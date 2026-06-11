학습이 AI에게 사고하는 법을 가르친다면, 추론은 그것을 실제로 작동하게 만듭니다. 추론은 모델을 실시간으로 사고하고, 반응하며, 행동하는 애플리케이션으로 전환합니다. 추론은 AI를 유용하게 만드는 경험을 제공해 줍니다.

Akamai Inference Cloud의 AI 앱은 사용자와 가까운 곳에서 작동하고, 즉각적으로 대응하며, 무한히 확장됩니다.