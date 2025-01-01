X
DACH API 워크숍 투어

독일, 오스트리아, 스위스에서 API Security 워크숍 시리즈에 참여하세요.

DACH API Workshop Roadshow

노트북에서 대화형 실습 워크숍 세션에 참여할 준비를 마치세요.

Akamai의 API 보안 전문가가 진행하는 이 대화형 실습 워크숍에서 API 공격자의 관점을 파악하세요. 공격자가 어떻게 취약한 API를 악용해 금전적 이익을 얻고 데이터 유출을 시도하는지 알아보고, 이러한 위협을 직접 탐지하고 방어하세요. 많은 관심 부탁드립니다. 지금 등록하고 이 특별한 이벤트에 참여하세요.

예측해야 할 내용

실시간 공격 시뮬레이션

실제 API 취약점을 탐색해 통제된 환경에서 악용합니다.

실습을 통한 학습

실제 API 트래픽을 분석하고, 보안 격차를 탐지하고, 방어 전략을 이해합니다.

전문가 가이드

업계 리더들의 인사이트를 얻고 가장 까다로운 보안 질문을 물어봅니다.

아래의 투어 도시 중 하나를 선택하세요.

DACH API Workshop Roadshow Vienna

빈 워크숍(파트너: IBM)

10월 21일 | IBM 빈 지점

지금 등록하기
DACH API Workshop Roadshow Zurich

취리히 워크숍(파트너: IBM)

10월 22일 | IBM 취리히 지점

지금 등록하기
DACH API Workshop Roadshow Hamburg

함부르크 워크숍

11월 5일 | H4 호텔 베르게도르프

지금 등록하기
DACH API Workshop Roadshow Berlin

베를린 워크숍

11월 6일 | H4 호텔 알렉산데르플라츠

지금 등록하기
DACH API Workshop Roadshow Ehningen

에닝겐 워크숍(파트너: IBM)

12월 11일 | IBM 에닝겐 지점

지금 등록하기