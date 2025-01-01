As fraudes por SMS (serviço de mensagens curtas) são uma forma sofisticada de fraude que envolve o envio rápido e repetido de mensagens SMS para o número de telefone de uma vítima. Essa atividade maliciosa é frequentemente orquestrada por fraudadores que buscam explorar vulnerabilidades na infraestrutura de SMS, resultando em perdas financeiras significativas tanto para indivíduos quanto para empresas. O principal objetivo das fraudes por SMS é sobrecarregar o telefone da vítima com uma enxurrada de mensagens, dificultando o uso normal do dispositivo e potencialmente levando ao roubo de dados confidenciais.

O impacto das fraudes por SMS pode ser amplo, afetando não apenas os usuários finais, mas também as operadoras de rede móvel e os provedores de serviço. Esses ataques podem degradar o desempenho da rede, aumentar os custos operacionais e prejudicar a reputação das empresas afetadas.