기능
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
|전 세계 25개 이상의 핵심 지역에서 컴퓨팅 플랜을 배포하십시오.
|Dedicated CPU 인스턴스는 고성능, 리소스 집약적 워크로드에서 일관되고 중단 없는 컴퓨팅을 제공합니다.
|Shared CPU 인스턴스는 월 5달러부터 시작하는 비용 효율적인 공유 컴퓨팅 리소스에 접속할 수 있습니다.
|High Memory 계획은 전용 CPU와 더 많은 RAM을 제공하며 추가 저장 공간이나 vCPU 없이 메모리 집약적 애플리케이션을 실행합니다.
|매일, 매주 또는 격주로 자동 스냅샷을 생성해 데이터를 보존하기 위한 Backups 설정
|다른 사용자와 컴퓨팅 리소스를 공유하지 않고 컴퓨팅 집약적 및 성능 민감형 애플리케이션에 집중된 리소스를 활용하세요.
|성능 요구사항이 낮은 개발 환경과 일반 목적 워크로드를 실행하세요.
|시스템 메모리에 더 많은 데이터를 저장해 애플리케이션 성능을 향상시키세요. 캐싱 및 빠른 데이터 검색에 이상적입니다.
|LKE를 통해매니지드 쿠버네티스 클러스터에 컴퓨팅 노드 추가
|CPU 할당: 전용
|CPU 할당: 공유
|CPU 할당: 전용
|애플리케이션에 컴퓨팅 리소스가 많이 또는 적게 필요할 때 쉽게 확장하거나 축소하세요
|CPU 코어: 2-64개 코어
|CPU 코어: 1-32개 코어
|CPU 코어: 2-16개 코어
|UI, API, CLI, 개발자 툴을 통합해 인프라 관리 방식을 선택하세요
|메모리: 4-512GB
|메모리: 1-192GB
|메모리: 24-300GB
|Akamai Cloud의 풀링 네트워크 전송 시스템을 통해 이그레스 비용을 추가로 절감하세요
|번들 전송: 4-12TB
|번들 전송: 1-20TB
|번들 전송: 5-9TB
|모든 고객을 위한 연중무휴 24시간 이메일 및 전화 지원
|기본 가격: 월 36달러
|기본 가격: 월 5달러
|기본 가격: 월 60달러