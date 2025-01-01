Akamai의 API 보안 전문가가 진행하는 이 대화형 실습 워크숍에서 API 공격자의 관점을 파악하세요. 공격자가 어떻게 취약한 API를 악용해 금전적 이익을 얻고 데이터 유출을 시도하는지 알아보고, 이러한 위협을 직접 탐지하고 방어하세요. 많은 관심 부탁드립니다. 지금 등록하고 이 특별한 이벤트에 참여하세요.