- 엣지 탐지
사이트에 영향을 미치기 전에 엣지에서 AI 에이전트를 실시간으로 식별해, 인간 트래픽과 에이전트 트래픽을 구분합니다
- 실시간 전달
AI 에이전트에게 최적화된 콘텐츠를 즉시 동적으로 전달합니다
- 경쟁사 인사이트
경쟁사와 비교해 AI 가시성을 벤치마킹하고, 격차, 트렌드, 기회를 파악합니다
- 최적화된 AI 콘텐츠
AI를 위해 구조화되고 머신이 읽을 수 있는 콘텐츠를 제공해, 브랜드에 부합하는 정확한 정보 추출을 보장합니다
- AI 봇 및 유입 트래픽 가시성
어떤 AI 에이전트가 사이트에 접속하는지, 얼마나 자주 접속하는지, 어떤 콘텐츠에 반응하는지, 그리고 AI 유입 경로를 보여줍니다
- AI 점유율
AI 응답에 브랜드가 얼마나 자주 등장하는지 추적하고, 플랫폼 전반의 인용 트렌드를 측정합니다
- 콘텐츠 최적화
의도, 페르소나, 프롬프트, 기존 콘텐츠를 기반으로 페이지 콘텐츠를 재작성해 AI 관련성을 향상시킵니다
- 사이트 전반의 성능 감사 및 인사이트
페이지 인사이트와 AI 감사를 통해 사이트를 분석함으로써 접근성, 전달, 콘텐츠 측면의 격차를 파악합니다.
AI 호환성을 극대화하고 AI 검색 시장을 주도할 인사이트를 확보하세요
AI 에이전트가 사이트에 도달하기 전에 엣지에서 경로를 설정해, 접속 및 경험을 완벽하게 제어하면서 AI에 최적화된 콘텐츠를 제공합니다. 브랜드를 해답으로 포지셔닝하는 실시간 인사이트를 통해 AEO 및 GEO 분야에서 선두를 유지하세요.
AI 플랫폼 전반에서 브랜드가 노출되는 방식을 제어하고 최적화하세요
AI Brand Presence 작동 방식
기능
AI Brand Presence 활용 사례
AI 프레즌스를 제어하고, 최적화하고, 측정해 가시성, 트래픽, 성장을 촉진하는 방법을 알아보세요.
AI 플랫폼 전반의 가시성 향상
콘텐츠가 AI 플랫폼에서 정확하게 해석되고 노출되도록 해, 생성된 답변과 추천에 브랜드가 등장하는 빈도를 높입니다.
AI 에이전트가 콘텐츠에 접속하는 방식을 제어하세요
AI 에이전트가 콘텐츠와 상호작용하는 방식을 정의하고, 가치를 보호하면서도 적절한 수준의 접속을 허용하는 정책을 적용합니다.
대규모 AI 최적화
CMS 변경 없이도 머신이 읽을 수 있는 AI 지원 경험을 제공하여 사이트 노출 방식을 개선합니다.
AI 기반 트래픽 측정 및 증대
하나의 대시보드에서 AI 에이전트, 유입 경로, 몰입도를 추적해 영향을 파악하고 성장 기회를 식별하세요.
AI 분야에서 경쟁사를 벤치마킹하고 경쟁사를 앞서세요
AI 플랫폼 전반의 프레즌스를 비교하고, 격차를 파악하고, 최적화 우선순위를 정해 점유율을 높이세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
단순히 검색 엔진에서의 순위뿐만 아니라, AI가 생성한 응답에서 콘텐츠의 접속, 해석, 노출 방식에 중점을 둡니다.
아닙니다. CMS 업데이트나 기존 사이트 경험에 영향을 주지 않고 AI에 최적화된 콘텐츠를 제공합니다.
Akamai의 봇 및 악용 탐지 기술을 사용해 다른 모든 트래픽과 함께 AI 에이전트를 실시간으로 식별하고 분류합니다.
예, 특정 에이전트를 허용하거나, 제한하거나, 차단하는 정책을 정의해 콘텐츠 접속 방식을 제어할 수 있습니다.
아닙니다. 사이트 성능이나 인간 사용자의 경험에 영향을 주지 않고 최적화된 콘텐츠를 제공합니다.
API와 자동화를 활용해 ChatGPT 및 Perplexity와 같은 플랫폼에서 직접 데이터를 수집해 프롬프트, 응답, 인용 내용을 포착합니다.
예, 프롬프트, 인용, 노출도를 기준으로 브랜드를 경쟁사와 비교 분석해 격차와 기회를 파악합니다.
ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 주요 AI 플랫폼을 추적해 포괄적인 가시성을 제공합니다.