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Rose Bikes

A Akamai ajudou a Rose Bikes a transformar o processo de compras de bicicletas em uma experiência de compras omnicanal 

Logotipo da Rose Bikes

Localização

Bocholt, Alemanha

www.rosebikes.de 

Setor

Comércio

Principais impactos

  • 80% das compras são feitas atualmente on-line
  • Sem custos por tráfego excedente

Soluções

App and API Protector Image & Video Manager
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Trocando de marcha rumo às vendas on-line 

Fundada há 115 anos, a Rose Bikes é especializada em acompanhar as mudanças com o tempo e se adaptar como necessário. Lançar sua loja on-line nos anos 1990 foi um grande passo. Desde então, a empresa vem fazendo melhorias consistentes na mesma. O objetivo desses especialistas em bicicletas é sempre proporcionar aos clientes uma experiência de compras fácil e agradável.

A Rose Bikes escolheu a Akamai para adicionar uma camada extra de segurança ao seu site. Os clientes podem admirar ótimas fotos de sua próxima bicicleta, agendar atendimento por vídeo e fazer compras com uma política de devolução de 30 dias: 80% das vendas agora são feitas on-line. Com a ajuda da Akamai, a experiência continuará melhorando ainda mais. 

Pedalando com confiança em direção ao futuro com foco omnicanal 

1907. A Rose Bikes abriu sua primeira loja em Bocholt, Alemanha, vendendo bicicletas no verão e máquinas de costura no inverno.

Saltamos para o presente: a Rose Bikes é a meca para os amantes de ciclismo em toda a Europa. Ainda é gerida pela família Rose, e as bicicletas ainda são projetadas e montadas à mão em Bocholt. "Somos uma empresa familiar há quatro gerações", afirma Stefan Essing, gerente de TI de e-commerce. "Todos nós adoramos andar de bicicleta, o que é bom para a saúde e para o meio ambiente."

Essing juntou-se à Rose Bikes como aprendiz de TI em 2005. Hoje, ele é responsável pela comunicação entre a empresa e as equipes de TI. "Nosso cliente típico é um ciclista ávido", diz ele. "Alguns são profissionais; outros são amadores que gostam de longas viagens de bicicleta no fim de semana. Estamos vendo também cada vez mais pessoas adquirirem bicicletas elétricas para ir ao trabalho." 

Em sua história de 115 anos, a Rose Bikes sempre acompanhou as mudanças do tempo e reinventou-se ao longo do caminho, com vendas pelo correio em 1982, um catálogo on-line nos anos 1990, uma série de opções de leasing alguns anos mais tarde. A pandemia de COVID-19 levou à expansão de sua loja on-line de última geração, que opera juntamente com as seis lojas físicas da empresa e vários pontos de venda físicos.

"As pessoas fazem compras on-line há anos, mas durante a pandemia passaram a se sentir mais confortáveis para fazer compras maiores", afirma Essing. "Para se destacar das massas, queríamos criar uma experiência de compra profissional, oferecendo tudo o que você pode fazer em uma loja local — quase como um test drive." 

Uma loja on-line confiável e dados de clientes em segurança 

Com o aumento das vendas on-line, Essing não estava totalmente satisfeito com o provedor de segurança e desempenho na Web da empresa. As taxas de uso adicional se tornaram um problema. "Prever o tráfego da web é complicado para nossa empresa: nossas vendas aumentam quando o tempo está bom", explica Essing. Ele previu um problema ainda maior: possíveis ataques cibernéticos que poderiam afetar negativamente o website, a experiência do cliente e a imagem da empresa.

Essing procurava um novo provedor de segurança e desempenho na Web com segurança robusta para aplicações e para a Web, um modelo de preços previsível e desempenho suficiente para atender aos clientes de forma confiável em toda a Europa com uma experiência excelente. Ficou claro que a Akamai era a solução para seus problemas. "A Akamai é a melhor opção para nossa loja on-line, pois tem servidores em todos os lugares onde nossos clientes estão", afirma Essing. "Graças à Akamai, não há atraso na entrega de nosso website e nenhuma taxa de uso adicional. Também temos um controle mais preciso sobre a segurança na Web e a possibilidade de crescer sem limites." A Akamai também garante que o tráfego da Web da Rose Bikes nunca saia da UE, cumprindo a exigência do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

Uma experiência de compras premium e personalizada 

Essing projetou a experiência de compra sabendo que muitos clientes nunca visitariam uma loja física, enquanto outros o fariam. Imagine uma cliente: Jessica. Ela quer fazer um upgrade da antiga bicicleta de três velocidades que passou a utilizar novamente durante a pandemia. Ela acessa rosebikes.de em seu iPhone e encontra lindas fotos, sem lentidão alguma. As imagens são otimizadas para seu dispositivo. Jessica se encanta com a bicicleta BACKROAD para pistas de cascalho, admirando-a em tons "roxo mais profundo", "verde pimenta maléfico" e "névoa azul." Pensando na diferença entre câmbios e freios Shimano e Campagnolo, ela digita sua pergunta na caixa de bate-papo e recebe uma resposta de um chatbot com inteligência artificial em pouco tempo. Agora ela quer aconselhamento humano: será que deve cogitar uma bicicleta elétrica? Então, ela toca em um botão para agendar uma consulta por vídeo do WhatsApp com um consultor ROSE. O consultor concorda que a bicicleta para pistas de cascalho é uma boa escolha para Jessica e recomenda vários modelos. No dia seguinte, Jessica pode testá-los em uma loja ROSE próxima. Quando ela voltar para casa após os testes, terá tomado sua decisão e voltará ao website para encomendar sua bicicleta, realizando o pagamento de maneira segura.

"Estamos acabando com os limites entre o que você pode fazer on-line e em nossas lojas físicas", afirma Essing. "Ajudar nossos clientes a comprar uma bicicleta que eles amam sem precisar de várias idas até a loja faz parte do nosso compromisso com a sustentabilidade." 

Outlook 

A loja on-line tem sido um grande sucesso. Mas Essing e sua equipe ainda tem o que fazer. Um marketplace curado para produtos de parceiros está em funcionamento, assim como o desenvolvimento de ofertas mais personalizadas. Essing está confiante de que a equipe da Akamai pode ajudar a Rose Bikes a se preparar para tudo que o futuro reserva. "A nossa filosofia é a de que os clientes devem poder desfrutar de uma excelente experiência de compras a qualquer hora e em qualquer lugar", afirma. "Estamos seguindo o fluxo, e com a ajuda da Akamai, estou confiante de que a Rose Bikes ainda estará liderando o caminho daqui a 100 anos." 

Sobre a Rose Bikes

Localizada em Bocholt, Alemanha, a Rose Bikes é uma marca de bicicletas voltada para o cliente cuja missão é transformar aventuras de ciclismo extraordinárias em uma realidade para seus clientes. O empreendimento familiar, que tem 480 funcionários, concentra-se principalmente em produtos de mobilidade e ciclismo de performance de alta qualidade com design próprio. Esses produtos são desenvolvidos e montados na sede da empresa, depois distribuídos por toda a Europa. A empresa vencedora de vários prêmios é líder no varejo omnicanal, combinando pontos de contato on-line e off-line para seleção, aconselhamento e serviço. Sua ampla variedade de produtos e serviços pode ser encontrada on-line e presencialmente em lojas ROSE por toda a Alemanha, de Bocholt a Colônia, Berlim e Munique, bem como em Lake Zurich na Suíça e em mais de 30 lojas cooperativas até o final de 2022.

Para obter mais informações, acesse www.rosebikes.de 

Sobre a Akamai

A Akamai potencializa e protege a vida on-line. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e jogar todos os dias. Com a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, nós facilitamos o desenvolvimento e a execução de aplicações para os nossos clientes, enquanto mantemos as experiências mais próximas dos usuários e as ameaças ainda mais distantes. Saiba mais sobre as soluções da Akamai para segurança, computação e entrega em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X (Twitter) e no LinkedIn.

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