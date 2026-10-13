A empresa já vinha utilizando o serviço Download Delivery da Akamai para distribuir arquivos de imagem, como miniaturas de capas de quadrinhos e banners publicitários a serem exibidos nas páginas do ebookjapan, bem como os arquivos binários contidos nos ebooks. A grande quantidade de arquivos de imagem exibidos no site é o fator que mais influencia a experiência do usuário. Para garantir um carregamento contínuo das páginas diante do aumento repentino nas solicitações de acesso, a empresa precisava, mais do que nunca, de uma maneira de reduzir o tamanho das imagens. O Image & Video Manager é uma solução que automatiza fluxos de trabalho de gerenciamento de imagens, como a compactação de imagens, e otimiza e distribui de forma inteligente imagens e vídeos curtos da mais alta qualidade, adaptando-os ao navegador do usuário final. Isso reduz drasticamente o tamanho dos arquivos de imagem e a workload de processamento de imagens, sem comprometer a qualidade perceptível da imagem, resultando em tempos de carregamento mais rápidos no site, proporcionando uma experiência do usuário significativamente melhor.

"As imagens em miniatura, como as capas, são convertidas em três tamanhos, de acordo com o dispositivo do usuário. Redimensionávamos e comprimíamos essas imagens usando uma ferramenta desenvolvida internamente. A qualidade da imagem das capas tem um impacto significativo nos números de vendas, especialmente no caso dos quadrinhos digitais. Manter a qualidade da imagem também é essencial para construir uma relação de confiança com criadores e autores. É por isso que nossos web designers são extremamente exigentes quanto à qualidade das imagens e não aceitaram reduzir o tamanho das imagens além de um certo limite", explica Terasawa.

A empresa teve dificuldade em melhorar o tempo de carregamento das páginas, o que tem impacto direto na usabilidade e na lucratividade. Foi então que descobriram que o algoritmo de compressão de imagens do Image & Video Manager, baseado na qualidade perceptiva, era a solução.

"Com o Image & Video Manager, recompactamos e redimensionamos imagens com base nos recursos de exibição do dispositivo, resultando em uma redução de 33% no tamanho total da imagem entregue em comparação com o anterior. Também conseguimos reduzir o tamanho de arquivo de algumas imagens JPEG grandes em 90% ou mais sem comprometer a qualidade da imagem. Até mesmo os web designers mais exigentes e perspicazes aprovaram a qualidade da imagem final", lembra Terasawa.

Outra vantagem impressionante foi a capacidade de gerar imagens de ótima qualidade rapidamente, graças à compressão automatizada de imagens. Embora a empresa também tivesse considerado os serviços oferecidos por outras organizações, ela optou pelo Image & Video Manager devido às suas configurações altamente flexíveis para a criação de imagens e ao fato de que os engenheiros web não precisariam alterar o código HTML para fazer referência às imagens otimizadas.