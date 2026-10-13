Fundada há 115 anos, a Rose Bikes é especializada em acompanhar as mudanças com o tempo e se adaptar como necessário. Lançar sua loja on-line nos anos 1990 foi um grande passo. Desde então, a empresa vem fazendo melhorias consistentes na mesma. O objetivo desses especialistas em bicicletas é sempre proporcionar aos clientes uma experiência de compras fácil e agradável.
A Rose Bikes escolheu a Akamai para adicionar uma camada extra de segurança ao seu site. Os clientes podem admirar ótimas fotos de sua próxima bicicleta, agendar atendimento por vídeo e fazer compras com uma política de devolução de 30 dias: 80% das vendas agora são feitas on-line. Com a ajuda da Akamai, a experiência continuará melhorando ainda mais.