SMSポンピング（SMSフラッディングとも呼ばれる）は、脅威アクターが被害者の電話番号に大量の未承諾SMSメッセージを送信する不正行為の一種です。目的は、受信者の受信ボックスを過負荷状態にして、デバイスを通常どおり使用することを難しくし、機微な情報の盗難につなげることです。
SMS（ショートメッセージングサービス）ポンピングは、被害者の電話番号にSMSメッセージをすばやく繰り返し送信する、高度な不正行為です。このような悪性の活動は、SMSインフラの脆弱性を悪用することを目的とした詐欺師によって組織化されることが多く、個人と企業の両方に大きな経済的損失をもたらします。
SMSポンピングの影響は広範囲に及ぶ可能性があり、エンドユーザーだけでなく、移動体通信事業者やサービスプロバイダーにも影響を与える可能性があります。これらの攻撃は、ネットワークパフォーマンスを低下させ、運用コストを増加させ、影響を受ける企業の評判を損なう可能性があります。
ポンピング：定義と防止方法
SMSポンピングを防止するためには、技術的な対策と運用上の対策の両方を含む多層的なアプローチが必要です。レート制限やリアルタイム監視などの堅牢なセキュリティ対策を実装することで、これらの攻撃のリスクを大幅に軽減できます。
SMSポンピングを防止するためには、技術的な対策と運用上の対策の両方を含む多層的なアプローチが必要です。レート制限やリアルタイム監視などの堅牢なセキュリティ対策を実装することで、これらの攻撃のリスクを大幅に軽減できます。
SMSポンピングの仕組み
SMSポンピングでは通常、ボットや自動スクリプトを使用して、大量のメッセージを1つの電話番号に送信します。
このプロセスは、犯罪者が脆弱な電話番号や、二要素認証（2FA）やワンタイムパスワード（OTP）などの価値の高いSMSのある標的を特定するときに始まります。SMSインフラの脆弱性を悪用することで、詐欺師は大量のメッセージを送信し、受信者が正当な通信と不正な通信を区別することを困難にします。
プレミアムレートSMSフラウド
プレミアムレートSMSフラウドは、一般的なSMSポンピングの一種であり、詐欺師はプレミアムレート電話番号を使用して収益を生み出します。これらの番号は通常、送受信されるメッセージごとに料金が発生するサービスに関連しています。このような番号からのメッセージを企業に大量に送信することで、詐欺師は多額の使用料を積み上げ、企業がその責任を負うことになります。
SMSトラフィックの急増につながる可能性があるため、移動体通信事業者やサービスプロバイダーはこの種の不正行為に最初に気付くことがよくあります。しかし、財務的な影響を受けるのはエンドユーザー企業です。
SMSポンピングの検知方法
SMSポンピングの検知は、財務的損失を防止し、SMSの完全性を維持するために不可欠です。これらの攻撃を検知する最も効果的な方法の1つは、SMSトラフィックのリアルタイム監視です。特定の番号に送信されるメッセージの量と頻度を分析することで、ポンピング攻撃であることを示す可能性のある異常なパターンを迅速に特定できます。
もう1つの重要な指標は、メッセージの発信元です。プレミアムレートの番号や不明な送信者から大量のメッセージが送信されていることに気付いた場合は、不正行為の兆候である可能性があります。さらに、疑わしいメッセージや予期しない料金に関するユーザーレポートは、潜在的な攻撃に関する貴重な知見を提供します。Akamaiのソリューションは、企業がSMSポンピングをリアルタイムで検知して対応するために役立つ高度な分析機能と監視機能を提供します。
ビジネスの保護—AkamaiがSMSポンピングを阻止する方法
Akamaiの包括的なボットおよび悪用サイバーセキュリティソリューションは、SMSポンピングなど、さまざまな脅威から企業を保護するように設計されています。Akamaiの高度な検知および緩和テクノロジーは、疑わしいSMSトラフィックをリアルタイムで特定してブロックし、SMSトラフィックコストの増大から組織を保護します。セキュリティエキスパートの広範なネットワークと最先端のツールを活用することで、これらの攻撃による経済的損失や評判の低下からビジネスを守ることができます。
Akamai Account Protectorは、SMSポンピングなどの不正行為を防止するために役立つ強力なツールです。機械学習とふるまい分析を使用して、偽のアカウントの作成やボットによるスパムメッセージの送信など、不正なアクティビティを検知してブロックします。Account Protectorを使用すると、高度な攻撃に直面してもSMSのセキュリティと信頼性を確保できます。
SMSポンピングを防止する方法
SMSポンピングを防止するためには、事前対応型の多面的なアプローチが必要です。最も効果的な戦略の1つは、SMSにレート制限を実装することです。指定された時間内に1つの番号に送信できるメッセージの最大数を設定することで、ポンピング攻撃のリスクを大幅に軽減できます。これは、アプリケーションレベルとネットワークレベルの両方で実行できるため、セキュリティレイヤーが追加されます。
もう1つの重要なステップは、SMSポンピングの兆候と疑わしいアクティビティの報告方法についてユーザーを教育することです。ユーザーがスパムメッセージをブロックまたは報告するための明確なガイドラインとツールを提供することで、これらの攻撃の影響を緩和できます。さらに、CAPTCHAやその他の形式のボット検知を使用すると、自動化されたスクリプトがユーザーに大量のメッセージを送信するのを防ぐことができます。
結論
SMSポンピングは深刻な脅威であり、企業や個人の経済的損失や評判の失墜につながる可能性があります。SMSのセキュリティと信頼性を維持するためには、これらの攻撃の仕組みを理解し、効果的な防止戦略を実装することが不可欠です。Account Protectorを含むAkamaiの包括的なサイバーセキュリティソリューションは、SMSポンピング攻撃をリアルタイムで検知して緩和するために必要なツールと専門知識を提供します。
Akamaiと連携することで、SMSポンピングに関連する財務リスクや運用リスクからビジネスを保護できます。Akamaiの高度なテクノロジーとエキスパートサポートは、詐欺師の一歩先を行くために役立ちます。ユーザーが受信したメッセージを信頼し、SMSを安全で信頼性の高い通信手段として利用し続けられるようにします。SMSポンピングなどの不正行為を防止するためにAkamaiがどのように役立つかについて、今すぐAkamaiにお問い合わせください。
よくある質問
SMSポンピングでは通常、ボットや自動スクリプトを使用して、大量のメッセージを1つの電話番号に送信します。これらのメッセージは、プレミアムレートの番号など、さまざまなソースから送信される場合があります。受信者の受信ボックスを過負荷状態にして、デバイスを誤動作させるように設計されています。詐欺師は、SMSインフラの脆弱性を悪用して攻撃を実行することがよくあります。
SMSポンピングメッセージの一般的な送信元は、詐欺師の収益を生み出すためによく使用されるプレミアムレートの番号や、不明な送信者です。このようなメッセージは、正当に見えて実際には脅威アクターが制御している番号から送信される場合もあります。
SMSポンピングに関連するリスクには、財務的損失、評判の低下、重要な業務の中断などがあります。企業にとっては、ネットワークパフォーマンスの低下、運用コストの増加、顧客の信頼の失墜を招く可能性があります。
企業はSMSトラフィックのリアルタイム監視を通じてSMSポンピングを検知し、特定の番号に送信されるメッセージの量と頻度を分析できます。重要な指標には、メッセージ量の急増、プレミアムレートの番号や不明な送信者からのメッセージ、疑わしいアクティビティや予期しない課金に関するユーザーレポートなどがあります。
企業は、SMSにレート制限を実装して、特定の期間内に単一の番号に送信されるメッセージの数を制御できます。また、CAPTCHAやその他の形式のボット検知を使用して、自動化されたスクリプトから大量のメッセージを送信できないようにすることもできます。さらに、リアルタイムの監視およびアラートシステムは、疑わしいアクティビティを迅速に検知して対応するのに役立ちます。
