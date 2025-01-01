마이크로서비스란 무엇인가요?

SaaS(Software as a Service) 앱의 부상과 컨테이너의 광범위한 도입으로 인해 보다 효율적인 개발 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 대응해 애플리케이션 자체가 여러 가지 기능을 지원하는 하나의 요소에서 특정 기능을 맡은 독립적인 서비스의 분산형 모음으로 변화하고 있습니다.

마이크로서비스가 제공하는 주요 이점은 다음과 같습니다.

1. 안정성 개선

각 마이크로서비스는 대규모 애플리케이션 내에서 하나의 논리적 기능을 수행합니다. 이러한 이유로 개발자는 변경이 필요한 서비스에만 격리된 업데이트를 제공합니다. 일반적으로 애플리케이션 내 마이크로서비스 사이에는 잘 정의된 인터페이스가 있습니다. 그래소 변경이 실시간으로 이루어지는 동안에도 애플리케이션은 계속 작동할 수 있습니다.

2. 개발 시간 단축

개별 서비스는 특정 요구사항을 중심으로 구축할 수 있는 각 구성요소에 대해 잘 정의된 기능 세트를 제공합니다. 이를 통해 여러 팀에서 개발 활동을 수평적으로 간편하게 확장할 수 있습니다. 또한 새로운 기능을 빠르게 업데이트하거나 추가할 수 있습니다.

3. 애플리케이션 기능 향상

개발팀은 여러 맥락에서 재사용할 수 있는 개별 구성요소를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 보다 다양한 사용자를 수용하고 별도의 노력 없이 더 심층적인 기능을 제공하는 새로운 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

4. 느슨하게 결합된 리소스

아키텍처 스타일은 각 마이크로서비스가 여러 애플리케이션과 인터페이스를 지원할 수 있도록 개발자를 위한 맞춤형 구축 횟수를 줄여줍니다. 독립적인 설계란, 한 마이크로서비스의 변경이 다른 마이크로서비스에 영향을 미치지 않음을 의미합니다. 그러나 클라이언트와 서버 측 모두에서 요청을 관리하기 위해 부하 분산이 필요하다는 의미이기도 합니다.

궁극적으로 마이크로서비스를 통해 개발자는 애플리케이션의 특정 기능에 집중하고 여러 애플리케이션을 함께 결합할 때 발생할 수 있는 개발 문제를 피할 수 있습니다. 개발자는 애플리케이션을 관리 가능한 부분으로 세분화함으로써 자동화된 테스트와 같은 새로운 소프트웨어 개발 기술을 활용해 이전보다 더 빠르게 고품질 결과를 제공할 수 있습니다.

또한 마이크로서비스는 관련 서비스가 독립적 형태이기 때문에 유지 관리가 더 쉽습니다. 종속된 모든 서비스는 별도의 관리 툴을 사용해 자체 플랫폼에서 실행되기 때문에 보다 뛰어난 일관성을 제공합니다. 대규모 모놀리식 애플리케이션에 포함된 경우보다 관련 구성요소의 전체 모음을 더 쉽게 관리할 수 있습니다.