Accelerated Compute

Otimize o desempenho de aplicações com ASICs — agora com VPUs NETINT para transcodificação de mídia.

Obtenha eficiência de transcodificação mais rápida e de baixo custo com VPUs na nuvem

Otimize a transcodificação de mídia com as unidades de processamento de vídeo (VPUs) T1U Quadra da NETINT, agora disponíveis na Akamai Cloud. Dimensione o VOD e o streaming de mídia de eventos ao vivo ao mesmo tempo em que reduz os custos e deixa os recursos de suas CPUs disponíveis para outras tarefas de aplicações essenciais — tudo isso enquanto cumpre ou supera os requisitos de desempenho de transcodificação baseado em CPU e GPU.

Accelerated Compute illustration 1

Densidade de streaming quádrupla com VPUs econômicas na nuvem 

Ofereça VOD e streaming ao vivo de alto desempenho com até 30 transmissões simultâneas por VPU. Elimine os custos e as complexidades do hardware de VPU próprio, usando a nuvem para dimensionar conforme necessário.

Escolha o plano ideal para você a partir das instâncias Accelerated, Premium ou GPU

A infraestrutura em nuvem não é a mesma para todos. Dimensione conforme necessário com base em nossos planos (Accelerated, Premium, GPU) para atender aos requisitos de desempenho de aplicações e otimizar seus gastos com a nuvem.

Accelerated Compute illustration 2
Accelerated Compute illustration 3

Dimensionamento elástico para VPUs com acesso sob demanda na nuvem

Dimensione recursos de VPU quando (e onde) você precisar deles. Esteja você testando VPUs pela primeira vez ou complementando seu hardware, implemente na nuvem para dimensionar rapidamente sem investimento inicial.

Principais recursos

Implante VPUs globalmente

Os planos Accelerated com VPUs estão disponíveis nas regiões da Akamai Cloud na América do Norte, Europa e Ásia. Entre em contato conosco sobre outros locais.

Utilize SDKs inclusos de transcodificação de mídia

As VPUs da NETINT incluem FFmpeg, compressão H.264 e integrações de HDR como parte dos kits de desenvolvimento de software (SDKs) da NETINT.

Configure facilmente uma rede segura

Segmente o tráfego e bloqueio o acesso à sua instância acelerada com compatibilidade gratuita com VPCs, VLANs e firewalls de nuvem.

Recursos

  • As VPUs incluem compressão de linha de base AVC/H.264 integrada; codificação/decodificação Main, High, High 10  — ideal para diferentes velocidades da Internet
  • Acesse VPUs na nuvem a partir de US$ 0,42 por hora
  • Adicione nós de trabalho do Accelerated Compute a clusters gerenciados do Kubernetes
  • Escolha entre três planos cuidadosamente personalizados para implantar até duas VPUs dedicadas por instância
  • Economize na saída de dados, até 90% nos custos: US$ 0,005 — meio centavo — por GB
  • Configure e implante instâncias Accelerated Compute com Terraform
  • Transmita vídeos nítidos com integração HDR nativa para contraste de cores, brilho e precisão de cores
  • Minimize seu custo por transmissão com recursos de nuvem projetados para workloads de mídia
  • Configure facilmente o Private Networking com VLAN e VPC

Planos de preços do Accelerated Compute

Os preços começam em US$ 280/mês (US$ 0,42/hora) por uma Small Compute Instance Quadra T1U x1 da NETINT com 1 VPU, 8 núcleos de vCPU, 16 GB de memória e 200 GB de armazenamento SSD.

Veja os preços

Casos de uso Accelerated Compute

As VPUs são ótimas para as tarefas atuais de uso intensivo de mídia, com transcodificação mais rápida, custos mais baixos e escalabilidade.

Streaming de vídeo sob demanda

Transmita vídeos de alto desempenho sem pagar excessivamente pelas GPUs. As VPUs são uma alternativa econômica à transcodificação baseada em CPU e GPU com maior densidade de streaming e processamento de mídia otimizado para plataformas como serviços de VOD, SaaS de mídia e provedores de OTT.

Streaming de eventos ao vivo

Reduza a latência e maximize a qualidade de transmissão de eventos ao vivo. De concertos e esportes a transmissões globais, as VPUs baseadas em nuvem minimizam atrasos de transcodificação e suportam codificação AV1 de até 8K HDR, garantindo uma experiência ideal aos espectadores com latência ultrabaixa.

Conteúdo de mídia social orientado por vídeo

Suporta carregamentos de mídia e reproduções instantâneas de alto volume. À medida que as plataformas utilizam cada vez mais vídeos curtos, conteúdo gerado pelos usuários e transmissões ao vivo, as VPUs aceleram a codificação, reduzindo a tensão de computação e permitindo um processamento de mídia mais rápido e escalável sem a necessidade de uma infraestrutura física no local com altos custos.

