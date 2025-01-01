短信轰炸（也称为短信泛洪攻击）是一种欺诈行为，攻击者向一位受害者的电话号码主动发送大量短信。目标是让收件人的收件箱不堪重负，使他们难以正常使用设备，并有可能造成敏感信息被盗。
短信轰炸是一种复杂的欺诈手段，涉及向受害者的电话号码快速且重复地发送短信。这种恶意活动通常由欺诈者精心策划，旨在利用短信基础架构中的漏洞，给个人和企业造成重大财务损失。短信轰炸的主要目的是用大量消息淹没受害者的手机，使他们难以正常使用设备，并可能导致敏感信息被盗。
短信轰炸的影响可能非常深远，不仅影响终端用户，还会影响移动网络运营商和服务提供方。这些攻击会降低网络性能、增加运营成本，并损害受影响公司的声誉。
防止短信轰炸需要采用多层方法，包括技术和运营措施。实施速率限制和实时监控等强大的安全措施可以显著降低此类攻击的风险。
短信轰炸的运作机制
短信轰炸通常涉及到使用爬虫程序或自动化脚本，向单个电话号码发送大量消息。
欺诈者首先会锁定一个易受攻击的电话号码或高价值短信目标，例如双重身份验证 (2FA) 或一次性验证码 (OTP)。通过利用短信基础架构中的漏洞，欺诈者可以发送大量消息，使得收件人难以区分合法通信与欺诈通信。
付费短信欺诈
付费短信欺诈是一种盛行的短信轰炸，欺诈者使用高费率付费号码来从中牟利。这些号码通常与按每条发送或接收的信息收费的服务相关联。欺诈者使用这些号码向企业发送大量消息，这会产生大量费用，而这些费用需要由企业承担。
移动网络运营商和服务提供商通常最先注意到此类欺诈活动，因为这会导致短信流量突然激增。然而，最终承受财务冲击的是作为最终用户的企业。
检测短信轰炸
检测短信轰炸对于防范财务损失和维系短信的完整性至关重要。检测这些攻击的最有效方法之一是实时监控短信流量。通过分析发送到特定号码的消息的数量和频率，您就能快速识别可能表明发生轰炸攻击的异常模式。
另一个关键指标是消息来源。您注意到大量来自付费号码或未知发件人的消息，这可能是欺诈活动的迹象。此外，用户关于可疑消息或意外费用的报告可为潜在攻击提供宝贵的洞察。Akamai 解决方案提供高级分析和监控能力，可帮助企业实时检测和响应短信轰炸。
保护您的业务——Akamai 如何阻止短信轰炸
Akamai 全面的爬虫程序和滥用网络安全解决方案旨在保护企业免受各种威胁的侵扰，包括短信轰炸。我们先进的检测和抵御技术可以实时识别并拦截可疑短信流量，从而保护企业免受短信流量费用激增的影响。利用我们庞大的安全专家网络和先进工具，您可以保护您的企业免受这些攻击造成的财务和声誉损失。
Akamai Account Protector 是一款强大的工具，可帮助防止短信轰炸和其他形式的欺诈。它使用机器学习和行为分析来检测和阻止欺诈活动，包括创建虚假帐户并使用爬虫程序发送垃圾消息。利用 Account Protector，您可以确保短信安全可靠，即使面对复杂的攻击时也不例外。
如何防止短信轰炸
防止短信轰炸需要采取积极主动、多管齐下的方法。为短信实施速率限制是最有效的策略之一。设置在给定时间范围内可发送给单个号码的最大消息数量，这能显著降低轰炸攻击的风险。这可以在应用程序和网络级别完成，从而提供额外的安全层。
让用户了解短信轰炸的迹象以及如何报告可疑活动，这是另外一个关键步骤。为用户提供清晰的指南和工具来阻止或报告垃圾消息，有助于减轻这些攻击的影响。此外，使用验证码或其他形式的爬虫程序检测可以防止自动化脚本向用户发送大量消息。
结论
短信轰炸是一种严重威胁，可能会给企业和个人造成重大经济损失和声誉损害。了解这些攻击的运作机制并实施有效的预防策略，对于维护短信的安全性和可靠性至关重要。Akamai 全面的网络安全解决方案（包括 Account Protector）提供实时检测和抵御短信轰炸攻击所需的工具和专业知识。
携手 Akamai，您可以保护您的企业免受短信轰炸相关财务和运营风险。我们的先进技术和专家支持可以帮您始终领先欺诈者一步，确保您的用户可以信任他们收到的消息，并确保您的短信依然是安全可靠的通信方式。立即联系 Akamai，详细了解我们如何帮助您防止短信轰炸和其他类型的欺诈。
常见问题
短信轰炸的常见来源包括高费率收费号码（通常被欺诈者用来牟利）以及未知发送者。这些消息也可能来自看似合法的号码，但这些号码实际上由攻击者控制。
短信轰炸相关的风险包括经济损失、声誉受损和关键运营工作中断。对企业来说，它会降低网络性能、增加运营成本并损害客户信任度。
通过实时监控短信流量、分析发送到特定号码的消息的数量和频率，企业可以检测短信轰炸。关键指标包括消息量突然激增、来自高费率号码或未知发送者的消息，以及用户报告的可疑活动或意外收费。
企业可以对短信实施速率限制，以控制在给定时间范围内发送到单个号码的消息数量。他们还可以使用验证码或其他形式的爬虫程序检测机制，来防止自动化脚本发送大量消息。实时监控和警报系统也有助于及时检测和响应可疑活动。
