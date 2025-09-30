Transmita vídeos de alto desempenho sem pagar excessivamente pelas GPUs. As VPUs são uma alternativa econômica à transcodificação baseada em CPU e GPU com maior densidade de streaming e processamento de mídia otimizado para plataformas como serviços de VOD, SaaS de mídia e provedores de OTT.
Obtenha eficiência de transcodificação mais rápida e de baixo custo com VPUs na nuvem
Otimize a transcodificação de mídia com as unidades de processamento de vídeo (VPUs) T1U Quadra da NETINT, agora disponíveis na Akamai Cloud. Dimensione o VOD e o streaming de mídia de eventos ao vivo ao mesmo tempo em que reduz os custos e deixa os recursos de suas CPUs disponíveis para outras tarefas de aplicações essenciais — tudo isso enquanto cumpre ou supera os requisitos de desempenho de transcodificação baseado em CPU e GPU.
Principais recursos
Recursos
- As VPUs incluem compressão de linha de base AVC/H.264 integrada; codificação/decodificação Main, High, High 10 — ideal para diferentes velocidades da Internet
- Acesse VPUs na nuvem a partir de US$ 0,42 por hora
- Adicione nós de trabalho do Accelerated Compute a clusters gerenciados do Kubernetes
- Escolha entre três planos cuidadosamente personalizados para implantar até duas VPUs dedicadas por instância
- Economize na saída de dados, até 90% nos custos: US$ 0,005 — meio centavo — por GB
- Configure e implante instâncias Accelerated Compute com Terraform
- Transmita vídeos nítidos com integração HDR nativa para contraste de cores, brilho e precisão de cores
- Minimize seu custo por transmissão com recursos de nuvem projetados para workloads de mídia
- Configure facilmente o Private Networking com VLAN e VPC
Explore outros planos de computação da Akamai Cloud
As VPUs são ótimas para as tarefas atuais de uso intensivo de mídia, com transcodificação mais rápida, custos mais baixos e escalabilidade.
Streaming de vídeo sob demanda
Streaming de eventos ao vivo
Reduza a latência e maximize a qualidade de transmissão de eventos ao vivo. De concertos e esportes a transmissões globais, as VPUs baseadas em nuvem minimizam atrasos de transcodificação e suportam codificação AV1 de até 8K HDR, garantindo uma experiência ideal aos espectadores com latência ultrabaixa.
Conteúdo de mídia social orientado por vídeo
Suporta carregamentos de mídia e reproduções instantâneas de alto volume. À medida que as plataformas utilizam cada vez mais vídeos curtos, conteúdo gerado pelos usuários e transmissões ao vivo, as VPUs aceleram a codificação, reduzindo a tensão de computação e permitindo um processamento de mídia mais rápido e escalável sem a necessidade de uma infraestrutura física no local com altos custos.
Próximas etapas
Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem
Estamos aqui para ajudar você com implantações em larga escala, migrações, otimização de apps, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.