번호(OTP)와 같은 높은 가치의 SMS를 사용하는 표적을 식별하면 이 프로세스가 시작됩니다. 사기꾼은 SMS 인프라의 취약점을 악용해 수많은 메시지를 전송해 수신자가 정상적인 통신과 악의적인 통신을 구분하기 어렵게 만듭니다.
할증 요금 SMS 사기
할증 요금 SMS 사기는 해커가 할증 요금 번호를 사용해 수익을 창출하는 널리 악용되는 SMS 펌핑 유형입니다. 이러한 번호는 일반적으로 메시지의 모든 송수신에 요금이 부과되는 서비스와 관련됩니다. 해커가 이러한 번호에서 발송되는 메시지로 기업에 과부하를 일으키면 상당한 요금이 부과될 수 있으며, 이때 요금은 기업이 책임집니다.
SMS 트래픽이 갑자기 급증할 수 있기 때문에 모바일 네트워크 사업자와 서비스 사업자가 이러한 종류의 사기 활동을 가장 먼저 발견하곤 합니다. 하지만 재정적 영향을 가장 많이 받는 당사자는 최종 사용자인 기업입니다.
SMS 펌핑을 탐지하는 방법
SMS 펌핑 탐지는 재정적 손실을 방지하고 SMS의 무결성을 유지하는 데 매우 중요합니다. 이러한 공격을 탐지하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 SMS 트래픽을 실시간으로 모니터링하는 것입니다. 특정 번호로 전송되는 메시지의 양과 빈도를 분석해 펌핑 공격을 나타낼 수 있는 비정상적인 패턴을 신속하게 식별할 수 있습니다.
또 다른 주요 지표는 메시지의 출처입니다. 할증 요금 번호나 알 수 없는 발신자로부터 많은 메시지가 수신되는 경우 사기 활동의 징후일 수 있습니다. 또한 의심스러운 메시지나 예상치 못한 요금에 대한 사용자 보고서는 잠재적인 공격에 대한 귀중한 인사이트를 제공할 수 있습니다. Akamai의 솔루션은 기업이 SMS 펌핑을 실시간으로 탐지하고 대응할 수 있도록 고급 애널리틱스 및 모니터링 기능을 제공합니다.
비즈니스 보안 - Akamai가 SMS 펌핑을 차단하는 방법
Akamai의 포괄적인 봇 및 남용 사이버 보안 솔루션은 SMS 펌핑을 비롯한 다양한 위협으로부터 기업을 보호하도록 설계되었습니다. Akamai의 고급 탐지 및 방어 기술은 의심스러운 SMS 트래픽을 실시간으로 식별하고 차단해 과도한 SMS 트래픽 비용으로부터 기업을 보호합니다. Akamai의 광범위한 보안 전문가 네트워크와 최첨단 툴을 활용하면 이러한 공격으로 인한 재정적 손실과 평판 손상으로부터 비즈니스를 보호할 수 있습니다.
Akamai Account Protector는 SMS 펌핑 및 기타 형태의 사기를 차단하는 데 도움이 되는 강력한 툴입니다. 머신 러닝과 행동 애널리틱스를 사용해 가짜 계정 생성, 스팸 메시지 전송을 위한 봇 사용 등 사기 활동을 탐지하고 차단합니다. Account Protector를 사용하면 정교한 공격에도 SMS를 안전하고 안정적으로 유지할 수 있습니다.
SMS 펌핑을 차단하는 방법
SMS 펌핑을 차단하려면 선제적이고 다각적인 접근 방식이 필요합니다. 가장 효과적인 전략 중 하나는 SMS에 전송률 제한을 구축하는 것입니다. 주어진 기간에 단일 번호로 보낼 수 있는 최대 메시지 수를 설정하면 펌핑 공격의 리스크를 크게 줄일 수 있습니다. 이 방법은 애플리케이션과 네트워크 수준 모두에서 구축할 수 있어 추가적인 보안 레이어를 제공합니다.
또 다른 중요한 단계는 사용자에게 SMS 펌핑의 징후와 의심스러운 활동을 보고하는 방법을 교육하는 것입니다. 사용자가 스팸 메시지를 차단하거나 보고할 수 있는 명확한 지침과 툴을 제공하면 이러한 공격의 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 CAPTCHA나 기타 형태의 봇 탐지를 사용하면 자동화된 스크립트가 사용자에게 대량의 메시지를 전송하지 못하도록 방지할 수 있습니다.
결론
SMS 펌핑은 기업과 개인에게 중대한 재정적 손실과 평판 손실을 초래할 수 있는 심각한 위협입니다. SMS의 보안과 안정성을 유지하려면 이러한 공격의 작동 방식을 이해하고 효과적인 예방 전략을 반드시 구축해야 합니다. Account Protector를 비롯한 Akamai의 포괄적인 사이버 보안 솔루션은 SMS 펌핑 공격을 실시간으로 탐지하고 방어하는 데 필요한 툴과 전문 지식을 제공합니다.
Akamai와 협력하면 SMS 펌핑과 관련된 재무 및 운영 리스크로부터 비즈니스를 보호할 수 있습니다. Akamai의 고급 기술과 전문가 지원을 통해 사기꾼보다 한 발 앞서 나갈 수 있도록 지원함으로써 사용자가 수신한 메시지를 신뢰할 수 있고 SMS를 안전하고 안정적인 통신 수단으로 계속 이용할 수 있습니다. 지금 Akamai에 연락하고 SMS 펌핑 및 기타 유형의 사기를 방지하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
FAQ
SMS 펌핑은 일반적으로 봇이나 자동화된 스크립트를 사용해 하나의 전화번호로 대량의 메시지를 전송하는 방식과 관련됩니다. 이러한 메시지는 할증 요금 번호를 비롯한 다양한 소스에서 전송될 수 있으며 수신자의 받은 편지함에 엄청난 양의 메시지를 보내 디바이스가 오작동하도록 설계되었습니다.
SMS 펌핑 메시지의 일반적인 소스로는, 해커와 알려지지 않은 발신자의 수익을 창출하는 데 자주 사용되는 할증 요금 번호가 있습니다. 이러한 메시지는 정상적인 번호에서 전송되는 것 같지만 실제로는 공격자가 관리하는 번호입니다.
SMS 펌핑과 관련된 리스크로는, 재정적 손실, 평판 손상, 주요 운영 중단 등이 있습니다. 기업의 경우 네트워크 성능을 저하시키고 운영 비용을 증가시키며 고객 신뢰를 훼손할 수 있습니다.
기업은 SMS 트래픽의 실시간 모니터링을 통해 SMS 펌핑을 탐지하고 특정 번호로 전송되는 메시지의 양과 빈도를 분석할 수 있습니다. 주요 지표로는, 갑작스러운 메시지 양 급증, 할증 요금 번호나 알려지지 않은 발신자의 메시지, 의심스러운 활동이나 예상치 못한 요금에 대한 사용자 보고 등이 있습니다.
기업은 SMS에 전송률 제한을 구축해 주어진 시간 프레임 안에 단일 번호로 전송되는 메시지 수를 제어할 수 있습니다. 또한 CAPTCHA나 기타 형태의 봇 탐지를 사용하면 자동화된 스크립트가 대량의 메시지를 전송하지 못하도록 방지할 수 있습니다. 실시간 모니터링 및 알림 시스템도 의심스러운 활동을 신속하게 탐지하고 대응하는 데 도움이 될 수 있습니다.
