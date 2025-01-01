X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

+1-8774252624
+1-8774252624
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
试用 Akamai 产品
遭受攻击？
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源

DACH API 研讨会路演

参加我们在德国、奥地利和瑞士举办的 API Security 系列研讨会

DACH API Workshop Roadshow

请携带笔记本电脑，准备参加互动式实操实验课程

这场互动式实操实验课程由 Akamai 的 API 安全专家主持，届时您可以体验 API 攻击者的视角。您将了解到攻击者如何利用易受攻击的 API 谋取经济利益并窃取数据，还能获得识别和抵御这些威胁的第一手经验。机会难得，切勿错过。立即注册，参与这场独家活动。

活动内容

实时攻击模拟

在受控环境内探索真实 API 漏洞，并利用这些漏洞发起攻击。

实操式学习

分析实际 API 流量、检测安全漏洞并了解防御策略。

专家指导

了解业内领军人物的真知灼见，提出安全领域最让您困惑的疑问。

从路演覆盖的以下城市中选择其一

DACH API Workshop Roadshow Vienna

维也纳研讨会（与 IBM 合作举办）

10 月 21 日 | IBM 维也纳办事处

立即注册
DACH API Workshop Roadshow Zurich

苏黎世研讨会（与 IBM 合作举办）

10 月 22 日 | IBM 苏黎世办事处

立即注册
DACH API Workshop Roadshow Hamburg

汉堡研讨会

11 月 5 日 | 贝格多夫 H4 酒店

立即注册
DACH API Workshop Roadshow Berlin

柏林研讨会

11 月 6 日 | 亚历山大广场 H4 酒店

立即注册
DACH API Workshop Roadshow Ehningen

埃宁根研讨会（与 IBM 合作举办）

11 月 11 日 | IBM 埃宁根办事处

立即注册