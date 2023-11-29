Como a Akamai fortalece a PrettyLittleThing em momentos de eventos de pico

Como uma marca apoiada por inúmeras celebridades, incluindo Jennifer Lopez e as mulheres de Little Mix, a PrettyLittleThing tem apresentado um enorme crescimento nos últimos anos. Ela foi uma das primeiras marcas de varejo a adotar o TikTok e a empresa agora tem atualmente mais de 2 milhões de seguidores. Aproveitar o poder dos influenciadores definitivamente ajudou a marca a expandir. Outro fator por trás de seu sucesso é o impacto favorável que a pandemia da COVID-19 teve nas compras online.

Mas um crescimento excepcional como esse vem acompanhado de desafios criativos. É essencial para a equipe técnica da PrettyLittleThing se preparar de forma eficaz para o enorme aumento da demanda em sua infraestrutura online durante os eventos de pico de compras, como Black Friday e Cyber Monday. É aqui que a Akamai entra em ação com o CloudTest. Ajudamos a empresa a testar a resiliência do seu website e de suas aplicações com testes de carga robustos e em tempo real. Os volumes de teste refletem verdadeiramente a base de clientes da PrettyLittleThing e podem ajudar seus desenvolvedores a ver como a infraestrutura responderá durante picos repentinos de tráfego.

Na Akamai, nos orgulhamos da velocidade, da escala e do controle que podemos fornecer com o CloudTest, e ajudamos a equipe de tecnologia da PrettyLittleThing a garantir que seus clientes tenham experiências de compras de primeira classe durante os tempos mais movimentados.