API Gateway와 서비스 메시는 어떻게 다른가요?

API Gateway와 서비스 메시를 모두 사용하면 외부 및 내부 트래픽을 효과적으로 관리하고 보호할 수 있습니다. API Gateway는 외부 요청을 제어하고 보호하며, 서비스 메시는 내부 마이크로서비스 간 통신을 관리해 확장성과 안정성을 향상합니다.
API Gateway와 서비스 메시의 차이점
최신 IT 환경에서 API Gateway 와 서비스 메시는 API와 마이크로서비스를 관리하고 보호하는 데 있어 서로 다르지만 보완적인 역할을 합니다. API Gateway는 주로 외부 트래픽을 처리하고 API 요청 및 응답을 관리하지만, 서비스 메시는 마이크로서비스 간의 내부 통신에 중점을 두어 안정성, 보안, 옵저버빌리티를 보장합니다. 두 기술은 공존할 수 있어 클라우드 네이티브 애플리케이션의 트래픽 관리, 확장성, 보안을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다.
IT 분야에서 오랫동안 일하다 보면 이미 가지고 있는 것처럼 보이는 기능을 갖춘 새로운 기술이 등장합니다. 다음 같은 사항이 궁금할 것입니다. "나에게 필요한 기능인가? 내가 이미 가지고 있는 기능인가? 기존 솔루션과 중복되는데, 사람들이 이 새로운 아이디어에 흥분하는 이유는 무엇일까?" 안타깝게도 벤더사의 노이즈메이킹이 혼란을 증폭시킬 수 있습니다.
API Gateway와 서비스 메시를 비교하는 현재의 논의가 바로 이 범주에 속합니다. 두 기술은 서로 다르지만 융합하기 시작했습니다. 사람들은 무엇보다 API Gateway를 보유하고 있다면 서비스 메시가 필요한지 궁금해 합니다. 이 문서에서는 API Gateway와 서비스 메시의 유사성, 차이점, 그리고 두 가지를 모두 사용해야 하는 이유를 살펴봅니다.
API와 마이크로서비스 비교
API Gateway와 서비스 메시에 대해 논의하려면 먼저 API와 마이크로서비스의 기본 기술을 구분하는 것부터 시작하는 것이 좋습니다. 서비스 메시가 통신을 처리하는 마이크로서비스는 API와 어느 정도 유사합니다. 하지만 같은 것은 아닙니다. 문제를 더욱 복잡하게 만드는 것은, 마이크로서비스가 API와 함께 사용되어 다른 소프트웨어 애플리케이션과의 상호 작용을 처리하는 경우가 많다는 점입니다.
간단히 말해, API는 다른 애플리케이션과 상호 작용하는 애플리케이션의 일부입니다. 앱은 API를 사용해 기능을 호출하고, 데이터를 요청 및 수신하고, 데이터를 수정하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 반면 마이크로서비스는 대규모 애플리케이션을 '서비스'라고 하는 구성요소로 분할하는 소프트웨어 아키텍처 스타일입니다. 이러한 방식으로 서비스를 사용해 구축된 애플리케이션은 '마이크로서비스 아키텍처'로 구성됩니다.
따라서 API와 마이크로서비스는 표면적으로 유사하지만 서로 상당히 다릅니다. 따라서 관리 및 통신을 처리하는 기술, 즉 API Gateway와 서비스 메시도 각각 다릅니다.
API Gateway란 무엇일까요?
API Gateway는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 그룹 앞에 위치하는 소프트웨어입니다. API 호출(API 요청이라고도 함)을 적절한 API로 라우팅하고 API에서 API 소비자(API 클라이언트라고도 함)로 데이터와 서비스를 다시 전송하는 작업을 관리합니다.
API Gateway는 API 호출을 위한 단일 진입점 역할을 합니다. API 호출/응답 트래픽의 제어 센터라고 생각하면 됩니다. API가 온프레미스, 클라우드 또는 별도의 기업 엔터티에서 호스팅되는지 여부는 중요하지 않습니다. API 호출도 마찬가지로 거의 모든 곳에서 API Gateway로 유입될 수 있습니다. API Gateway는 일반적으로 API 검색, API 보안, 정책 적용 등을 처리하는 광범위한 API 관리 및 보안 솔루션의 일부입니다. 또한 API 인스턴스 간에 트래픽을 분산하고 API 안정성 및 가용성과 관련된 부하 분산, 장애 복구, 기타 문제를 처리할 수 있습니다.
서비스 메시란 무엇일까요?
서비스 메시는 마이크로서비스를 기반으로 하는 인프라 레이어 또는 레이어의 형태를 취하는 기술 패턴입니다. 서비스 메시는 마이크로서비스 간의 통신을 처리합니다. 메시지를 양방향으로 라우팅해 이 과정에서 데이터를 보호합니다. 이러한 방식으로 작동하는 서비스 메시는 아키텍처의 마이크로서비스에 대한 옵저버빌리티, 안정성, 보안을 용이하게 합니다. 마이크로서비스 아키텍처에는 서비스 메시가 필요합니다. 서비스 메시 하나가 없으면 여러 마이크로서비스를 관리하고 마이크로서비스 애플리케이션에 필요한 안정성과 가용성을 보장하기가 어려울 수 있습니다.
API Gateway 및 서비스 메시에서의 인증 및 트래픽 관리
API Gateway와 서비스 메시는 모두 트래픽 관리 및 인증에서 중요한 역할을 합니다. API Gateway에는 권한이 부여된 사용자만 특정 API에 접속할 수 있도록 하는 인증 메커니즘이 포함되어 있는 경우가 많지만, 서비스 메시는 마이크로서비스 간의 내부 트래픽을 처리해 요청이 올바르고 안전하게 라우팅되도록 합니다. 서비스 메시의 트래픽 관리에는 마이크로서비스 전반의 부하 분산과 서비스 장애 발생 시 트래픽 재라우팅과 같은 보다 세분화된 제어가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 메커니즘은 확장성과 안정성이 핵심인 클라우드 네이티브 환경에서 필수적입니다.
API Gateway와 서비스 메시의 주요 차이점
이제 API Gateway와 서비스 메시가 어떻게 유사한지 보일 것입니다. 둘 다 요청과 응답을 처리하고 네트워크를 통해 데이터를 라우팅합니다. 전송률 제한, 접속 제어 등에 대한 서비스 검색과 정책 적용을 모두 처리할 수 있습니다. 차이점은 세부 정보를 비교할 때 나타납니다. 서비스 메시는 마이크로서비스 간 상호 작용을 관리하기 위한 것입니다. API Gateway는 대부분 API 클라이언트와 API로 들어오고 나가는 트래픽을 관리합니다.
이를 간단하게 생각하는 방법이 있는데, 업계에서는 잘못된 것으로 비난하기도 하지만 그럼에도 유용합니다. API Gateway는 외부 엔터티에서 네트워크로 들어오고 나가는 ‘남북’ 트래픽을 처리합니다. 서비스 메시는 '동서' 트래픽, 즉 내부 마이크로서비스 간의 내부 네트워크 트래픽을 처리합니다. 이는 사실이기도 하지만 항상 그렇지는 않습니다. 그러나 이 비교는 API Gateway와 서비스 메시의 근본적인 차이점을 포착합니다. 차별점의 핵심 포인트는 다음과 같습니다.
|
API gateway
|
서비스 메시
|
|
서비스 검색이란 무엇일까요?
API Gateway와 서비스 메시는 일반적으로 네트워크에서 API, 마이크로서비스, 디바이스, 데이터 소스 등의 서비스를 자동으로 탐지하는 서비스 검색을 제공합니다. 서비스 검색은 API 관리 및 서비스 메시 작업의 필수 구성요소입니다. 서비스 검색이 없으면 API와 마이크로서비스를 사용하기 전에 모든 API와 마이크로서비스의 위치를 파악하는 일은 번거로운 수동 작업이 될 수 있습니다. 그리고 서비스 검색은 더 이상 사용되지 않는 API 및 마이크로서비스를 식별하는 데 중요한 기능을 수행합니다. 이전 API와 마이크로서비스는 리스크 노출의 원인이 될 수 있습니다. 또한 마이크로서비스 아키텍처에서는 리소스가 끊임없이 변화하며(컨테이너 회전/감소), 서비스 메시는 지속적인 연결을 간소화합니다.
둘 다 사용해야 하나요?
“API Gateway와 서비스 메시를 모두 사용해야 하나요?”라는 질문에 대한 답은 앞으로 바뀔 수 있습니다. 서비스 메시 기능이 포함된 API Gateway를 제공하는 결합 솔루션이 곧 시장에 출시될 수 있습니다. 하지만 지금은 두 가지 기술을 모두 배포하는 것을 고려해 볼 필요가 있습니다.
이러한 방향으로 나아가는 이유는 최신 기업에서 API와 마이크로서비스를 모두 관리해야 할 가능성이 높기 때문입니다. 또한 마이크로서비스를 노출하는 API가 이미 있을 수 있으므로 안전하고 효과적으로 작동하게 하려면 API Gateway가 필요합니다.
확장성은 API Gateway와 서비스 메시를 모두 사용하는 또 다른 이유입니다. 서비스 메시는 서비스 간 연결을 개선해 마이크로서비스의 확장성을 높입니다. API 및 API 클라이언트의 중앙 접점 역할을 하는 API Gateway는 마찬가지로 API의 확장성을 용이하게 합니다. 마이크로서비스와 API의 성장이 예상된다면 두 가지 솔루션을 모두 사용하는 것이 좋습니다.
기업에서 API Gateway와 서비스 메시를 모두 활용하면 개발자와 아키텍트가 더 쉽게 혁신할 수 있습니다. 마이크로서비스 기반 애플리케이션과 함께 API 및 API 클라이언트를 배포할 수 있다는 것은 성공을 위한 좋은 공식입니다. 두 기술이 함께 작동하면 느슨하게 결합되고 유연한 애플리케이션으로 디지털 혁신을 주도할 수 있습니다.
클라우드 네이티브 및 DevOps 관행과의 통합
기업이 클라우드 네이티브 아키텍처와 DevOps 관행을 점점 더 많이 도입함에 따라 API Gateway와 서비스 메시의 통합이 더욱 중요해졌습니다. 예를 들어 쿠버네티스 환경에서는 서비스 메시가 컨테이너 간의 내부 통신을 관리할 수 있는 반면, API Gateway는 애플리케이션에 대한 외부 요청을 관리합니다. 이러한 이중 레이어 접근 방식은 지속적인 통합 및 배포(CI/CD) 파이프라인에 강력한 트래픽 관리 및 보안 조치가 필요한 DevOps 관행과 일치합니다. API Gateway와 서비스 메시에서 수집된 지표는 애플리케이션 성능 및 보안에 대한 귀중한 인사이트를 제공해 팀이 클라우드 네이티브 애플리케이션을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
FAQ
API Gateway는 주로 외부 트래픽을 처리해 API 클라이언트와 API 간의 API 요청 및 응답을 관리합니다. 반면 서비스 메시는 마이크로서비스 아키텍처 내에서 마이크로서비스 간의 내부 트래픽을 관리해 안전하고 안정적인 통신을 보장합니다.
API Gateway에는 외부 API 요청을 검증하고 권한을 확인하는 인증 메커니즘이 내장되어 있는 경우가 많습니다. 서비스 메시는 마이크로서비스 간의 인증을 내부적으로 관리해 인증된 서비스만 서로 통신할 수 있도록 합니다.
API Gateway는 API로 들어오고 나가는 트래픽을 관리해 부하 분산 및 전송률 제한과 같은 작업을 처리합니다. 서비스 메시는 마이크로서비스 아키텍처 내의 트래픽을 관리해 서비스 장애 발생 시 마이크로서비스 간의 부하 분산과 트래픽 재라우팅을 처리합니다.
예, 서비스 메시는 쿠버네티스 및 기타 클라우드 네이티브 환경과 뛰어난 호환성을 지닙니다. 통신, 트래픽 관리, 보안을 처리해 이러한 환경에서 마이크로서비스의 동적 특성을 관리함으로써 애플리케이션을 보다 쉽게 확장하고 관리할 수 있습니다.
지표는 성능, 보안, 안정성을 모니터링하기 위해 API Gateway와 서비스 메시 구축에서 매우 중요합니다. API Gateway에서 지표는 API 사용을 추적하고 잠재적인 문제를 탐지하는 데 도움이 됩니다. 서비스 메시에서 지표는 마이크로서비스의 상태와 성능에 대한 인사이트를 제공해 트래픽을 최적화하고 리소스를 효과적으로 관리할 수 있습니다.
예, API Gateway와 서비스 메시 모두에 사용할 수 있는 몇 가지 오픈 소스 옵션이 있습니다. 예를 들어, Kong과 Ambassador는 인기 있는 오픈 소스 API Gateway이고, Istio와 Linkerd는 널리 사용되는 오픈 소스 서비스 메시입니다.
