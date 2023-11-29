Como a Akamai fortalece a PrettyLittleThing em momentos de eventos de pico

PrettyLittleThing é uma varejista do Reino Unido que não só ostenta uma fantástica coleção de looks superlegais, mas também é uma autoridade em moda e beleza por si só. A empresa tem como objetivo inspirar seus clientes a terem confiança na maneira como se vestem e se apresentam ao mundo, e se esforça para construir uma comunidade no #EveryBODYinPLT. A empresa está trabalhando arduamente para promover um movimento rumo à positividade do corpo, igualdade e inclusividade. Estamos muito satisfeitos com o fato de uma marca tão inspiradora ter escolhido a Akamai para fortalecer sua infraestrutura durante os eventos de pico de compras e para fornecer segurança 24 horas e entrega de conteúdo perfeita.
Infraestrutura à prova de estresse para lidar com picos repentinos
Como uma marca apoiada por inúmeras celebridades, incluindo Jennifer Lopez e as mulheres de Little Mix, a PrettyLittleThing tem apresentado um enorme crescimento nos últimos anos. Ela foi uma das primeiras marcas de varejo a adotar o TikTok e a empresa agora tem atualmente mais de 2 milhões de seguidores. Aproveitar o poder dos influenciadores definitivamente ajudou a marca a expandir. Outro fator por trás de seu sucesso é o impacto favorável que a pandemia da COVID-19 teve nas compras online.
Mas um crescimento excepcional como esse vem acompanhado de desafios criativos. É essencial para a equipe técnica da PrettyLittleThing se preparar de forma eficaz para o enorme aumento da demanda em sua infraestrutura online durante os eventos de pico de compras, como Black Friday e Cyber Monday. É aqui que a Akamai entra em ação com o CloudTest. Ajudamos a empresa a testar a resiliência do seu website e de suas aplicações com testes de carga robustos e em tempo real. Os volumes de teste refletem verdadeiramente a base de clientes da PrettyLittleThing e podem ajudar seus desenvolvedores a ver como a infraestrutura responderá durante picos repentinos de tráfego.
Na Akamai, nos orgulhamos da velocidade, da escala e do controle que podemos fornecer com o CloudTest, e ajudamos a equipe de tecnologia da PrettyLittleThing a garantir que seus clientes tenham experiências de compras de primeira classe durante os tempos mais movimentados.
Crescimento incrível do comércio digital preparado para o futuro
Como a Akamai também atende às necessidades de segurança e de entrega de ponta a ponta da empresa, temos o orgulho de apoiar ainda mais seus esforços gerais no espaço do comércio digital. Alcançamos excelentes níveis de eficiência com a Akamai Connected Cloud, que é a plataforma por trás das soluções que alimentam a infraestrutura da PrettyLittleThing.
Falando sobre a colaboração com a Akamai, Leanne Clancy, CIO do Grupo na Boohoo (a controladora da PrettyLittleThing), disse: "O Akamai CloudTest nos ajudou a encontrar os gargalos em nossos sistemas muito rapidamente para que pudéssemos nos preparar de forma eficaz para os maiores eventos de compras da temporada. A equipe de tecnologia da Akamai trabalhou conosco para entender completamente a jornada do usuário e conseguir criar uma imagem exatamente de como nosso website lidaria com a demanda no próprio dia. Nenhum desses recursos seria possível sem o grande suporte que recebemos das soluções e equipes da Akamai."
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.