새로운 분산형 앱을 구축할 때 데이터베이스, 메시지 큐, 서비스 메시, 옵저버빌리티 설정에 몇 달이 걸려서는 안 됩니다. App Platform for LKE은 첫날부터 작동하는 설정을 제공합니다. Istio가 이미 설정되어 있고, PostgreSQL과 Redis를 클릭 한 번으로 추가할 수 있고, Tempo가 서비스 간 요청을 추적합니다.

인프라 연결 대신 코드 작성과 기능 출시에 집중할 수 있습니다. 데이터베이스, 캐시, 메시지 큐, 추적이 필요한 SaaS 또는 실시간 애플리케이션에 이상적이고 YAML 파일이나 벤더사별 툴을 관리할 필요가 없습니다.