사용 사례
Akamai Functions
EdgeWorkers
|요청 경로 로직
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|CDN 및 보안 사용자 지정
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|API 및 백엔드 서비스
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|AI 및 데이터 워크로드
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|웹어셈블리 런타임
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|초저지연 엣지 실행
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분산 시스템에 적합하게 구축된 서버리스
관리할 인프라 없이도 코드를 빠르게 제공합니다. 서버리스 기능을 작성하면 플랫폼이 확장, 용량, 가용성을 자동으로 처리합니다.
Akamai는 대규모 분산 엣지와 클라우드에서 서버리스 서비스를 운영하므로 사용자, 데이터 및 실제 트래픽에 가까운 위치에서 로직을 실행할 수 있습니다.
장점
Akamai의 서버리스
Akamai Functions는 웹어셈블리 기반 엔진으로 세계에서 가장 분산된 클라우드에서 애플리케이션 로직과 AI 워크로드를 실행할 수 있는, 한층 더 발전된 서버리스입니다. EdgeWorkers와 함께 사용하면 엣지에서 자체 코드를 실행하고 사용자 정의된 탁월한 사용자 경험을 창출할 수 있습니다.
워크로드에 적합한 서버리스 모델 선택
Akamai의 서버리스는 여러 가지 보완 솔루션을 통해 제공됩니다. 모든 솔루션은 다양한 실행 패턴 및 사용 사례에 맞게 최적화되었습니다.
최신 앱과 API를 위한 분산 서버리스
Akamai Functions는 웹어셈블리에 기반해 이벤트 중심의 기능 기반 컴퓨팅을 제공합니다. 이 제품은 이식성, 빠른 시작 및 글로벌 확장이 필요한 애플리케이션 로직, API 및 새로운 워크로드에 알맞게 설계되었습니다.
Akamai Functions는 다음이 필요한 경우에 사용합니다.
- 즉시 가동
- 컨테이너나 VM 없이 애플리케이션 로직 실행
- 대규모 이벤트 및 데이터 처리
- AI 추론과 최신 워크로드에 대한 지원
- JavaScript 이외의 언어 사용
EdgeWorkers
EdgeWorkers를 사용하면 요청 경로에서 JavaScript를 직접 실행할 수 있습니다. 이 제품은 트래픽과 함께 실행해야 하는 초저지연 로직용으로 설계되었습니다.
EdgeWorkers는 다음이 필요한 경우에 사용합니다.
- 인증 및 권한 부여 로직 구축
- 동적 트래픽 라우팅
- 엣지에서 로직 또는 비즈니스 룰 적용
- 사용자 지정 로직으로 CDN 동작 확장
Akamai Functions와 EdgeWorkers 함께 사용하기
Wasm을 사용해 엣지의 어느 위치에서든 실제 애플리케이션 로직을 실행하고, 즉각적인 JavaScript 제어 기능을 적용해 세계적인 규모로 트래픽과 사용자 경험을 창출하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
최신 애플리케이션과 AI 워크로드는 빠르게 확장하고, 실시간으로 반응하며, 전 세계적으로 운영되어야 합니다. 서버리스에는 인프라 관련 제약 조건이 없으므로 팀은 서버를 관리할 필요 없이 더욱 빠르게 제공하고 자동으로 확장할 수 있습니다.
기존의 서버리스는 중앙 집중화된 리전에서 실행되는 경우가 많으며, 전 세계의 사용자가 경험하는 지연 시간이 길어질 수 있습니다. 콜드 스타트, 컨테이너 오버헤드, 복잡한 확장 모델로 인해 개발 속도가 느려지고 비용이 증가할 수 있습니다.
서버리스는 인프라 관리를 추상화합니다. 서버, 컨테이너 또는 용량을 관리하지 않고도 서비스를 구성할 수 있으므로 팀은 코드 작성과 제공에 집중할 수 있습니다.
엣지 네이티브 서버리스는 중앙 집중식 클라우드 리전 뿐 아니라 최종 사용자와 더 가까운 위치에서 코드를 실행합니다. 이를 통해 지연 시간이 줄고 응답성이 향상되며 전 세계적인 규모의 실시간 의사 결정이 가능해집니다.
코드가 실행되는 위치는 성능에 직접적인 영향을 줍니다. 사용자와 더 가까운 위치에서 서버리스를 실행하면 네트워크 홉을 줄이고, 오리진 부하를 낮추고, 여러 지역에서 보다 일관된 성능을 제공할 수 있습니다.
웹어셈블리는 시작 시간이 빠르고 리소스 사용이 효율적인 가벼운 실행 모델을 제공합니다. 따라서 예측 가능한 성능과 짧은 지연 시간이 필요한 서버리스 워크로드에 적합합니다.
서버리스는 필요한 경우에만 코드를 실행합니다. 그 결과, 유휴 인프라가 없어지고 수요에 따라 자동으로 확장하며 실제 사용량과 비용이 직접 연동됩니다.
Akamai는 고도로 분산된 엣지 및 클라우드 플랫폼에서 서버리스 서비스를 운영합니다. 이를 통해 실행 지연 시간을 단축하고, 일관된 글로벌 성능을 발휘하며, 사용자, 디바이스 및 데이터에 더욱 가까운 곳에서 실시간 로직을 실행할 수 있습니다.
리소스
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Akamai Functions 데모를 통해 최신 앱과 AI에 맞는 가장 빠르고 분산된 서버리스 기능 엔진을 경험하세요.
신청해 주셔서 감사합니다. Akamai의 담당 컨설턴트가 상담 일정을 잡기 위해 곧 연락을 드릴 것입니다.