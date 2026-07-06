O que é crime cibernético?

O crime cibernético atormenta as equipes de segurança de TI desde que as organizações começaram a operar online. À medida que a Internet e a infraestrutura digital evoluem, os invasores mudam continuamente seus métodos e técnicas para aproveitar os novos pontos fracos na postura de tecnologia e segurança das organizações.



O volume e a sofisticação do crime cibernético continuam a crescer a cada ano, assim como o custo de correção de um ataque bem-sucedido. Para proteger a competitividade e a lucratividade, sua empresa precisa de soluções que possam acompanhar o ritmo cada vez maior das ameaças à segurança virtual e das necessidades de negócios em constante mudança.

A Akamai pode ajudar. Como a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, entendemos a Internet e como você a utiliza para impulsionar seus negócios. Nossa funcionalidade e escala inigualáveis nos permitem discernir mais facilmente como os invasores identificam e aproveitam vulnerabilidades em toda a sua infraestrutura. Nosso abrangente portfólio de soluções de segurança oferece proteção contra ameaças para todos os aspectos de sua infraestrutura voltada para a Internet contra o crescente volume de crimes cibernéticos.