온라인에서 나타나는 모든 곳에서 발생하는 브랜드 남용을 포괄적으로 차단합니다.
브랜드, 고객, 평판 보호
Brand Guardian은 가짜 웹사이트, 피싱 캠페인, 소셜 미디어 사칭, 악성 앱 등 표적 브랜드 사칭 공격으로부터 기업과 고객을 보호합니다. AI 기반 탐지 기능과 전문가 주도의 방어 체계를 결합함으로써 보안팀은 인증정보 수집 및 사기가 지속적인 피해를 입히기 전에 이를 탐지하고 차단할 수 있습니다. Brand Guardian은 인텔리전스, 탐지, 가시성, 방어라는 4단계 접근 방식을 통해 이러한 위협에 대응합니다.
브랜드 사칭 시도를 신속하게 탐지하고 방어
Brand Guardian의 작동 원리
기능
지속적인 브랜드 남용 검색: 유사 도메인, 피싱 사이트, 가짜 웹 자산에서 이루어지는 사칭을 자동으로 탐지
AI 우선 위협 탐지: 최신 AI를 사용해 브랜드 남용을 밀리초 단위로 탐지하고 오탐률을 최소화
자동 조사 및 차단: 자동 및 반자동 워크플로를 통해 플랫폼에서 악성 콘텐츠를 신속하게 제거
리스크 기반 위협 우선순위 지정: 고객 피해, 사기 가능성, 평판 영향에 따라 위협 점수를 매기므로 팀은 중요한 곳에서 조치를 취할 수 있음
광범위한 다채널 가시성: 도메인, 소셜 미디어, 앱 스토어, 검색 엔진, 다크 웹에 대한 단일 플랫폼 모니터링
보안관제센터(SOC) 전문 인력 활용: Akamai의 보안 분석가가 복잡한 차단 작업을 지원하므로 자동화만으로는 충분하지 않은 부분을 인력이 판단할 수 있음
- 통합 브랜드 및 보안 체계: 종합적인 보호를 위해 Akamai의 광범위한 보안 및 DNS 기능과 통합된 브랜드 위협 인텔리전스
- 실시간 알림 및 보고 즉각적인 알림과 임원진이 사용할 수 있는 대시보드로 팀에 정보를 제공하고 리스크를 대폭 감소
- 글로벌 차단 네트워크: 레지스트라, 호스팅 공급업체, 플랫폼과의 확립된 관계를 통해 글로벌 규모로 빠르게 적용
Brand Guardian 사용 사례
웹 도메인 보안
웹 도메인 보안
사이버 범죄자들은 정상적인 브랜드 이름을 미묘하게 변형해 피싱 페이지를 호스팅하고, 인증정보를 수집하고, 고객을 가짜 매장으로 리디렉션하기 위해 유사 도메인을 대규모로 등록합니다. 가짜 사이트를 수동으로 발견했을 때는 피해가 이미 발생한 경우가 많습니다.
Brand Guardian은 AI 기반 분석을 사용해 새롭게 등록되는 도메인과 사용 중인 웹 자산을 지속적으로 모니터링해 의심스러운 항목을 탐지합니다. 자동 조사 워크플로를 통해 각 위협의 리스크를 평가하고, 콘텐츠, 호스팅 인프라, 행동 신호를 평가한 후, 레지스트라 및 호스팅 공급업체와의 확립된 관계를 통해 차단 조치를 시작합니다. 보안팀은 수작업 오버헤드 없이 도메인 위협 환경에 대한 완벽한 가시성을 확보해 가장 중요한 사례에 집중하고 나머지는 자동화로 처리할 수 있습니다.
소셜 미디어 보호
소셜 미디어 보호
소셜 플랫폼은 브랜드 사칭의 주요 표적입니다. 가짜 계정, 사기 페이지, 탈취된 핸들은 고객을 속이고, 사기를 조장하고, 기업이 수년 동안 쌓아온 신뢰를 약화시킵니다. 소셜 미디어는 개방되어 있고 그 수가 많다는 특성 때문에 수동 모니터링이 매우 비효율적입니다.
Brand Guardian은 로고 인식 및 자연어 처리를 포함한 AI 기반 탐지 기능을 사용해 주요 소셜 플랫폼을 지속적으로 스캔해 사칭 시도, 무단 브랜드 사용, 사기 캠페인이 등장할 경우 이를 탐지합니다. 위협이 확인되면 자동 워크플로가 플랫폼 공급업체에 바로 차단 요청을 접수해 검색과 제거 사이의 시간을 단축합니다. 팀은 위협 심각도에 따라 우선순위가 지정된 알림을 수신해 고객 피해나 평판 하락을 일으킬 가능성이 가장 높은 계정을 먼저 처리할 수 있습니다.
다크 웹 모니터링
다크 웹 모니터링
공격자는 다크 웹 포럼, 마켓플레이스, 암호화된 채널을 사용해 탈취한 인증정보를 거래하고, 위조 제품을 판매하고, 브랜드 표적 사기 캠페인을 꾸미는데, 해당 공격은 공개 웹에서 밝혀지기 훨씬 전부터 이루어집니다. 이러한 환경에 대한 가시성이 없으면 보안팀은 늘 예측보다는 대응에 급급할 수밖에 없습니다.
Brand Guardian은 모니터링을 다크 웹 소스로 확장해 브랜드 표적 위협의 초기 지표를 탐지하고, 이를 공개 웹 및 소셜 데이터와 함께 단일 플랫폼에서 제공합니다. 탈취된 인증정보와 PII를 공격자가 악용하기 전에 지하 포럼과 마켓플레이스에서 탐지하며, 감염되어 암시장과 범죄 거래소에 유통되는 결제 카드 데이터를 신고해 금융 사기를 방지합니다. 보안팀은 해커 그룹과 랜섬웨어의 동향을 실시간으로 추적해 잠재적인 유출을 미리 경고함으로써 정보에 입각한 빠른 대응을 지원합니다.
기업은 라이프사이클 초기에 위협을 탐지함으로써 사후 대응 방식에서 선제적 방식으로 전환할 수 있습니다. 즉, 사기의 영향이 고객에게 영향이 미치기 전에 이를 차단하고, 예상되는 공격에 앞서 방어 체계를 강화하고, 노출 기간을 전면적으로 단축할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
기존의 브랜드 모니터링 툴은 멘션을 표시하고 팀에 알려주지만 조사와 대응은 사용자에게 맡깁니다. Brand Guardian은 AI 기반 탐지와 자동 조사, 리스크 기반 우선순위 지정, 직접 차단 조치를 결합해 더욱 발전된 솔루션입니다. Brand Guardian은 팀이 일일이 검토하고 조치를 취하도록 잠재적인 위협 목록을 생성하는 것이 아니라, 실제 위협을 탐지하고, 그것이 고객 및 비즈니스에 미치는 영향에 따라 순위를 매기고, 적용을 개시해 내부 팀의 부담을 줄이는 동시에 대응을 가속합니다.
오탐률 감소는 Brand Guardian의 핵심 설계 원칙입니다. 실제 브랜드 남용 패턴을 학습한 AI 모델은 팀에 알림이 표시되기 전에, 공인 리셀러, 파트너 또는 팬 커뮤니티와 같은 정상적인 브랜드 사용과 실제 위협을 구분합니다. 리스크 기반 점수는 고객에게 피해나 금전적 손실을 초래할 가능성이 가장 높은 위협을 우선시해 노이즈를 추가로 필터링하므로 팀은 정상적인 결과를 추적하는 대신 중요한 사안에 시간을 할애할 수 있습니다.
Brand Guardian은 도메인 등록, 사용 중인 웹 자산, 피싱 인프라, 주요 소셜 미디어 플랫폼, 앱 스토어, 검색 엔진, 다크 웹 포럼 및 마켓플레이스에 걸친 광범위한 다채널 가시성을 제공합니다. 이 모든 소스에 대한 위협 인텔리전스가 단일 플랫폼에 통합되어 있으므로 보안 및 사기 대응팀은 여러 포인트 솔루션을 관리할 필요 없이 브랜드 리스크를 한눈에 볼 수 있습니다.
Brand Guardian은 기존 보안 인프라를 대체하는 대신 보완하도록 설계되었습니다. Akamai의 광범위한 보안 및 DNS 기능과 통합되며, 다양한 팀 구조 및 승인 프로세스에 맞게 완전히 자동화된 차단 워크플로와 반자동화된 차단 워크플로를 모두 지원합니다. 인시던트 대응 또는 SIEM 툴이 확립된 기업의 경우 Brand Guardian은 기존 워크플로에 맞는 방식으로 위협 인텔리전스를 제공할 수 있으므로, 브랜드 보호가 별도의 기능이 아닌 종합적인 보안 체계의 일환이 될 수 있습니다.
고객에게 도달하기 전에 AI 기반 브랜드 남용 차단
Brand Guardian 데모를 신청해 AI 기반 탐지 및 차단 기능으로 브랜드를 보호하는 방법을 알아보세요.
AI 기반 피싱, 사칭, 브랜드 남용 탐지
고객에게 영향을 미치기 전에 악성 인프라를 조기에 차단
사기 사이트와 계정을 빠르고 확실하게 무력화
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- 양식 제출
- Akamai와 시간 예약