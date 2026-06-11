Green Light 베타 프로그램

아니요. 새로운 Akamai Cloud 사용자도 기존 고객과 마찬가지로 베타에 참여할 수 있습니다. 여기에서 계정을 생성하시면, 베타가 시작될 때 $100의 무료 크레딧을 받아 플랫폼을 체험하실 수 있습니다.
Green Light 프로그램 정보
신제품을 가장 먼저 테스트하고 Akamai Cloud 커뮤니티와 지식을 공유하는 데 자부심을 느끼는 활발한 개발자 커뮤니티입니다. Green Light의 멤버는 중요한 피드백을 제공하고, 버그를 발견하고, 개발 과정에서 문제를 해결합니다.
Green Light 멤버십
베타 테스터가 되어보세요
Cloud Manager에 가입해 베타 테스트 참여 기회를 잡으세요
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
모든 수준의 사용자를 환영합니다! 다양한 경험 수준의 피드백이 중요하지만, Linode 플랫폼이나 일반적인 클라우드 플랫폼에 대한 기본적인 이해가 있으면 시작하는 데 도움이 됩니다.
Akamai는 베타 테스트 기간 동안 고객의 비용을 최대한 낮추기 위해 노력합니다. 하지만 베타를 지원하기 위해 필요한 클라우드 리소스에 따라 달라질 수 있습니다. 베타 온보딩 전에 결제 관련 정보를 미리 안내해드릴 예정입니다.
베타 참가자에게 기념품 등의 혜택을 제공하지만 기타 보상이나 급여는 제공하지 않습니다. 베타 프로그램은 자원봉사 형태로 운영되며, 최소 참여 시간 요건도 없습니다.
네, 베타마다 고유한 정보와 이용 약관이 있으므로 한 번에 하나씩 등록해야 합니다.
페이지 상단에 나열된 제품별로 개별 베타가 진행됩니다. 각 프로그램의 시작일과 종료일은 다르며, 일부는 일정이 겹칠 수 있습니다. 베타 시작일이 가까워지면 이메일로 안내드리며, 관련 정보는 Cloud Manager에서도 확인할 수 있습니다.