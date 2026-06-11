Akamai Functions

최신 봇은 더 이상 봇처럼 행동하지 않습니다. JavaScript를 실행하고 일반적인 탐색 경로를 따라 정상적인 트래픽에 섞여 들어갑니다. 이렇게 하면 탐지가 어려워지고 위험이 커집니다. 지연 시간을 늘리거나 실제 사용자를 방해하지 않고 빠르고 정확하게 악성 자동화를 탐지해야 합니다. 이와 동시에 접속 차단이나 오류 페이지와 같이 뻔한 방어 기법은 방어 체계에 적응해서 이를 우회할 수 있도록 공격자를 학습시키므로 역효과를 가져올 수 있습니다.



Akamai Bot Manager는 악성 봇과 원치 않는 봇을 정확하게 식별해 탐지 문제를 해결합니다. 진짜 문제는 탐지 후 발생합니다. Akamai Functions와 Bot Manager를 결합하면 방어 기능을 프로그래밍해서 유연하게 활용할 수 있습니다. 탐지된 봇은 트래픽을 완전히 차단하지 않고 봇별 응답을 동적으로 생성하는 기능으로 라우팅될 수 있습니다.



이러한 응답은 민감한 데이터를 은밀하게 요약, 제거 또는 난독화하는 크롤러에게는 정상적으로 보입니다. 이렇게 하면 탐지를 드러내지 않고 콘텐츠와 비즈니스 로직을 보호할 수 있습니다. 효율적인 대규모 운영을 위해 생성된 응답을 전용 키 값 저장소에 저장하거나 Akamai의 CDN에 캐싱하면 성능에 영향을 주지 않으면서 반복 봇 요청을 즉시 처리할 수 있습니다.

그 결과, 정상적인 트래픽을 보호하고 빠른 성능을 유지하며 봇 동작이 변화함에 따라 발전하는 최신 봇 탐지 및 방어 기능이 구현됩니다. 정적 룰이나 혁신적인 도전 과제에 의존하지 않고도 봇의 처리 방식을 정확하게 제어할 수 있습니다.