Green Light 베타 프로그램

신제품을 가장 먼저 테스트하고 Akamai Cloud 커뮤니티와 지식을 공유하는 데 자부심을 느끼는 활발한 개발자 커뮤니티입니다. Green Light의 멤버는 중요한 피드백을 제공하고, 버그를 발견하고, 개발 과정에서 문제를 해결합니다.