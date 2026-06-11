Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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Cloud Firewall

클라우드 기반 방화벽으로 네트워크 트래픽을 제어해 강력히 보호하세요

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Cloud Firewall 보호로 네트워크를 안전하게 보호하세요

Cloud Firewall을 활용하면 Akamai Cloud 리소스로 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 손쉽게 제어할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 IP 주소, 포트, 프로토콜을 기반으로 방화벽 룰세트를 맞춤 설정하고 트래픽을 보호하세요.

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네트워크 트래픽의 간편한 관리

보안 강화

원치 않는 트래픽이 서버에 도달하기 전에 차단하는 강력한 방화벽으로 클라우드 인프라를 보호하세요.

비용이 들지 않는 간편한 관리

간편한 인터페이스를 통해 네트워크 접속을 설정하고 제어해 추가 비용 없이 보안 관리에 소요되는 시간을 단축하세요.

사용 편의성

명령어를 배우거나 접속하지 않고도 Linode의 네트워크 트래픽을 보호하세요.

기능

  • 추가 비용 없이 사용할 수 있는 강력한 클라우드 기반 방화벽 솔루션(제한 사항 및 고려 사항 참조)
  • Linode API 또는 Cloud Manager 인터페이스를 통해 방화벽 룰을 간편하게 관리
  • 네트워크 레이어에서 특정 IP 범위를 기반으로 트래픽을 필터링
  • 사용자 지정 방화벽 룰을 통해 트래픽을 허용하거나 거부
  • 여러 Akamai 클라우드 리소스에 동일한 룰세트를 손쉽게 적용

*프로모션 이용 규칙 및 조건을 참조하세요

다음 단계

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Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는 지원 페이지를 방문하세요.