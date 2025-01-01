Le soluzioni complete per la cybersecurity basate sugli abusi e sui bot di Akamai sono progettate per proteggere le aziende da un'ampia gamma di minacce, tra cui l'SMS Pumping. Le nostre avanzate tecnologie di rilevamento e mitigazione possono identificare e bloccare il traffico SMS sospetto in tempo reale per proteggere le organizzazioni dai costi del traffico SMS gonfiati. Sfruttando la nostra vasta rete di esperti di sicurezza e strumenti all'avanguardia, potete proteggere la vostra azienda dai danni finanziari e alla reputazione causati da questi attacchi.

Akamai Account Protector è un potente strumento che può aiutare a prevenire l'SMS Pumping e altre forme di frodi. Questa soluzione utilizza l'apprendimento automatico e l'analisi comportamentale per rilevare e bloccare le attività fraudolente, tra cui la creazione di account falsi e l'uso di bot per inviare messaggi di spam. Con Account Protector, potete assicurarvi che i vostri SMS rimangano sicuri e affidabili, anche in caso di attacchi sofisticati.