短信轰炸是一种复杂的欺诈手段，涉及向受害者的电话号码快速且重复地发送短信。这种恶意活动通常由欺诈者精心策划，旨在利用短信基础架构中的漏洞，给个人和企业造成重大财务损失。短信轰炸的主要目的是用大量消息淹没受害者的手机，使他们难以正常使用设备，并可能导致敏感信息被盗。

短信轰炸的影响可能非常深远，不仅影响终端用户，还会影响移动网络运营商和服务提供方。这些攻击会降低网络性能、增加运营成本，并损害受影响公司的声誉。