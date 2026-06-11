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Green Light 베타 프로그램

Akamai Cloud의 기능과 제품에 가장 먼저 접속하고, 피드백을 공유하고, 클라우드의 미래를 함께 만들어 가세요.

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Green Light 프로그램 정보

신제품을 가장 먼저 테스트하고 Akamai Cloud 커뮤니티와 지식을 공유하는 데 자부심을 느끼는 활발한 개발자 커뮤니티입니다. Green Light의 멤버는 중요한 피드백을 제공하고, 버그를 발견하고, 개발 과정에서 문제를 해결합니다.

Green Light 멤버십

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Green Light Voice Logo

의견을 보내주세요

새로운 기능을 가장 먼저 체험하고 Akamai 커뮤니티에 피드백을 공유해 제품 개선과 고도화에 기여하세요.

Green Light Roadmap Logo

로드맵을 미리 살펴보세요

Green Light 멤버가 되어 신제품을 조기에 체험하고, 커뮤니티가 가장 중요하게 여기는 의견을 바탕으로 기능 개발에 참여할 수 있습니다.

Green Light Slack Logo

Slack에서 소통하세요

Akamai 제품 및 마케팅팀과 함께하는 전용 Slack 채널에 참여해 실시간 Q&A를 주고받고, 다른 Green Light 멤버들과 교류하세요.

Green Light Swag Logo

Green Light 멤버 전용 특전

베타 테스트 후 설문조사를 완료하면 한정판 Green Light 기념품과 맞춤형 Nerd Merit Badge를 받을 수 있습니다. 5개의 배지를 모두 모아보세요!

베타 테스터가 되어보세요

Cloud Manager에 가입해 베타 테스트 참여 기회를 잡으세요

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1단계

Cloud Manager에 로그인하거나 계정을 생성하세요.

2단계

베타 페이지로 이동하세요.

3단계

등록하세요! 베타를 이용할 수 있게 되면 연락드리겠습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

자주 묻는 질문(FAQ)

아니요. 새로운 Akamai Cloud 사용자도 기존 고객과 마찬가지로 베타에 참여할 수 있습니다. 여기에서 계정을 생성하시면, 베타가 시작될 때 $100의 무료 크레딧을 받아 플랫폼을 체험하실 수 있습니다.

모든 수준의 사용자를 환영합니다! 다양한 경험 수준의 피드백이 중요하지만, Linode 플랫폼이나 일반적인 클라우드 플랫폼에 대한 기본적인 이해가 있으면 시작하는 데 도움이 됩니다.

Akamai는 베타 테스트 기간 동안 고객의 비용을 최대한 낮추기 위해 노력합니다. 하지만 베타를 지원하기 위해 필요한 클라우드 리소스에 따라 달라질 수 있습니다. 베타 온보딩 전에 결제 관련 정보를 미리 안내해드릴 예정입니다.

베타 참가자에게 기념품 등의 혜택을 제공하지만 기타 보상이나 급여는 제공하지 않습니다. 베타 프로그램은 자원봉사 형태로 운영되며, 최소 참여 시간 요건도 없습니다.

네, 베타마다 고유한 정보와 이용 약관이 있으므로 한 번에 하나씩 등록해야 합니다.

페이지 상단에 나열된 제품별로 개별 베타가 진행됩니다. 각 프로그램의 시작일과 종료일은 다르며, 일부는 일정이 겹칠 수 있습니다. 베타 시작일이 가까워지면 이메일로 안내드리며, 관련 정보는 Cloud Manager에서도 확인할 수 있습니다.

커뮤니티와 소통하세요

클라우드 개발자 Q&A

커뮤니티에 가입하세요. 답을 찾고, 질문을 하고, 다른 개발자를 도와주세요.

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Green Light 프로그램에 참여하세요

Green Light 베타 프로그램은 신제품이 출시되기 전에 미리 체험하고 테스트할 수 있는 기회입니다.

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