Brand Guardian

공격자는 다크 웹 포럼, 마켓플레이스, 암호화된 채널을 사용해 탈취한 인증정보를 거래하고, 위조 제품을 판매하고, 브랜드 표적 사기 캠페인을 꾸미는데, 해당 공격은 공개 웹에서 밝혀지기 훨씬 전부터 이루어집니다. 이러한 환경에 대한 가시성이 없으면 보안팀은 늘 예측보다는 대응에 급급할 수밖에 없습니다.

Brand Guardian은 모니터링을 다크 웹 소스로 확장해 브랜드 표적 위협의 초기 지표를 탐지하고, 이를 공개 웹 및 소셜 데이터와 함께 단일 플랫폼에서 제공합니다. 탈취된 인증정보와 PII를 공격자가 악용하기 전에 지하 포럼과 마켓플레이스에서 탐지하며, 감염되어 암시장과 범죄 거래소에 유통되는 결제 카드 데이터를 신고해 금융 사기를 방지합니다. 보안팀은 해커 그룹과 랜섬웨어의 동향을 실시간으로 추적해 잠재적인 유출을 미리 경고함으로써 정보에 입각한 빠른 대응을 지원합니다.

기업은 라이프사이클 초기에 위협을 탐지함으로써 사후 대응 방식에서 선제적 방식으로 전환할 수 있습니다. 즉, 사기의 영향이 고객에게 영향이 미치기 전에 이를 차단하고, 예상되는 공격에 앞서 방어 체계를 강화하고, 노출 기간을 전면적으로 단축할 수 있습니다.