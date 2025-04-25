API Gateway와 서비스 메시는 어떻게 다른가요?

최신 IT 환경에서 API Gateway 와 서비스 메시는 API와 마이크로서비스를 관리하고 보호하는 데 있어 서로 다르지만 보완적인 역할을 합니다. API Gateway는 주로 외부 트래픽을 처리하고 API 요청 및 응답을 관리하지만, 서비스 메시는 마이크로서비스 간의 내부 통신에 중점을 두어 안정성, 보안, 옵저버빌리티를 보장합니다. 두 기술은 공존할 수 있어 클라우드 네이티브 애플리케이션의 트래픽 관리, 확장성, 보안을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다.

IT 분야에서 오랫동안 일하다 보면 이미 가지고 있는 것처럼 보이는 기능을 갖춘 새로운 기술이 등장합니다. 다음 같은 사항이 궁금할 것입니다. "나에게 필요한 기능인가? 내가 이미 가지고 있는 기능인가? 기존 솔루션과 중복되는데, 사람들이 이 새로운 아이디어에 흥분하는 이유는 무엇일까?" 안타깝게도 벤더사의 노이즈메이킹이 혼란을 증폭시킬 수 있습니다.

API Gateway와 서비스 메시를 비교하는 현재의 논의가 바로 이 범주에 속합니다. 두 기술은 서로 다르지만 융합하기 시작했습니다. 사람들은 무엇보다 API Gateway를 보유하고 있다면 서비스 메시가 필요한지 궁금해 합니다. 이 문서에서는 API Gateway와 서비스 메시의 유사성, 차이점, 그리고 두 가지를 모두 사용해야 하는 이유를 살펴봅니다.