Akamai는 AI 시대를 위해 설계된, 견고하면서 전 세계적으로 분산된 클라우드를 제공합니다. GPU 기반 컴퓨팅을 사용자와 데이터 가까이에 배치해 성장이 빨라지고 경쟁력이 강화되며 비용이 관리됩니다.
AI의 미래, 추론
학습이 AI에게 사고하는 법을 가르친다면, 추론은 그것을 실제로 작동하게 만듭니다. 추론은 모델을 실시간으로 사고하고, 반응하며, 행동하는 애플리케이션으로 전환합니다. 추론은 AI를 유용하게 만드는 경험을 제공해 줍니다.
Akamai Inference Cloud의 AI 앱은 사용자와 가까운 곳에서 작동하고, 즉각적으로 대응하며, 무한히 확장됩니다.
추론이 없다면 단지 잠재력에 불과한 AI
Akamai Inference Cloud를 선택해야 하는 이유
작동 방식
엣지 트래픽 관리 및 에이전트 수명 주기 관리를 통해 기반, 모델, 데이터, 실행 등으로 이루어진 통합 AI 클라우드 스택을 구축하세요. 전문화된 GPU와 Akamai의 엣지 네트워크가 저지연 추론을 제공하며, Akamai의 적응형 보안과 옵저버빌리티 기능을 통해 세계적인 규모에서 성능, 보호, 효율성을 제공합니다.
기능
- 전문화된 GPU
- 트래픽 관리
- 서버리스 기능
- 적응형 AI 보안
- 에이전트와 애플리케이션 구축 및 관리
- 분산 데이터
- 통합 옵저버빌리티
- 데이터 파이프라인
- 오브젝트 스토리지
사용 사례
AI가 가치를 창출하는 모든 위치에서 AI를 실행하세요. 더 빠른 응답, 더 스마트한 자동화, 더 효과적인 실시간 경험을 모든 사용 사례에서 실현합니다.
리소스
자주 묻는 질문(FAQ)
Akamai Inference Cloud는 AI 추론을 위해 특별히 설계되었습니다. 기존 클라우드 서비스나 GPU 호스팅 서비스와 달리, Akamai는 엣지에서 컴퓨팅, 네트워킹, 보안을 함께 제공해 기업이 AI 추론을 실무에 적용하고, 지능형 자율 에이전트를 전 세계 규모로 배포할 수 있도록 지원합니다. 또한 지능형 위협 방어, 모델 인식형 방어, AI 네이티브 트래픽 제어 기능을 통합해 추론 엔드포인트를 보호하고 AI 상호작용 계층 전반의 보안을 강화합니다. Akamai Inference Cloud 고객은 AI 투자를 실제 비즈니스 성과로 전환하는 데 필요한 성능, 비용 효율성, 맞춤형 기능을 얻을 수 있습니다.
Akamai Inference Cloud는 경쟁 우위를 확보하고, 운영 혁신을 추진하며, 미래를 대비하고자 AI에 투자하는 기업을 위해 설계되었습니다. 그리고 전 세계적으로 실시간 성능을 지원할 인프라가 필요한 대규모 AI 기반 애플리케이션을 구축 및 배포하는 팀을 위해 설계되었습니다. Akamai는 다음과 같은 전문가들을 지원합니다.
- MLOps: 머신 러닝 수명 주기의 전 과정을 자동화해 모델이 지속적으로 재학습되고 배포되며 프로덕션 환경에서의 성능을 모니터링하도록 보장하는 엔지니어
- AI 엔지니어: 주로 사전 학습된 모델을 사용해 엔드 투 엔드 에이전틱 애플리케이션을 구축하고 데이터 과학 리서치와 프로덕션 소프트웨어 사이의 격차를 해소하는 소프트웨어 엔지니어
- 에이전틱 시스템 아키텍트: 독립적인 추론, 계획, 행동, 적응을 통해 높은 수준의 비즈니스 목표를 달성할 수 있는 복잡한 자율 에이전틱 시스템을 설계, 구축, 관리하는 기존 시스템 아키텍트의 발전된 형태
추론은 멀리 있는 데이터 센터가 아닌 사용자와 더 가까운 위치에서 이루어집니다. 전 세계적으로 분산된 Akamai의 엣지 네트워크는 가장 적합한 GPU 리전으로 트래픽을 라우팅해 지연 시간을 줄이고 AI 기반 환경에 보다 빠르고 일관된 응답을 제공합니다.
Akamai Inference Cloud는 AI 팩토리를 엣지로 확장해 데이터와 처리 작업을 분산시키고, Akamai의 대규모 분산형 엣지 위치를 활용해 최적의 모델로 요청을 라우팅합니다. 데이터를 사용자와 더 가까운 위치로 옮겨서 추론하므로 고객 스마트 에이전트가 실시간으로 사용자에게 맞춰 트랜잭션을 최적화할 수 있습니다.
Akamai는 네트워크 수준의 방어, 적응형 위협 방어, 엣지에서의 API 보안을 제공하며, 데이터와 모델 주변의 설정 가능한 보안 및 접속 제어 기능을 지원합니다.
Akamai의 사전 구축된 쿠버네티스 개발자 플랫폼을 사용해 에이전틱 AI 애플리케이션을 배포하고 모니터링할 수 있습니다. MLOps 엔지니어는 vLLM, KServe, NVIDIA Dynamo, NVIDIA NeMo, NVIDIA NIM 등 사전 설정된 통합 쿠버네티스 소프트웨어 스택을 활용할 수 있습니다.
이 플랫폼은 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU가 탑재된 NVIDIA RTX PRO 서버와 NVIDIA AI Enterprise 소프트웨어를 Akamai의 분산 클라우드 컴퓨팅 인프라 및 전 세계 4400개 이상의 네트워크 거점이 있는 글로벌 엣지 네트워크와 결합합니다.
사용 사례에 대해 Akamai 팀과 이야기해 보세요. 워크로드를 적절한 GPU 및 배포 설정과 맞춰 본 다음, 추론을 빠르게 시작할 수 있도록 설정 과정을 안내해 드리겠습니다.
지금 AI 컨설팅 예약
이제 AI는 연구실 단계를 넘어 프로덕션 환경으로 옮겨가고 있습니다. 동시에, 더 빠르고 스마트하며 안전한 경험을 제공해야 한다는 압박이 커지고 있습니다. 추론 최적화, 모델 확장, 지연 시간 단축 등 어떤 목표를 가지고 계시든, 엣지에서 AI를 현실로 구현하실 수 있도록 Akamai가 도와드리겠습니다.
- 사용자 가까이에서 AI 추론을 배포하고 확장하는 방법을 알아보세요.
- 엣지 네이티브 인프라가 성능을 어떻게 향상시키는지 확인해 보세요.
- 엔터프라이즈급 보안을 유지하면서 비용을 절감하는 방법을 살펴보세요.
AI 컨설팅을 예약하고 새로운 가능성을 열어보세요.
신청해 주셔서 감사합니다.
Akamai의 AI 담당 컨설턴트가 상담 일정을 잡기 위해 곧 연락을 드릴 것입니다.