Akamai Functions는 웹어셈블리에 기반해 이벤트 중심의 기능 기반 컴퓨팅을 제공합니다. 이 제품은 이식성, 빠른 시작 및 글로벌 확장이 필요한 애플리케이션 로직, API 및 새로운 워크로드에 알맞게 설계되었습니다.

Akamai Functions는 다음이 필요한 경우에 사용합니다.