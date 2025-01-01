SMS（ショートメッセージングサービス）ポンピングは、被害者の電話番号にSMSメッセージをすばやく繰り返し送信する、高度な不正行為です。このような悪性の活動は、SMSインフラの脆弱性を悪用することを目的とした詐欺師によって組織化されることが多く、個人と企業の両方に大きな経済的損失をもたらします。SMSポンピングの主な目的は、大量のメッセージで被害者の電話を過負荷状態にして、デバイスを通常どおりに使用することを難しくし、機微な情報の窃盗につなげることです。

SMSポンピングの影響は広範囲に及ぶ可能性があり、エンドユーザーだけでなく、移動体通信事業者やサービスプロバイダーにも影響を与える可能性があります。これらの攻撃は、ネットワークパフォーマンスを低下させ、運用コストを増加させ、影響を受ける企業の評判を損なう可能性があります。