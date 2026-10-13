- 표준화되고 프로덕션 준비가 완료된 배포 경로를 정의하는 선별된 Helm 차트와 템플릿으로 애플리케이션을 출시하세요.
- 통합 CI/CD 파이프라인과 프라이빗 레지스트리를 통해 OCI 호환 컨테이너 이미지를 자동으로 구축하고 관리하세요.
- GitOps 워크플로우와 오퍼레이터를 통해 설정 및 상태 관리를 자동화해 일관되게 배포하고 최신 상태로 유지하세요.
- 내장된 NGINX 인그레스, 네트워크 정책, 설정 가능한 헤더 또는 CNAME을 사용해 앱을 자동으로 노출하고 보호하세요.
- 통합된 로그, 지표, 트레이스를 통해 빌드, 배포, 런타임 서비스에 대한 완벽한 가시성을 확보하세요.
- 전체 API 접속, 개방형 표준, 이식 가능한 매니페스트를 통해 플랫폼 동작을 확장하고 맞춤 설정하세요.
- 거버넌스와 일관성을 유지하면서 멀티 테넌트 환경에서도 팀이 독립적으로 배포할 수 있도록 지원하세요.
- 통합된 볼트 및 접속 제어를 통해 보안 및 컴플라이언스를 보장하고, 취약점을 스캔하고, 비밀 정보를 안전하게 관리하세요.
- 30개 이상의 통합 오픈 소스 툴에 대한 수명주기 관리를 자동화해 운영을 간소화하세요.
사전 구축된 오픈 소스 플랫폼: 통합 및 프로덕션 준비 완료
App Platform for LKE는 사전 엔지니어링된 상태로 제공되어, 코드를 작성한 뒤 실행 가능한 컨테이너화 애플리케이션으로 빠르게 전환할 수 있습니다. 오픈 소스 템플릿을 사용하고 자유롭게 맞춤 설정하며, 복잡한 연결 작업 없이도 스택의 이식성을 유지할 수 있습니다. 스택은 여러분의 것이며, Akamai는 초기 설정 부담을 줄여 시작할 수 있도록 지원합니다.
확장 가능한 플랫폼으로 통합에 소요되는 수개월을 절약하세요
App Platform for LKE 작동 방식
30개 이상의 CNCF 툴이 사전 통합된 상태로 제공되는 프로덕션 준비 완료 쿠버네티스 스택을 즉시 실행하세요. 별도의 셋업, 수동 설정, YAML 연결이 필요하지 않습니다.
App Platform for LKE 작동 방식
30개 이상의 CNCF 툴이 사전 통합된 상태로 제공되는 프로덕션 준비 완료 쿠버네티스 스택을 즉시 실행하세요. 별도의 셋업, 수동 설정, YAML 연결이 필요하지 않습니다.
핵심 기능
통합 오픈 소스
App Platform for LKE는 신뢰할 수 있는 오픈 소스 툴 제품군을 통합해 사전 설정되어 쿠버네티스 운영, 보안, 배포를 간소화합니다.
App Platform for LKE와 DIY 비교
자체 개발자 플랫폼을 구축하려면 수년이 걸립니다. App Platform for LKE를 사용하면 어려운 작업을 건너뛰고 더 빠르게 출시하고, 가치 전달에 집중할 수 있습니다.
|기능
|App Platform for LKE
|DIY 쿠버네티스
|설정 시간
|20분
|몇 주, 몇 개월, 몇 년 단위
|포함된 CNCF 툴
|30개 이상
|0(DIY)
|멀티 테넌시/RBAC
|완전 자동화
|수동 설정
|GitOps 통합
|Argo CD+Tekton
|자체 구축
|보안 스캔
|Harbor, Falco, Kyverno, Trivy
|추가
|옵저버빌리티
|전체 스택 포함됨
|스택 구축
|서비스 카탈로그
|PostgreSQL, Redis, RabbitMQ
|없음
|총소유비용
|LKE 리소스만 사용 - 라이선스 및 유지 관리 불필요. 보다 신속한 릴리스
|여러 엔지니어, 라이선스, 유지 관리, 기능 개발 시간 손실
|쿠버네티스 접속
|점진적 공개
|모든 복잡성
App Platform for LKE 사용 사례
새로운 분산형 앱을 구축할 때 데이터베이스, 메시지 큐, 서비스 메시, 옵저버빌리티 설정에 몇 달이 걸려서는 안 됩니다. App Platform for LKE은 첫날부터 작동하는 설정을 제공합니다. Istio가 이미 설정되어 있고, PostgreSQL과 Redis를 클릭 한 번으로 추가할 수 있고, Tempo가 서비스 간 요청을 추적합니다.
인프라 연결 대신 코드 작성과 기능 출시에 집중할 수 있습니다. 데이터베이스, 캐시, 메시지 큐, 추적이 필요한 SaaS 또는 실시간 애플리케이션에 이상적이고 YAML 파일이나 벤더사별 툴을 관리할 필요가 없습니다.
여러 팀이 클러스터를 공유하면 서로의 작업을 방해하기 쉽습니다. 한 팀의 배포가 다른 팀의 배포를 방해할 수 있고 권한 관리가 곧 골칫거리가 됩니다.
App Platform for LKE은 각 팀을 자체 네임스페이스로 분리하고 RBAC를 자동으로 설정합니다. 프론트엔드, 백엔드, 데이터 팀은 서로 방해받지 않고 자체 템플릿을 사용해 배포할 수 있고 플랫폼 엔지니어는 한 곳에서 정책과 거버넌스를 제어할 수 있습니다. 불필요한 절차를 추가하지 않고도 체계적으로 관리할 수 있습니다.
IDP 구축은 생각보다 어렵습니다. CI/CD, 보안, 가시성 툴을 연결하는 데는 수개월 혹은 수년이 걸리기도 합니다.
App Platform for LKE은 이미 함께 작동하는 30개 이상의 CNCF 툴로 구성된 준비된 기반을 제공합니다. 자체 Golden Paths와 API로 확장해 셀프서비스 환경을 신속하게 제공하세요. 수개월 동안 모든 것을 직접 연결하지 않아도 됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
전혀 그렇지 않습니다. App Platform for LKE는 필요할 때 간소화된 경험을 제공하지만 동시에 kubectl에 대한 완전한 접속과 하위에서 실행되는 모든 것에 대한 완벽한 가시성을 유지합니다. 숨겨진 것이 없습니다.
물론입니다. 30개 이상의 사전 통합된 CNCF 툴을 즉시 사용할 수 있고, Helm 또는 Operators를 통해 자체 툴을 쉽게 추가할 수 있습니다. 제한이 아닌 유연성을 더하는 플랫폼입니다.
종속성이 없습니다. 모든 것이 표준 쿠버네티스 리소스로 배포되므로 매니페스트가 모든 적합한 클러스터에서 작동합니다. Akamai는 독점적인 것이 아닌 오픈 소스 CNCF 프로젝트만을 사용합니다.
Akamai가 어려운 부분을 대신 처리합니다. Akamai 팀이 30개 이상의 툴에 대한 업데이트를 관리 및 테스트하고, 안전하게 스테이징해 배포합니다. 혼란 없이 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
물론입니다. GitHub Actions, GitLab CI 또는 이미 사용 중인 모든 파이프라인을 연결할 수 있습니다. 또한, 바로 사용 가능한 내장 옵션을 원한다면 ArgoCD와 Tekton도 포함되어 있습니다.
별로 필요하지 않습니다. 개발자에게 구축 및 배포를 위한 쉬운 인터페이스를 제공하고, 플랫폼 엔지니어에게 최신 설정을 위한 전체 쿠버네티스 접속을 제공합니다.
App Platform for LKE에는 자동 롤백 기능이 포함되어 있고, 실패한 업데이트를 탐지하고 되돌릴 수 있습니다. 다운타임을 방지하면서 신속히 배포할 수 있습니다.