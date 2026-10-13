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Akamai Partner Connect: 성장을 위한 동력

Akamai와 파트너십을 맺고 혁신하고, 규모를 확장하고, 경쟁 우위를 강화하세요

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파트너들은 더 빠르고 효율적으로 혁신하고 확장하기 위해 Akamai를 선택합니다

파트너와 협력해 개발한 Partner Connect는 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 하고 대규모 기회를 창출합니다.

비디오 보기(1:07)

파트너들은 더 빠르고 효율적으로 혁신하고 확장하기 위해 Akamai를 선택합니다

파트너와 협력해 개발한 Partner Connect는 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 하고 대규모 기회를 창출합니다.

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간소함

참여 프로세스를 효율화하면 채널 판매가 가속화되고 거래 성사가 빨라져 매출 성장은 물론 인센티브 확보에도 도움이 됩니다.

인정 및 보상

Akamai와의 파트너십은 시장에서의 입지를 강화하고, 경쟁사 대비 전문성을 인정받아 신뢰를 구축하는 데 도움을 줍니다.

성장 지원

Akamai의 글로벌 생태계를 통해 교육, 공동 마케팅 및 시장 진출 지원을 받아 새로운 기회로 확장하세요.

Akamai의 신뢰할 수 있는 파트너 생태계

파트너 유형

리셀러/VAR

자사 서비스로 강화된 고성능 보안 솔루션을 판매해 고객에게 더 큰 가치를 제공합니다.

배포사

파트너 생태계에 고성능 보안 솔루션, 효율적인 지원 및 확장 가능한 성장을 제공합니다.

GSI/추천 파트너

확장 가능한 보안 솔루션으로 자문 서비스를 강화해 신뢰를 강화하고 고객에 더 큰 가치를 제공합니다.

서비스 전송

고객에게 강력하고 측정 가능한 효과를 제공하는 고성능 보안 솔루션을 설계하고 배포합니다.

파트너의 성공을 이끌어낸 공로 인정

Akamai의 채널 파트너 프로그램은 혁신, 성장 및 시장 리더십을 제공하는 것으로 업계 전반에서 인정받고 있습니다.

Channel Chiefs 2026

2026년 Channel Chief 선정

Partner Program Guide Winners 2026

2026년 Partner Program Guide 수상

Security 100 2026

2026 Security 100

2025 Edge Computing 100

2025 엣지 컴퓨팅 100대 기업

추가 리소스

파트너 블로그

Akamai의 글로벌 생태계 전반에 걸쳐 채널 파트너들이 제공하는 SaaS 및 보안 관련 인사이트, 사례 및 혁신을 살펴보세요.

블로그 읽기

Akamai Partner Champions 팟캐스트

Akamai의 채널 파트너들이 클라우드 및 보안의 미래를 만들어가는 인사이트, 전략 및 사례를 공유합니다.

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