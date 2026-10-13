1907. A Rose Bikes abriu sua primeira loja em Bocholt, Alemanha, vendendo bicicletas no verão e máquinas de costura no inverno.

Saltamos para o presente: a Rose Bikes é a meca para os amantes de ciclismo em toda a Europa. Ainda é gerida pela família Rose, e as bicicletas ainda são projetadas e montadas à mão em Bocholt. "Somos uma empresa familiar há quatro gerações", afirma Stefan Essing, gerente de TI de e-commerce. "Todos nós adoramos andar de bicicleta, o que é bom para a saúde e para o meio ambiente."

Essing juntou-se à Rose Bikes como aprendiz de TI em 2005. Hoje, ele é responsável pela comunicação entre a empresa e as equipes de TI. "Nosso cliente típico é um ciclista ávido", diz ele. "Alguns são profissionais; outros são amadores que gostam de longas viagens de bicicleta no fim de semana. Estamos vendo também cada vez mais pessoas adquirirem bicicletas elétricas para ir ao trabalho."

Em sua história de 115 anos, a Rose Bikes sempre acompanhou as mudanças do tempo e reinventou-se ao longo do caminho, com vendas pelo correio em 1982, um catálogo on-line nos anos 1990, uma série de opções de leasing alguns anos mais tarde. A pandemia de COVID-19 levou à expansão de sua loja on-line de última geração, que opera juntamente com as seis lojas físicas da empresa e vários pontos de venda físicos.

"As pessoas fazem compras on-line há anos, mas durante a pandemia passaram a se sentir mais confortáveis para fazer compras maiores", afirma Essing. "Para se destacar das massas, queríamos criar uma experiência de compra profissional, oferecendo tudo o que você pode fazer em uma loja local — quase como um test drive."