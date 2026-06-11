Akamai Functions는 기본적으로 웹어셈블리 함수를 전역적으로 실행하는 엣지 네이티브 서버리스 플랫폼입니다. 이를 통해 팀에서는 서버, 리전 또는 인프라를 관리하지 않고도 수 밀리초 내에 애플리케이션 로직 및 AI 워크플로를 실행할 수 있습니다.
빠르게 성장 중인 최신 앱과 AI
Akamai Functions를 사용하면 전 세계에서 가장 분산된 클라우드에서 초고속 웹어셈블리 기능을 실행해 최신 애플리케이션과 AI 워크로드를 구축, 배포, 확장할 수 있으므로 지연 시간과 비용이 줄고 글로벌 인프라 관리 부담이 덜어집니다.
Akamai Functions를 사용하는 이유
Akamai Functions의 작동 방식
핵심 기능
웹어셈블리 기능을 위한 Spin 및 SpinKube
Spin을 사용해 이식 가능한 웹어셈블리 기능을 구축하세요. SpinKube 또는 Akamai Functions에서 원활하게 배포할 수 있습니다.
Akamai Functions 사용 사례
우수한 이식성, 긴밀한 플랫폼 통합, 탁월한 지리적 밀도를 활용해 핵심 사용 사례를 지원하세요.
대량 리디렉션
새 웹사이트를 시작하거나 트래픽을 전환하는 경우, 리디렉션 관련 문제에 많은 노력을 기울여야 합니다. 수십, 수백만 개의 룰을 관리하다 보면 지연 시간이 늘어나고, 오리진에 과부하가 걸리고, 사소한 변경 사항도 운영상의 골칫거리가 될 수 있습니다. 모든 리디렉션은 사용자의 속도를 저하시키지 않으면서 전 세계적인 규모로 즉시 해결해야 합니다.
해답은 리디렉션 로직을 엣지로 옮기는 것입니다. Akamai Functions를 사용하면 업스트림이 아닌 사용자가 연결하는 위치에서 바로 리디렉션이 실행됩니다. 룰은 메모리 및 전용 KV 저장소에 보관되므로 막대한 규모라도 몇 마이크로초 만에 즉각적인 조회와 응답이 가능합니다. 오리진 의존성도, 지연 시간의 증가도, 관리할 인프라도 없습니다.
사용이 간편한 리디렉션 빌더를 사용해 대규모 리디렉션 집합을 수집하고 검증한 다음 전 세계적으로 배포할 수 있습니다. 즉, 어디서나 페이지 로드 속도가 빨라지고, 업스트림 트래픽이 없어져 비용이 절감되며, 규칙 집합이 확장됨에 따라 간단하고 예측 가능한 개발자 경험을 유지할 수 있습니다.
시작 또는 전환에 리디렉션이 꼭 필요한 경우, 리디렉션으로 인해 속도가 느려져서는 안 됩니다. 엣지에서 대규모 리디렉션을 사용하면 신속하게 이동하고 전 세계로 확장할 수 있으며, 첫날부터 지속적으로 빠른 경험을 제공할 수 있습니다.
토큰 관리
프리미엄 또는 고부가가치 콘텐츠를 제공하는 경우 토큰은 중요한 방어선입니다. 트래픽 급증, 불법 복제 및 토큰 남용은 매출에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 중앙 집중식 토큰 서비스에서는 수백만 명의 동시 사용자로 인해 지연 시간이 발생하고 확장도 쉽지 않습니다. 멀티 CDN 환경에서 취소를 관리하면 복잡성은 더욱 증가합니다.
해결 방법은 엣지에서 토큰 로직을 실행하는 것입니다. Akamai Functions를 사용하면 사용자가 연결하는 위치에서 토큰 생성, 검증 및 해지 작업을 직접 실행할 수 있습니다. 기능은 내장형 복제를 통해 전세계에서 실행되며, 콜드 스타트가 없으므로 규모가 매우 큰 경우에도 즉각적으로 일관되게 토큰과 관련된 결정을 내릴 수 있습니다.
이러한 접근 방식을 통해 정상 사용자는 중단 없이 이동할 수 있으며, 어디서나 토큰 정책을 적용할 수 있습니다. 토큰이 유효한 사용자 및 악성 공격자와 가까운 위치에서 검증되므로 지연 시간이 줄고 취약한 중앙 집중식 시스템에 의존할 필요 없이 전 세계에서 빠르게 취소가 적용됩니다. 또한 Akamai Functions는 기존의 멀티 CDN 워크플로우에 완벽하게 통합되므로 기존 아키텍처를 대체하지 않고 확장할 수도 있습니다.
토큰 적용에 빠른 속도, 확장성, 전 세계적 일관성이 필요한 경우 엣지 기반의 실행이 차이를 만듭니다. 엣지 토큰 생성 및 검증은 프리미엄 콘텐츠를 보호하고, 성능을 유지하며, 전 세계적인 트래픽 급증 시 제어를 유지하는 데 도움이 됩니다.
봇 관리
최신 봇은 더 이상 봇처럼 행동하지 않습니다. JavaScript를 실행하고 일반적인 탐색 경로를 따라 정상적인 트래픽에 섞여 들어갑니다. 이렇게 하면 탐지가 어려워지고 위험이 커집니다. 지연 시간을 늘리거나 실제 사용자를 방해하지 않고 빠르고 정확하게 악성 자동화를 탐지해야 합니다. 이와 동시에 접속 차단이나 오류 페이지와 같이 뻔한 방어 기법은 방어 체계에 적응해서 이를 우회할 수 있도록 공격자를 학습시키므로 역효과를 가져올 수 있습니다.
Akamai Bot Manager는 악성 봇과 원치 않는 봇을 정확하게 식별해 탐지 문제를 해결합니다. 진짜 문제는 탐지 후 발생합니다. Akamai Functions와 Bot Manager를 결합하면 방어 기능을 프로그래밍해서 유연하게 활용할 수 있습니다. 탐지된 봇은 트래픽을 완전히 차단하지 않고 봇별 응답을 동적으로 생성하는 기능으로 라우팅될 수 있습니다.
이러한 응답은 민감한 데이터를 은밀하게 요약, 제거 또는 난독화하는 크롤러에게는 정상적으로 보입니다. 이렇게 하면 탐지를 드러내지 않고 콘텐츠와 비즈니스 로직을 보호할 수 있습니다. 효율적인 대규모 운영을 위해 생성된 응답을 전용 키 값 저장소에 저장하거나 Akamai의 CDN에 캐싱하면 성능에 영향을 주지 않으면서 반복 봇 요청을 즉시 처리할 수 있습니다.
그 결과, 정상적인 트래픽을 보호하고 빠른 성능을 유지하며 봇 동작이 변화함에 따라 발전하는 최신 봇 탐지 및 방어 기능이 구현됩니다. 정적 룰이나 혁신적인 도전 과제에 의존하지 않고도 봇의 처리 방식을 정확하게 제어할 수 있습니다.
초 개인 맞춤화
일반적인 제품 페이지를 사용하면 고객의 전환 및 참여 기회를 놓치게 됩니다. 하지만 기존의 개인 맞춤화 접근 방식에는 그 나름의 단점도 있습니다. 개인 맞춤형 변형 모델을 사전 생성하고 저장하면 비용과 운영 오버헤드가 발생하는 반면, 중앙 집중화된 추론은 지연 시간을 늘려 고객이 기대하는 빠른 경험을 저해합니다.
대안으로는 엣지에서 실시간으로 개인 맞춤화하는 방법이 있습니다. Akamai Functions와 Akamai Cloud에서 실행되는 LLM을 함께 사용하면 사용자 가까이에서 개인 맞춤형 콘텐츠가 즉시 생성됩니다. 고객의 재방문으로 구매 이력이 쌓이면 수많은 변형 모델을 사전 구축하거나 관리할 필요 없이 위치 및 과거 행동과 같은 실시간 맥락을 사용해 제품 페이지를 즉시 맞춤 구성할 수 있습니다.
추론은 Akamai Cloud의 GPU를 사용해 엣지에서 실행되므로 응답 시간을 짧게 유지하고 전 세계적인 규모로 일관된 경험을 유지할 수 있습니다. 개인 맞춤형 로직은 필요할 때만 실행되며, 트래픽에 따라 자동으로 확장되고, 전략에 맞는 다양한 모델을 선택할 수 있으므로 종속되는 경우도 없습니다.
그 결과 어디서든 빠르게 즐길 수 있는 진정한 맞춤형 쇼핑 경험이 제공됩니다. 관련성 높은 동적 제품 경험을 통해 전환율을 높이는 동시에 추론 워크로드의 부하를 엣지로 분산하고 최신 이커머스 수요를 감당할 수 있습니다.
리소스
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
리전 기반 서버리스 플랫폼과 달리 Akamai Functions는 Akamai의 분산 엣지를 기반으로 모든 곳에서 실행됩니다. 시작 시간이 밀리초 미만인 웹어셈블리 런타임을 사용해 멀티 리전의 복잡성 없이 예측 가능한 짧은 지연 시간을 제공합니다.
아니요. EdgeWorkers는 JavaScript 기반 경량 CDN 로직에 최적화되어 있습니다. Akamai Functions는 더 광범위한 애플리케이션 로직, API 및 AI 워크플로우를 지원하는 풍부한 웹어셈블리 런타임을 제공하는 동시에, 부하가 분산된 글로벌 실행을 유지합니다. EdgeWorkers와 Akamai Functions는 서버리스 솔루션을 보완합니다.
Rust, GO, JavaScript, Python 등 웹어셈블리로 컴파일하는 모든 언어를 사용할 수 있습니다. 이로 인해 팀에서는 유연성을 발휘하면서 단일 언어 또는 프레임워크에 묶이는 런타임 종속을 피할 수 있습니다.
네. Akamai Functions는 API, 마이크로서비스, 이벤트 처리, AI 사전/사후 처리 등의 실제 애플리케이션 로직을 지원합니다. 클라우드 CPU, GPU 및 컨테이너를 대체하는 것이 아니라 보완합니다.
Functions가 한 번 배포되고 나면 Akamai 엣지 네트워크에서 전 세계적으로 실행됩니다. 마이크로초 단위의 빠른 속도를 누리고, 트래픽에 따라 자동으로 확장하며, 사용자 가까이에서 실행해 지연 시간을 최소화하고, 이그레스 비용을 절감하세요.
Akamai Functions는 개방형 웹어셈블리 및 WASI 표준을 기반으로 하며, 팀이 환경 전반에 걸쳐 이식성을 유지할 수 있도록 Spin 및 SpinKube와 같은 오픈 소스 프레임워크와 연동합니다.
이 제품은 어떤 문제나 고충을 해결하거나 완화하는 데 도움이 되나요?
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