O que é crime cibernético?

Os tipos mais comuns de crime cibernético hoje incluem hacking, ransomware, campanhas de phishing e spear-phishing, exploração de vulnerabilidades de software, roubo de identidade e malware.
Crime cibernético é uma forma de atividade criminosa em rápido crescimento que envolve o uso de computadores e da Internet para cometer atos ilegais. Esta página fornece uma visão geral do crime cibernético, suas diferentes formas e como se proteger para não se tornar uma vítima.
A evolução constante do crime cibernético
O crime cibernético atormenta as equipes de segurança de TI desde que as organizações começaram a operar online. À medida que a Internet e a infraestrutura digital evoluem, os invasores mudam continuamente seus métodos e técnicas para aproveitar os novos pontos fracos na postura de tecnologia e segurança das organizações.
O volume e a sofisticação do crime cibernético continuam a crescer a cada ano, assim como o custo de correção de um ataque bem-sucedido. Para proteger a competitividade e a lucratividade, sua empresa precisa de soluções que possam acompanhar o ritmo cada vez maior das ameaças à segurança virtual e das necessidades de negócios em constante mudança.
A Akamai pode ajudar. Como a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, entendemos a Internet e como você a utiliza para impulsionar seus negócios. Nossa funcionalidade e escala inigualáveis nos permitem discernir mais facilmente como os invasores identificam e aproveitam vulnerabilidades em toda a sua infraestrutura. Nosso abrangente portfólio de soluções de segurança oferece proteção contra ameaças para todos os aspectos de sua infraestrutura voltada para a Internet contra o crescente volume de crimes cibernéticos.
Os mais recentes tipos de crime cibernético
Seus programas, soluções e tecnologias de segurança devem oferecer defesas contra muitos tipos de crimes cibernéticos direcionados a cada aspecto do seu ecossistema de TI.
- Ataques distribuídos de negação de serviço, ou DDoS (Distributed denial-of-service) estão constantemente registrando novos recordes de tamanho e complexidade dos ataques cibernéticos. A inovação contínua no cenário de ameaças de DDoS cria riscos constantes, bem como enormes desafios na defesa contra esse vetor de ataque que muda rapidamente.
- Aplicações Web e APIs estão sujeitas a vários tipos de ciberameaças, de botnets automatizados, injeções e abuso de API até campanhas de DDoS volumétricas, ataques de dia zero e ataques de lógica de negócios a apps Web. A proteção dessas propriedades digitais é complicada pela migração para a nuvem, práticas modernas de DevOps e aplicações e APIs que estão em constante evolução.
- Credenciais de funcionários roubadas e logins de força bruta desempenham um papel em quase 80% das violações de dados atualmente. Credenciais de usuário comprometidas e má higiene de senhas podem resultar na apropriação de contas que permite que os invasores obtenham acesso ilegítimo aos sistemas e, em seguida, se movam lateralmente para descobrir e exfiltrar dados.
- Ataques de ransomware transformaram-se em um vetor de ataque de proporções épicas. Criminosos virtuais e hackers de Estados-nação usam ransomware para penetrar e derrubar governos federais, infraestruturas globais, organizações de saúde e grandes empresas.
Além disso, a natureza em constante mudança da força de trabalho está aumentando a complexidade das tentativas de combater o crime cibernético. Na rápida mudança para o trabalho remoto, as ferramentas de segurança de rede herdadas, projetadas para criar um perímetro seguro, não podem mais acompanhar a necessidade atual de acesso seguro. Com funcionários, terceiros, parceiros e usuários móveis que precisam de acesso a recursos de TI, as organizações enfrentam grandes desafios para proteger o acesso do usuário certo à aplicação certa, no momento certo.
Akamai: uma maneira mais fácil de combater o crime cibernético
Embora a Akamai tenha sido fundada para entregar melhores experiências online para os usuários, evoluímos para nos tornar um provedor líder de soluções de segurança para monitorar, prevenir e mitigar os crimes cibernéticos. Nossa plataforma abrangente oferece defesas profundas que abordam as maiores ameaças aos ecossistemas digitais de nossos clientes.
Os clientes veem a Akamai como um parceiro estratégico na segurança das informações. Isso se deve, em parte, à força e à amplitude de nosso portfólio. E também à profundidade de nossa experiência em segurança, à amplitude de nossa inteligência contra ameaças e à escala de nossa plataforma. A plataforma Akamai Cloud lida com mais de 5 trilhões de solicitações e resolve mais de 3 trilhões de consultas de DNS por dia. Isso nos proporciona um insight inigualável e em tempo real do tráfego de Internet do mundo todo, que nos permite produzir o que há de melhor em inteligência contra ameaças.
Para combater o crime cibernético, oferecemos soluções de segurança que entregam:
- Proteção e desempenho. Trabalhamos incansavelmente para capacitar nossos clientes a oferecer a seus usuários as melhores e mais seguras experiências digitais, onde quer que eles estejam e com o uso de qualquer dispositivo.
- Inovação em segurança. Desde o primeiro firewall de aplicações Web baseado em nuvem até o primeiro serviço de proteção contra DDoS, temos um histórico de soluções inovadoras que protegem os clientes de alguns dos maiores ataques já lançados.
- Investimento contínuo. Estamos dedicados a fazer os investimentos necessários para desenvolver e implantar ferramentas e regras que detectam, orquestram e mitigam ataques hoje e no futuro.
- A maior e mais confiável plataforma de entrega em nuvem. A Akamai Cloud é a escolha dos 10 principais serviços de streaming de vídeo, das 10 principais empresas de software, de 16 das 20 principais empresas de varejo e de 16 dos 20 principais bancos.
Soluções abrangentes de segurança
Nosso portfólio de soluções de segurança foi projetado para impedir o crime cibernético sem diminuir a velocidade de seus negócios.
- Segurança de apps e APIs. O Akamai App & API Protector protege aplicações Web e APIs com defesas personalizadas para as aplicações e ameaças mais recentes, incluindo ataques de injeção e de dia zero. O Akamai Edge DNS evita interrupções de DNS e entrega disponibilidade ininterrupta de DNS com um SLA de 100% de tempo de atividade. A Client-side Protection & Compliance da Akamai revela ameaças internas e ocultas do lado do cliente, expondo códigos maliciosos e pontos cegos de vulnerabilidade.
- Proteção contra apropriação indevida de contas. O Akamai Account Protector combate a apropriação de contas, fazendas de captcha e outros tipos de fraude, entendendo o comportamento típico do usuário e identificando as anomalias que podem revelar impostores. A Akamai Identity Cloud permite experiências do cliente perfeitas e seguras, reduzindo o atrito sempre que seus clientes se registram, autenticam ou fazem login. O Akamai Bot Manager interrompe os bots mais perigosos e evasivos antes que eles corroam a confiança do cliente.
- Proteção contra DDoS. O Akamai Prolexic oferece proteção de alta capacidade contra os maiores ataques de DDoS, reduzindo proativamente a superfície de ataque, interrompendo ataques instantaneamente com um SLA (Acordo de Nível de Serviço) de zero segundo.
- Managed Security Service (MSS) oferece acesso a especialistas em segurança e defesas comprovadas do espaço cibernético para ajudar sua empresa a alcançar uma sólida postura de segurança. Nossa solução de segurança totalmente gerenciada integra monitoramento proativo, relatórios consultivos, detecção de ameaças, resposta rápida a incidentes, ajustes periódicos e especialistas em segurança dedicados em um serviço com escala para proteger sua organização contra os maiores e mais sofisticados incidentes cibernéticos e os mais recentes vetores de ataque.
- Microssegmentação. O Akamai Guardicore Segmentation é uma solução de segmentação baseada em software que aplica princípios de Zero Trust e reduz o risco geral, impedindo movimentos laterais não autorizados dentro da rede.
- Inteligência e pesquisa de ameaças. O Akamai Guardicore Segmentation ajuda você a encontrar e remediar os riscos de segurança mais evasivos em seu ambiente. Impulsionado pela inteligência contra ameaças e análise de classe mundial da Akamai, ele fornece a visibilidade profunda de rede necessária para buscar ameaças proativamente, corrigir vulnerabilidades virtualmente e blindar sua infraestrutura.
- Segurança Zero Trust. Enterprise Application Access facilita o fornecimento de acesso rápido e seguro à rede Zero Trust para sua força de trabalho remota. Akamai MFA evita a apropriação indevida de contas de funcionários e violações de dados com a autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2. O Secure Internet Access da Akamai permite que usuários e dispositivos remotos se conectem com segurança à Internet por meio de um gateway Web seguro baseado em nuvem fácil de implantar.
Perguntas frequentes (FAQ)
Crime cibernético é uma atividade criminosa que normalmente é direcionada à rede, computadores, dispositivos e outros ativos de TI de uma organização.
O crime cibernético é normalmente usado para roubar dinheiro, informações confidenciais ou propriedade intelectual, para interromper operações comerciais ou prejudicar a reputação de uma organização.
SOC significa centro de operações de segurança. É uma equipe de segurança centralizada, responsável por monitorar e responder a incidentes de segurança dentro de uma organização. O SOC monitora a infraestrutura de TI, os sistemas e as redes em busca de ameaças e vulnerabilidades de segurança.
A segurança Zero Trust é uma estrutura de segurança de TI que enfatiza a importância de verificar, autenticar e autorizar todas as tentativas de acessar dados e recursos corporativos, independentemente de o usuário estar acessando-os de dentro ou de fora da rede corporativa. Essa estrutura é baseada no princípio de que nenhum usuário deve ser confiável por padrão, independentemente de sua localização física ou status. Ela também exige que a identidade, a autenticação e a autorização sejam continuamente verificadas e validadas.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.