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O que é crime cibernético?

Crime cibernético é uma forma de atividade criminosa em rápido crescimento que envolve o uso de computadores e da Internet para cometer atos ilegais. Esta página fornece uma visão geral do crime cibernético, suas diferentes formas e como se proteger para não se tornar uma vítima.

A evolução constante do crime cibernético

O crime cibernético atormenta as equipes de segurança de TI desde que as organizações começaram a operar online. À medida que a Internet e a infraestrutura digital evoluem, os invasores mudam continuamente seus métodos e técnicas para aproveitar os novos pontos fracos na postura de tecnologia e segurança das organizações.

O volume e a sofisticação do crime cibernético continuam a crescer a cada ano, assim como o custo de correção de um ataque bem-sucedido. Para proteger a competitividade e a lucratividade, sua empresa precisa de soluções que possam acompanhar o ritmo cada vez maior das ameaças à segurança virtual e das necessidades de negócios em constante mudança.

A Akamai pode ajudar. Como a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, entendemos a Internet e como você a utiliza para impulsionar seus negócios. Nossa funcionalidade e escala inigualáveis nos permitem discernir mais facilmente como os invasores identificam e aproveitam vulnerabilidades em toda a sua infraestrutura. Nosso abrangente portfólio de soluções de segurança oferece proteção contra ameaças para todos os aspectos de sua infraestrutura voltada para a Internet contra o crescente volume de crimes cibernéticos.

Imagem de uma equipe de especialistas em segurança trabalhando no Centro de Comando de Operações de Segurança da Akamai Centro de Comando de Operações de Segurança da Akamai (SOCC)

Os mais recentes tipos de crime cibernético

Seus programas, soluções e tecnologias de segurança devem oferecer defesas contra muitos tipos de crimes cibernéticos direcionados a cada aspecto do seu ecossistema de TI.

  • Ataques distribuídos de negação de serviço, ou DDoS (Distributed denial-of-service) estão constantemente registrando novos recordes de tamanho e complexidade dos ataques cibernéticos. A inovação contínua no cenário de ameaças de DDoS cria riscos constantes, bem como enormes desafios na defesa contra esse vetor de ataque que muda rapidamente.
  • Aplicações Web e APIs estão sujeitas a vários tipos de ciberameaças, de botnets automatizados, injeções e abuso de API até campanhas de DDoS volumétricas, ataques de dia zero e ataques de lógica de negócios a apps Web. A proteção dessas propriedades digitais é complicada pela migração para a nuvem, práticas modernas de DevOps e aplicações e APIs que estão em constante evolução.
  • Credenciais de funcionários roubadas e logins de força bruta desempenham um papel em quase 80% das violações de dados atualmente. Credenciais de usuário comprometidas e má higiene de senhas podem resultar na apropriação de contas que permite que os invasores obtenham acesso ilegítimo aos sistemas e, em seguida, se movam lateralmente para descobrir e exfiltrar dados.
  • Ataques de ransomware transformaram-se em um vetor de ataque de proporções épicas. Criminosos virtuais e hackers de Estados-nação usam ransomware para penetrar e derrubar governos federais, infraestruturas globais, organizações de saúde e grandes empresas.

Além disso, a natureza em constante mudança da força de trabalho está aumentando a complexidade das tentativas de combater o crime cibernético. Na rápida mudança para o trabalho remoto, as ferramentas de segurança de rede herdadas, projetadas para criar um perímetro seguro, não podem mais acompanhar a necessidade atual de acesso seguro. Com funcionários, terceiros, parceiros e usuários móveis que precisam de acesso a recursos de TI, as organizações enfrentam grandes desafios para proteger o acesso do usuário certo à aplicação certa, no momento certo.

Akamai: uma maneira mais fácil de combater o crime cibernético

Embora a Akamai tenha sido fundada para entregar melhores experiências online para os usuários, evoluímos para nos tornar um provedor líder de soluções de segurança para monitorar, prevenir e mitigar os crimes cibernéticos. Nossa plataforma abrangente oferece defesas profundas que abordam as maiores ameaças aos ecossistemas digitais de nossos clientes.

Os clientes veem a Akamai como um parceiro estratégico na segurança das informações. Isso se deve, em parte, à força e à amplitude de nosso portfólio. E também à profundidade de nossa experiência em segurança, à amplitude de nossa inteligência contra ameaças e à escala de nossa plataforma. A plataforma Akamai Cloud lida com mais de 5 trilhões de solicitações e resolve mais de 3 trilhões de consultas de DNS por dia. Isso nos proporciona um insight inigualável e em tempo real do tráfego de Internet do mundo todo, que nos permite produzir o que há de melhor em inteligência contra ameaças.

Para combater o crime cibernético, oferecemos soluções de segurança que entregam:

  • Proteção e desempenho. Trabalhamos incansavelmente para capacitar nossos clientes a oferecer a seus usuários as melhores e mais seguras experiências digitais, onde quer que eles estejam e com o uso de qualquer dispositivo.
  • Inovação em segurança. Desde o primeiro firewall de aplicações Web baseado em nuvem até o primeiro serviço de proteção contra DDoS, temos um histórico de soluções inovadoras que protegem os clientes de alguns dos maiores ataques já lançados.
  • Investimento contínuo. Estamos dedicados a fazer os investimentos necessários para desenvolver e implantar ferramentas e regras que detectam, orquestram e mitigam ataques hoje e no futuro.
  • A maior e mais confiável plataforma de entrega em nuvem. A Akamai Cloud é a escolha dos 10 principais serviços de streaming de vídeo, das 10 principais empresas de software, de 16 das 20 principais empresas de varejo e de 16 dos 20 principais bancos.

Soluções abrangentes de segurança

Nosso portfólio de soluções de segurança foi projetado para impedir o crime cibernético sem diminuir a velocidade de seus negócios.

  • Segurança de apps e APIs. O Akamai App & API Protector protege aplicações Web e APIs com defesas personalizadas para as aplicações e ameaças mais recentes, incluindo ataques de injeção e de dia zero. O Akamai Edge DNS evita interrupções de DNS e entrega disponibilidade ininterrupta de DNS com um SLA de 100% de tempo de atividade. A  Client-side Protection & Compliance da Akamai revela ameaças internas e ocultas do lado do cliente, expondo códigos maliciosos e pontos cegos de vulnerabilidade.
  • Proteção contra apropriação indevida de contas. O Akamai Account Protector combate a apropriação de contas, fazendas de captcha e outros tipos de fraude, entendendo o comportamento típico do usuário e identificando as anomalias que podem revelar impostores. A Akamai Identity Cloud permite experiências do cliente perfeitas e seguras, reduzindo o atrito sempre que seus clientes se registram, autenticam ou fazem login. O Akamai Bot Manager interrompe os bots mais perigosos e evasivos antes que eles corroam a confiança do cliente.
  • Proteção contra DDoS. O Akamai Prolexic oferece proteção de alta capacidade contra os maiores ataques de DDoS, reduzindo proativamente a superfície de ataque, interrompendo ataques instantaneamente com um SLA (Acordo de Nível de Serviço) de zero segundo.
  • Managed Security Service (MSS) oferece acesso a especialistas em segurança e defesas comprovadas do espaço cibernético para ajudar sua empresa a alcançar uma sólida postura de segurança. Nossa solução de segurança totalmente gerenciada integra monitoramento proativo, relatórios consultivos, detecção de ameaças, resposta rápida a incidentes, ajustes periódicos e especialistas em segurança dedicados em um serviço com escala para proteger sua organização contra os maiores e mais sofisticados incidentes cibernéticos e os mais recentes vetores de ataque.
  • Microssegmentação. O Akamai Guardicore Segmentation é uma solução de segmentação baseada em software que aplica princípios de Zero Trust e reduz o risco geral, impedindo movimentos laterais não autorizados dentro da rede.
  • Inteligência e pesquisa de ameaças. O Akamai Guardicore Segmentation ajuda você a encontrar e remediar os riscos de segurança mais evasivos em seu ambiente. Impulsionado pela inteligência contra ameaças e análise de classe mundial da Akamai, ele fornece a visibilidade profunda de rede necessária para buscar ameaças proativamente, corrigir vulnerabilidades virtualmente e blindar sua infraestrutura.
  • Segurança Zero Trust. Enterprise Application Access facilita o fornecimento de acesso rápido e seguro à rede Zero Trust para sua força de trabalho remota. Akamai MFA evita a apropriação indevida de contas de funcionários e violações de dados com a autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2. O Secure Internet Access da Akamai permite que usuários e dispositivos remotos se conectem com segurança à Internet por meio de um gateway Web seguro baseado em nuvem fácil de implantar.

Perguntas frequentes (FAQ)

Crime cibernético é uma atividade criminosa que normalmente é direcionada à rede, computadores, dispositivos e outros ativos de TI de uma organização.

O crime cibernético é normalmente usado para roubar dinheiro, informações confidenciais ou propriedade intelectual, para interromper operações comerciais ou prejudicar a reputação de uma organização.

Os tipos mais comuns de crime cibernético hoje incluem hacking, ransomware, campanhas de phishing e spear-phishing, exploração de vulnerabilidades de software, roubo de identidade e malware.

SOC significa centro de operações de segurança. É uma equipe de segurança centralizada, responsável por monitorar e responder a incidentes de segurança dentro de uma organização. O SOC monitora a infraestrutura de TI, os sistemas e as redes em busca de ameaças e vulnerabilidades de segurança.

A segurança Zero Trust é uma estrutura de segurança de TI que enfatiza a importância de verificar, autenticar e autorizar todas as tentativas de acessar dados e recursos corporativos, independentemente de o usuário estar acessando-os de dentro ou de fora da rede corporativa. Essa estrutura é baseada no princípio de que nenhum usuário deve ser confiável por padrão, independentemente de sua localização física ou status. Ela também exige que a identidade, a autenticação e a autorização sejam continuamente verificadas e validadas.

Por que os clientes escolhem a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.

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