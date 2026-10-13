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"Com o Image & Video Manager, recompomos e redimensionamos as imagens com base nas capacidades de exibição de cada dispositivo, resultando em uma redução de 33% no tamanho total das imagens entregues em comparação com a solução anterior... Até mesmo os web designers mais exigentes e criteriosos aprovaram a qualidade das imagens geradas."— Yuki Terasawa, da equipe de infraestrutura do CISO Office Security Group, eBook Initiative Japan Co., Ltd.
O desafio de melhorar a experiência do usuário e reduzir os custos de tráfego de origem
A empresa eBook Initiative Japan Co., Ltd. foi fundada em maio de 2000 com o objetivo de prestar serviços de digitalização e distribuição de conteúdo. Em setembro de 2016, a empresa tornou-se uma subsidiária consolidada da Yahoo Japan Corporation (anteriormente conhecida como "Yahoo") e da SoftBank Group Corp. Com seu serviço de eBooks "ebookjapan" e seu serviço de loja on-line "bookfan" para livros impressos, ela se destacou como líder do setor de eBooks.
Yuki Terasawa, da equipe de infraestrutura do CISO Office Security Group, nos conta mais sobre as operações da empresa:
"Nosso serviço ebookjapan é, atualmente, um dos maiores serviços de eBooks do Japão, com mais de 650.000 livros. Oferecemos uma grande variedade de conteúdos interessantes, incluindo livros que só estão disponíveis no ebookjapan. À medida que o entretenimento se torna cada vez mais diversificado, precisamos continuar criando formas simples e sem complicações de levar nosso conteúdo aos usuários finais, a fim de aumentar o tempo que eles dedicam às nossas histórias em quadrinhos e livros."
A empresa também precisa ser capaz de se adaptar rapidamente a grandes mudanças em seus negócios. Na primavera de 2019, o número de solicitações de acesso ao servidor de origem de entrega de conteúdo praticamente triplicou com a integração da Yahoo! Bookstore e do ebookjapan.
"Esse aumento nas solicitações de acesso levou diretamente a um aumento nos custos de tráfego pagos ao data center que hospeda o servidor de origem. Também precisávamos propor ideias para acelerar ainda mais os tempos de carregamento do conteúdo em nosso site, a fim de proporcionar uma experiência agradável ao usuário. Para isso, pensávamos em usar o Image & Video Manager da Akamai para otimizar os dados de imagem e usar o Cloud Wrapper para reduzir drasticamente os custos de tráfego de origem", lembra Terasawa.
Melhorar a experiência do usuário sem comprometer a qualidade da imagem
A empresa já vinha utilizando o serviço Download Delivery da Akamai para distribuir arquivos de imagem, como miniaturas de capas de quadrinhos e banners publicitários a serem exibidos nas páginas do ebookjapan, bem como os arquivos binários contidos nos ebooks. A grande quantidade de arquivos de imagem exibidos no site é o fator que mais influencia a experiência do usuário. Para garantir um carregamento contínuo das páginas diante do aumento repentino nas solicitações de acesso, a empresa precisava, mais do que nunca, de uma maneira de reduzir o tamanho das imagens. O Image & Video Manager é uma solução que automatiza fluxos de trabalho de gerenciamento de imagens, como a compactação de imagens, e otimiza e distribui de forma inteligente imagens e vídeos curtos da mais alta qualidade, adaptando-os ao navegador do usuário final. Isso reduz drasticamente o tamanho dos arquivos de imagem e a workload de processamento de imagens, sem comprometer a qualidade perceptível da imagem, resultando em tempos de carregamento mais rápidos no site, proporcionando uma experiência do usuário significativamente melhor.
"As imagens em miniatura, como as capas, são convertidas em três tamanhos, de acordo com o dispositivo do usuário. Redimensionávamos e comprimíamos essas imagens usando uma ferramenta desenvolvida internamente. A qualidade da imagem das capas tem um impacto significativo nos números de vendas, especialmente no caso dos quadrinhos digitais. Manter a qualidade da imagem também é essencial para construir uma relação de confiança com criadores e autores. É por isso que nossos web designers são extremamente exigentes quanto à qualidade das imagens e não aceitaram reduzir o tamanho das imagens além de um certo limite", explica Terasawa.
A empresa teve dificuldade em melhorar o tempo de carregamento das páginas, o que tem impacto direto na usabilidade e na lucratividade. Foi então que descobriram que o algoritmo de compressão de imagens do Image & Video Manager, baseado na qualidade perceptiva, era a solução.
"Com o Image & Video Manager, recompactamos e redimensionamos imagens com base nos recursos de exibição do dispositivo, resultando em uma redução de 33% no tamanho total da imagem entregue em comparação com o anterior. Também conseguimos reduzir o tamanho de arquivo de algumas imagens JPEG grandes em 90% ou mais sem comprometer a qualidade da imagem. Até mesmo os web designers mais exigentes e perspicazes aprovaram a qualidade da imagem final", lembra Terasawa.
Outra vantagem impressionante foi a capacidade de gerar imagens de ótima qualidade rapidamente, graças à compressão automatizada de imagens. Embora a empresa também tivesse considerado os serviços oferecidos por outras organizações, ela optou pelo Image & Video Manager devido às suas configurações altamente flexíveis para a criação de imagens e ao fato de que os engenheiros web não precisariam alterar o código HTML para fazer referência às imagens otimizadas.
Custos de tráfego de origem reduzidos em aproximadamente 90% graças à melhoria no descarregamento
Enquanto isso, adotamos o Cloud Wrapper para reduzir os custos de tráfego de origem. O Cloud Wrapper atua entre o servidor de origem e o servidor de cache da Rede de Entrega de Conteúdo (CDN), fornecendo um espaço de cache reservado para conteúdos de cauda longa que, de outra forma, não estariam bem otimizados para a distribuição via CDN.
"A necessidade de adotar uma estratégia de "cauda longa" para o conteúdo de e-books que oferecemos tornou-se ainda mais evidente com o aumento do número de títulos e usuários que acompanhou nossa integração com a Yahoo! Bookstore. Não podíamos mais nos contentar apenas com o cache do Download Delivery, pois isso nos obrigaria a acessar o servidor de origem com mais frequência para recuperar o conteúdo. "Os custos de leitura de dados, ou saída, do servidor de origem do AWS S3 não podiam mais ser ignorados, e precisávamos melhorar o descarregamento de conteúdo pela CDN para reduzir os gastos", explica Terasawa.
Com a implementação do Cloud Wrapper, a empresa conseguiu melhorar o descarregamento de conteúdo, reduzir as solicitações de acesso ao servidor de origem e diminuir os custos de tráfego de saída.
"Anteriormente, a descarga de conteúdo atingia até 93,8% após ajustes com a ajuda da Akamai. Contudo, melhoramos ainda mais, atingindo 99,3% com a adoção do Cloud Wrapper. Como resultado, nossos custos de tráfego de saída da AWS foram reduzidos em cerca de 90%, o que representa uma conquista significativa", afirma Terasawa.
Entrega de imagens de alta qualidade sem interrupções, com redução de custos
A empresa começou a utilizar o Image & Video Manager em outubro de 2019 e, logo em seguida, passou a utilizar o Cloud Wrapper no final de janeiro de 2020.
"Também pensamos em substituir a CDN para manter nossos custos totais baixos. Porém, a Akamai foi o único fornecedor de TI que poderia atender aos nossos dois requisitos rigorosos: melhorar a experiência do usuário e reduzir os custos de tráfego de origem. Além disso, o Image & Video Manager automatiza o fluxo de trabalho de gerenciamento de imagens para fornecer a melhor imagem para o ambiente de navegação na web de cada usuário. Isso não só reduz nosso workload, como também nos permite publicar títulos rapidamente e oferecer um serviço que ajuda os usuários a encontrar facilmente os livros de que gostam, independentemente do dispositivo ou da conexão à internet."
Esses resultados não passaram despercebidos, e Terasawa foi reconhecido como o grande destaque de seu departamento.
Ajustes adicionais e prevenção da perda de oportunidades no futuro
A empresa começou a utilizar o Image & Video Manager em outubro de 2019 e, logo em seguida, passou a utilizar o Cloud Wrapper no final de janeiro de 2020.
"Também pensamos em substituir a CDN para manter nossos custos totais baixos. Porém, a Akamai foi o único fornecedor de TI que poderia atender aos nossos dois requisitos rigorosos: melhorar a experiência do usuário e reduzir os custos de tráfego de origem. Além disso, o Image & Video Manager automatiza o fluxo de trabalho de gerenciamento de imagens para fornecer a melhor imagem para o ambiente de navegação na web de cada usuário. Isso não só reduz nosso workload, como também nos permite publicar títulos rapidamente e oferecer um serviço que ajuda os usuários a encontrar facilmente os livros de que gostam, independentemente do dispositivo ou da conexão à internet."
Esses resultados não passaram despercebidos, e Terasawa foi reconhecido como o grande destaque de seu departamento.
Sobre a eBook Initiative Japan Co., Ltd.
Fundada em maio de 2000 com o objetivo de prestar serviços de digitalização e distribuição de conteúdo, a empresa tornou-se uma subsidiária consolidada da Yahoo Japan Corporation e do SoftBank Group Corp. em setembro de 2016. Atualmente, a empresa opera o serviço de venda de eBooks "ebookjapan" e o serviço de venda on-line de livros impressos "bookfan", em parceria e colaboração com o Yahoo. Graças aos seus pontos fortes como empresa líder nos últimos 20 anos, seu serviço ebookjapan é atualmente um dos maiores serviços de eBooks do Japão, com mais de 650.000 livros disponíveis, com foco em quadrinhos.
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