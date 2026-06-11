- 추가 비용 없이 사용할 수 있는 강력한 클라우드 기반 방화벽 솔루션(제한 사항 및 고려 사항 참조)
- Linode API 또는 Cloud Manager 인터페이스를 통해 방화벽 룰을 간편하게 관리
- 네트워크 레이어에서 특정 IP 범위를 기반으로 트래픽을 필터링
- 사용자 지정 방화벽 룰을 통해 트래픽을 허용하거나 거부
- 여러 Akamai 클라우드 리소스에 동일한 룰세트를 손쉽게 적용
Cloud Firewall 보호로 네트워크를 안전하게 보호하세요
Cloud Firewall을 활용하면 Akamai Cloud 리소스로 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 손쉽게 제어할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 IP 주소, 포트, 프로토콜을 기반으로 방화벽 룰세트를 맞춤 설정하고 트래픽을 보호하세요.
네트워크 트래픽의 간편한 관리
기능
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Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는 지원 페이지를 방문하세요.