DACH API ワークショップツアー

ドイツ、オーストリア、スイスで開催される Akamai の API セキュリティ・ワークショップ・シリーズにご参加ください

DACH API Workshop Roadshow

ノートパソコンを持参して、対話形式で進めるハンズオンワークショップにご参加ください

Akamai の API セキュリティエキスパートが主導する対話形式のハンズオンワークショップで、API 攻撃者の視点に立ってみましょう。攻撃者が金銭やデータ窃取を目的に脆弱な API をどのように悪用するかを学び、これらの脅威を特定し、緩和する手法を実践的にご体験いただけます。この特別な機会にぜひご参加ください。今すぐご登録ください。この限定イベントへのご参加をお待ちしております。

ワークショップの内容

ライブ攻撃シミュレーション

制御された環境で実際の API の脆弱性を探索し、その悪用方法を体験します。

実践的な学習

実際の API トラフィックを分析してセキュリティギャップを検知し、防御戦略を理解します。

専門家によるガイダンス

業界リーダーが知見を提供します。セキュリティに関する難問もご質問ください。

以下の開催地からお選びください

DACH API Workshop Roadshow Vienna

ウィーンワークショップ（IBM とのパートナーシップ）

10 月 21 日 | IBM ウィーンオフィス

今すぐ登録する
DACH API Workshop Roadshow Zurich

チューリッヒワークショップ（IBM とのパートナーシップ）

10 月 22 日 | IBM チューリッヒオフィス

今すぐ登録する
DACH API Workshop Roadshow Hamburg

ハンブルクワークショップ

11 月 5 日 | H4 Hotel Bergedorf

今すぐ登録する
DACH API Workshop Roadshow Berlin

ベルリンワークショップ

11 月 6 日 | H4 Hotel Alexanderplatz

今すぐ登録する
DACH API Workshop Roadshow Ehningen

エーインゲンワークショップ（IBM とのパートナーシップ）

12 月 11 日 | IBM エーインゲンオフィス

今すぐ登録する